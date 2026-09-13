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El paraíso de la pizza en Buenos Aires: de Güerrín a El Imperio, la irresistible ruta por Corrientes con precios actualizados

Un recorrido por diez pizzerías históricas de la avenida Corrientes para descubrir sus sabores más famosos, conocer dónde quedan y saber cuánto cuesta comer en cada una.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Pizzerías históricas
Pizzerías históricas Foto: Instagram @pizzeriaguerrin
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Buenos Aires puede conocerse a través de sus monumentos, teatros y cafés, pero también siguiendo el aroma de una pizza recién salida del horno. En ese mapa, la avenida Corrientes ocupa un lugar privilegiado.

La pizza llegó con la inmigración italiana y fue transformándose hasta adquirir una identidad propia: masa alta, salsa intensa, abundante muzzarella y fainá. Sobre Corrientes, ese plato también se convirtió en un ritual social que sobrevive al paso del tiempo.

La siguiente ruta reúne 10 pizzerías históricas, con sus direcciones, especialidades y precios orientativos. El recorrido completo supera los seis kilómetros, por lo que puede dividirse entre el centro porteño y el tramo de Almagro, Villa Crespo y Chacarita.

Los precios fueron relevados durante 2026 y pueden cambiar. También existen diferencias entre salón, mostrador y plataformas de delivery.

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Las 10 pizzerías históricas de Corrientes

1. El Palacio de la Pizza

Fundado en 1956, es una de las puertas de entrada a la ruta. Ofrece pizzas al molde y a la piedra, aunque sus variedades de fugazzeta, anchoas y verdura con salsa blanca están entre las más buscadas.

El Palacio de la Pizza. Foto Instagram.
El Palacio de la Pizza. Foto Instagram.
  • Dirección: avenida Corrientes 751.
  • Precio orientativo: desde $10.000 por persona.

2. Las Cuartetas

Abrió en 1932 y se convirtió en uno de los grandes emblemas gastronómicos porteños. Su nombre estaría relacionado con las cuartetas que algunos poetas escribían sobre las servilletas.

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza
Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Otro dato histórico es que Diego Maradona y Claudia Villafañe comieron allí después de casarse por civil en 1989.

  • Dirección: avenida Corrientes 838.
  • Imperdible: muzzarella al molde.
  • Precio orientativo: pizza grande de muzzarella, $27.000.

3. Banchero

Su historia comenzó en La Boca en 1932. A la familia Banchero se le atribuye la creación de la fugazza con queso, una receta que terminó conquistando las pizzerías de toda la ciudad.

Banchero, un clásico de La Boca Foto: Instagram @pizzeriabanchero
  • Dirección: avenida Corrientes 1300.
  • Imperdible: fugazza con queso.
  • Precio orientativo: muzzarella al molde, $26.900.

4. Güerrín

Es uno de los templos indiscutidos de Corrientes. Abrió en 1932 y conserva una experiencia muy porteña: pedir una porción y comerla de pie en el mostrador.

Fugazzeta Foto: Instagram Güerrín

Su carta cuenta con una enorme variedad de pizzas. La fugazzetta, la muzzarella y la Especial Güerrín se encuentran entre las favoritas.

  • Dirección: avenida Corrientes 1368.
  • Precio orientativo: muzzarella grande, $39.500; Especial Güerrín, $51.500.

5. Los Inmortales

Ubicada frente a Güerrín, abrió sus puertas en 1952. Se especializa en pizza a la piedra, con masa fina y crocante.

Pizzería Los Inmortales. Foto Instagram.
Pizzería Los Inmortales. Foto Instagram.

Sus paredes cubiertas de fotografías recuerdan el paso de figuras del espectáculo como Tita Merello y Alberto Olmedo.

  • Dirección: avenida Corrientes 1369.
  • Imperdible: napolitana a la piedra.
  • Precio orientativo online: pizza grande desde $37.200.

6. La Americana

Una parada ideal para recuperar la tradición de comer al corte y en el mostrador. Su oferta incluye pizzas enteras, porciones, calzones y empanadas.

La Americana nació en el barrio de Congreso Foto: Instagram @pizzerialaamericana
  • Dirección: avenida Corrientes 1383.
  • Imperdible: fugazzeta rellena.
  • Precio: consultar la carta vigente del local.

7. Kentucky

La marca nació en Buenos Aires en 1942 y su identidad quedó vinculada a la pizza al molde, los horarios extendidos y las comidas posteriores al teatro.

Pizzería Kentucky
Pizzería Kentucky Foto: Agencia Moscú
  • Dirección: avenida Corrientes 1502.
  • Imperdible: muzzarella con fainá.
  • Precio orientativo online: muzzarella grande, $29.300.

8. Pin Pun

Fundada en 1927, es una de las pizzerías más antiguas de la Ciudad. Su salón de Almagro mantiene viva la costumbre de comer pizza al molde con abundante queso.

Pizzería Pin-Pun. Foto: @pinpuncorrientes
Pizzería Pin-Pun. Foto: @pinpuncorrientes
  • Dirección: avenida Corrientes 3954.
  • Imperdible: fugazzeta rellena.
  • Precio orientativo online: muzzarella grande, $27.400; fugazzeta rellena, $46.000.

9. El Imperio de la Pizza

La ruta termina en Chacarita, frente a la estación Federico Lacroze. Su amplio salón, el mostrador y los mozos experimentados conservan la esencia de las pizzerías tradicionales.

El Imperio, un clásico de Chacarita Foto: Propia
  • Dirección: avenida Corrientes 6895.
  • Imperdible: fugazzeta rellena o verdura con salsa blanca.
  • Precio orientativo: muzzarella grande, $31.000; fugazzeta rellena, $59.000.

Cuánto cuesta hacer la ruta de la pizza porteña

Para completar el recorrido sin gastar de más, lo mejor es compartir porciones y dividir la caminata en dos jornadas.

Las pizzas grandes tradicionales relevadas durante 2026 cuestan aproximadamente entre $27.000 y $40.000, mientras que las especiales y fugazzetas rellenas pueden superar los $50.000.

El secreto, sin embargo, no está en pedir una pizza entera en cada lugar. La experiencia más auténtica consiste en comer una porción de pie, agregar fainá y continuar caminando por Corrientes.

Entre marquesinas, librerías y teatros, esta avenida demuestra que la pizza porteña es mucho más que una comida. Es inmigración, bohemia, fútbol, madrugada y memoria colectiva. También confirma una certeza irresistible: en Buenos Aires siempre existe un horno encendido esperando la próxima porción.

PizzeríaAvenida CorrientesGastronomíaCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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