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Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500.000 a 60 días

Las tasas varían entre las entidades y también según el canal elegido para constituir el depósito. Cuánto rinde invertir $500.000 en Banco Nación y qué ofrecen otras entidades para los plazos fijos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Ganancias del plazo fijo. Foto: NA.
Ganancias del plazo fijo. Foto: NA.
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Las tasas de los bancos pueden modificarse y generar diferencias en el rendimiento de un plazo fijo. Por eso, el dato vigente al momento de constituir el depósito es el que determinará cuánto dinero recibirá el ahorrista al vencimiento.

Para una persona que tiene $500.000 disponibles y busca mantenerlos invertidos durante los próximos meses, el plazo fijo tradicional continúa siendo una alternativa para conocer de antemano cuánto se recuperará al finalizar la operación. Sin embargo, las diferencias entre las entidades pueden modificar el resultado.

Plazo fijo; tasas de interés. Foto: NA (Damián Dopacio)
Las tasas de interés de los plazos fijos. Foto: NA/Damián Dopacio.

Cuánto genera un plazo fijo de $500.000 a 60 días

En el Banco Nación, la diferencia entre realizar un plazo fijo de $500.000 de manera electrónica o presencial es de $2.260,28 para un período de 60 días.

Para el canal electrónico, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19,25%, el cálculo es:

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  • $500.000 × 19,25% × 60 / 365 = $15.821,92 de ganancia.

De esta manera, al finalizar los 60 días, el capital inicial pasa a $515.821,92.

En una sucursal, con una TNA de 16,50%, la cuenta arroja:

  • $500.000 × 16,50% × 60 / 365 = $13.561,64 de ganancia.

En ese caso, el monto total recibido al vencimiento será de $513.561,64.

Qué tasas ofrecen los bancos para los plazos fijos

El último relevamiento disponible del comparador del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra diferencias entre las tasas nominales anuales informadas para colocaciones tradicionales a 30 días.

Entre los principales bancos aparecen:

  • Banco Macro: 19,50% TNA.
  • BBVA: 19,50%.
  • Banco Hipotecario: 19,50%.
  • Banco Nación: 18,75%.
  • Banco Credicoop: 18,50%.
  • ICBC: 18,10%.
  • Banco Ciudad: 18%.
  • Banco Galicia: 17,75%.
  • Banco Santander: 16,50%.
  • Banco Patagonia: 16%.

También aparecen entidades con rendimientos superiores, como Reba, con 24%, Crédito Regional y Banco CMF, con 23,5%, Banco BICA, con 23%, y Banco del Sol, con 23%.

Es importante tener en cuenta que las tasas corresponden a plazos de 30 días y no deben utilizarse automáticamente para calcular una colocación a 60 días. Cada entidad puede establecer condiciones diferentes según el período elegido.

Por qué las tasas de los plazos fijos pueden cambiar

Desde marzo de 2024, el BCRA eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo. Desde entonces, las entidades financieras pueden determinar libremente el rendimiento que ofrecen.

Por ese motivo, comparar las tasas antes de realizar la operación puede generar diferencias sobre una misma cantidad de dinero.

Plazo fijo, dinero. Foto: NA.
Intereses de los plazos fijos. Foto: NA.

¿Conviene un plazo fijo a 30 o 60 días?

La elección depende principalmente de cuándo se necesitará el dinero y de la tasa disponible al momento de constituir el depósito. El plazo fijo tradicional mantiene los fondos inmovilizados hasta el vencimiento, salvo las modalidades que contemplen cancelación anticipada bajo determinadas condiciones.

A 30 días, el dinero queda inmovilizado durante menos tiempo y permite volver a elegir una inversión al finalizar el período. A 60 días, en cambio, la tasa queda fijada durante todo el plazo y el ahorrista conoce desde el comienzo cuánto cobrará al vencimiento.

Plazo fijoBancoTasas de interés
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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