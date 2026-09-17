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Santilli y Caputo recibieron al gobernador de Jujuy en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027

El jefe de Gabinete y el ministro de Economía mantuvieron un encuentro con Carlos Sadir en Casa Rosada. Repasaron la agenda conjunta entre Nación y la provincia y los proyectos legislativos en discusión.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Durante el encuentro, se repasaron los principales temas de la agenda conjunta entre el Gobierno nacional y la provincia.
Durante el encuentro, se repasaron los principales temas de la agenda conjunta entre el Gobierno nacional y la provincia. Foto: Prensa Gobierno
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron este jueves 17 de septiembre en Casa Rosada con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en el marco de la ronda de encuentros que el Gobierno mantiene con mandatarios provinciales. Durante la reunión, repasaron la agenda conjunta entre Nación y la provincia, además de los proyectos legislativos y el estado general de la relación entre ambas jurisdicciones.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que Santilli inició esta semana con distintos gobernadores, luego del envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2027. La Casa Rosada busca avanzar en conversaciones con las provincias mientras comienza el tratamiento parlamentario de la iniciativa y de otros proyectos de la agenda oficialista.

La ronda de reuniones de Santilli con gobernadores

La reunión con Sadir se produjo después del encuentro que Santilli mantuvo el miércoles con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz; y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

En esa reunión, se analizaron cuestiones vinculadas con las agendas regionales, las obras y la agenda legislativa nacional. además, Jaldo planteó la necesidad de que el Presupuesto 2027 tenga un carácter federal y contemple partidas para las provincias.

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La ronda había comenzado el martes 15, cuando Santilli y Caputo recibieron al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. En ese caso, el encuentro incluyó la firma de convenios para el mantenimiento y la mejora de obras viales y el análisis de la continuidad de los subsidios correspondientes al régimen de Zona Fría.

El objetivo general de estos contactos es mantener conversaciones con los mandatarios provinciales antes del tratamiento en el Congreso del Presupuesto 2027 y de otros proyectos impulsados por el Gobierno.

Diego Santilli se reunió con gobernadores del Norte Grande en Casa Rosada.
Diego Santilli se reunió con gobernadores del Norte Grande para avanzar en la agenda regional. Foto: Presidencia

La agenda legislativa y las provincias

El proyecto de Presupuesto 2027 fue enviado al Congreso esta semana y abrió una nueva etapa de negociaciones entre el Ejecutivo y las provincias. En paralelo, el Gobierno busca avanzar con su reforma electoral, cuyo eje principal es la modificación del régimen de las PASO.

En este contexto, Santilli continuará con los encuentros con gobernadores. Para este jueves también está prevista una reunión con el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mientras que el encuentro que inicialmente estaba previsto con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, fue reprogramado para el 24 de septiembre. Por el momento, el Gobierno no difundió detalles específicos sobre las reuniones realizadas entre Santilli, Caputo y Sadir.

Diego SantilliGobernadoresGobiernoCarlos Sadir
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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