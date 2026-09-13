La Ciudad de Buenos Aires avanza con un crematorio público para mascotas: cómo funcionará y quiénes podrán acceder

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un crematorio público para mascotas. Foto: Buenos Aires Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires podría dar un inédito paso en materia de bienestar animal y salud pública. La Legislatura porteña se apresta a debatir un proyecto de ley que propone crear el Servicio Público de Cremación de Animales de Compañía, una iniciativa que busca ofrecer una alternativa accesible, regulada y respetuosa para las familias que atraviesan la pérdida de una mascota.

La propuesta, impulsada por los legisladores Emanuel Ferrario y Graciela Ocaña, contempla que el sistema comience a funcionar en el Cementerio de la Chacarita, aprovechando la infraestructura existente y la experiencia institucional del predio.

Adiós a un problema sin solución: qué pasa hoy cuando muere una mascota en Buenos Aires

Actualmente, las opciones para los tutores de perros y gatos son limitadas. El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur recibe cadáveres de animales de manera gratuita durante las 24 horas y procesa alrededor de 600 cuerpos por mes, aunque no permite la recuperación de las cenizas por parte de las familias.

El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur recibe cadáveres de animales de manera gratuita durante las 24 horas. Foto: Buenos Aires Ciudad

La otra posibilidad es recurrir a servicios privados de cremación, que suelen incluir procedimientos individuales, urnas y devolución de restos, pero cuyos costos pueden resultar inaccesibles para muchos hogares. El proyecto busca ocupar ese espacio intermedio mediante un servicio público con aranceles regulados y la posibilidad de entregar las cenizas a sus dueños.

Cenizas, despedidas y homenaje: el aspecto más innovador del proyecto

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un espacio de memoria y homenaje dentro del Cementerio de la Chacarita y en cualquier otra instalación donde eventualmente funcione el servicio.

Allí, los tutores responsables podrán depositar cenizas o realizar ceremonias de despedida en un entorno pensado para el recuerdo y el recogimiento. La medida reconoce una realidad social cada vez más visible: para muchas personas, las mascotas forman parte de la familia y su pérdida genera procesos de duelo profundos que hasta ahora carecían de una respuesta pública específica.

Uno de los ejes centrales es la creación de un espacio de memoria en el Cementerio de la Chacarita. Foto: Buenos Aires Ciudad

Beneficios y gratuidad: quiénes no tendrán que pagar por la cremación

Según el texto legislativo, el servicio contará con un sistema de turnos presenciales y digitales, además de bonificaciones destinadas a organizaciones rescatistas que trabajan con animales abandonados o en situación de vulnerabilidad.

La propuesta también prevé la gratuidad en dos casos concretos: para animales sin identificación ni tutor conocido que sean retirados de la vía pública, y para mascotas cuyos responsables acrediten vulnerabilidad social y residencia en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los criterios que establezca la reglamentación.

Salud pública y bienestar animal: por qué la Ciudad apuesta por este sistema

Los fundamentos del proyecto sostienen que los restos de animales de compañía no pueden ser enterrados libremente en espacios públicos y que, en la mayoría de los casos, tampoco es posible hacerlo en propiedades privadas. Por esa razón, muchas familias quedan limitadas a contratar un servicio particular o disponer los restos como residuos patológicos.

La iniciativa plantea que la cremación representa una alternativa ambientalmente más segura y compatible. Foto: Buenos Aires Ciudad

La iniciativa plantea que la cremación representa una alternativa ambientalmente más segura y compatible con los estándares sanitarios actuales. Además, obliga al personal interviniente a informar cualquier indicio de maltrato animal o muerte sospechosa detectada durante el procedimiento, incorporando una herramienta adicional de control y protección animal.

Si la propuesta obtiene respaldo legislativo, Buenos Aires podría convertirse en una de las primeras ciudades del país en ofrecer un servicio público de cremación de mascotas con devolución de cenizas, combinando salud pública, cuidado ambiental y acompañamiento a las familias en uno de los momentos más difíciles del vínculo con sus animales de compañía.