El Gobierno no llegó a un acuerdo con los docentes universitarios y aplicará el aumento salarial que ordenó la Justicia: de cuánto será

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

El Gobierno y los docentes universitarios no llegaron a un acuerdo en la mesa paritaria y se aplicará la suba del 3% que ordenó la Justicia. La Casa Rosada no mejoró la oferta inicial, algo que los sindicatos volvieron a rechazar y anticiparon un esquema de paros continuos y una convocatoria a una marcha federal universitaria para mediados de octubre.

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA/Prensa Gobernación

Educación confirmó que darán el aumento pese a que no fue acordado con los gremios. El próximo paso será defender ante la Justicia que dicha suba cumple con la cautelar presentada por la Ley de Financiamiento Universitario.

Los gremios sostienen que el planteo no pasa por fijar un porcentaje aislado, sino por aplicar el mecanismo previsto en la ley. Según su interpretación, los salarios deben ser recompuestos hasta recuperar el nivel que tenían en diciembre de 2023. Con esta fórmula, los sindicatos calculan que todavía falta alrededor de un 23% de recomposición para alcanzar ese punto de comparación.

Marcha Federal Universitaria.

Qué se espera con el Presupuesto 2027

El proyecto enviado al Congreso fija $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.

El Consejo Interuniversitario Nacional calcula, en cambio, que el sistema requerirá alrededor de $11 billones durante 2027.

El ministro de Economía habló antes de la presentación del Presupuesto 2027 en el Congreso. Foto: Noticias Argentinas

Con estos $7,349 billones proyectados, el Gobierno presenta un incremento nominal del 20,6% frente a las transferencias estimadas para 2026.