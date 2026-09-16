La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia

Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: NA

El juez federal Ariel Lijo ordenó en las últimas horas 20 medidas de prueba para comenzar a investigar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

Claudio Chiqui Tapia

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita contra el presidente de la AFA, denunciado por un incremento patriomonial del 1000% entre 2017 y 2024.

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