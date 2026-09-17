Bullrich cuestionó los cambios en Discapacidad del Presupuesto 2027: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras. Foto: NA

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó los cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad incluidos por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que no había sido informada sobre las modificaciones. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, afirmó este jueves 17 de septiembre.

La senadora sostuvo que el tema no había sido tratado en la mesa política del Gobierno pese a que integra ese espacio junto con otros referentes del oficialismo. “Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz”, explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Bullrich señaló que las modificaciones llegaron al Congreso junto con el proyecto de Presupuesto 2027 y que no eran conocidas por ella. “Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, indicó.

Además, también hizo referencia al impacto que la situación puede tener en la coordinación parlamentaria del oficialismo. “Esto resiente un poco las relaciones”, advirtió, y planteó la necesidad de corregir los problemas de comunicación interna.

Qué dijo Bullrich sobre el debate en Diputados

La jefa de la bancada libertaria en el Senado explicó que la discusión sobre Discapacidad se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados y recordó que existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores de la oposición para avanzar con el tratamiento. “El tema está en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo”, sostuvo.

Además, aclaró que el Senado tendrá intervención sobre el proyecto cuando llegue desde la Cámara baja, aunque remarcó que todavía no conoce cuál será el texto definitivo. “Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión”, señaló.

Bullrich también explicó su malestar por no haber conocido previamente el contenido de las modificaciones. “No nos enteramos (de los cambios), es la verdad, yo digo la verdad”, afirmó.

Y agregó: “Cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas”.

Qué cambios propone el Gobierno en la Ley de Discapacidad

Las modificaciones fueron incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió al Congreso y que comenzó a ser analizado por las comisiones de Diputados. El texto modifica aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre.

Entre los cambios planteados aparece la eliminación del artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores de acuerdo con la inflación. También se modifica el esquema del nomenclador único, con un mecanismo que permitiría que cada obra social o empresa de medicina prepaga determine sus propios aranceles en lugar de aplicar un valor universal.

El proyecto también propone modificar el criterio utilizado para definir la discapacidad, al reemplazar el modelo social basado en derechos humanos por un criterio de “invalidez laboral”. Además, plantea cambios en el acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el trabajo registrado.

La oposición cuestionó estas modificaciones y reclamó que sean retiradas del proyecto de Presupuesto. A su vez, distintos bloques aliados del oficialismo plantearon objeciones sobre el nuevo esquema y sobre la actualización de los aranceles de los prestadores.

Uno de los proyectos que trata la Cámara Alta sesiona es el de propiedad privada, que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas Foto: Noticias Argentinas

Cómo sigue el debate

El miércoles se reunió un plenario conjunto de las Comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El encuentro no terminó con un dictamen y se resolvió convocar a una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre y el objetivo será avanzar en un texto que permita acercar posiciones antes del vencimiento de la emergencia a fin de año.

La discusión se da en paralelo al tratamiento general del Presupuesto 2027, una de las principales iniciativas legislativas del Gobierno para los próximos meses. El gobierno de Javier Milei busca avanzar con la ley en el Congreso y mantiene negociaciones con bloques aliados y dialoguistas para conseguir los apoyos necesarios.