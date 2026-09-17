La polémica frase que Carlos le habría dicho al hermano de Diana días después de su muerte: “La olvidaremos muy pronto”

Charles Spencer; Lady Di. Foto: Cadena 3.

Una nueva revelación sobre Diana de Gales vuelve a poner bajo la lupa a la familia real británica. Charles Spencer, hermano de la princesa, asegura en sus próximas memorias que el entonces príncipe Carlos (hoy Carlos III) le dijo que “Diana sería olvidada” poco después de su muerte.

El relato aparece en un extracto de Swan Song: Diana, My Sister, el libro que Spencer publicará el 22 de septiembre de 2026. El contenido fue difundido antes del lanzamiento y recuperado por distintos medios, entre ellos la BBC, que aclaró que no tuvo acceso a la obra completa.

Portada del libro de Charles Spencer , "Swan Song, Diana: My Sister". Foto: via REUTERS

La supuesta conversación ocurrió en los días posteriores al fallecimiento de Diana, quien murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París.

Qué cuenta Charles Spencer sobre la conversación con Carlos

Según el relato de Spencer, el conflicto comenzó cuando un alto asesor de la Corona le informó que William y Harry caminarían detrás del féretro de su madre durante el funeral.

En aquel momento, los príncipes tenían 15 y 12 años respectivamente. Spencer afirma que se opuso a la decisión porque consideraba que Diana no habría querido que sus hijos atravesaran una situación tan dolorosa y expuesta públicamente.

Poco después, según su versión, recibió una llamada telefónica del entonces príncipe Carlos. La conversación se habría transformado rápidamente en una fuerte discusión.

El príncipe Carlos y Lady Di en noviembre de 1992 en Seúl. Ese sería el último viaje oficial de la pareja. Foto: Getty Images.

Spencer sostiene que Carlos reaccionó con enojo ante su postura y que, durante la llamada, realizó un comentario sobre la repercusión que había tenido la muerte de Diana.

“Él [Carlos] desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. ‘No se preocupen’, dijo, ‘la olvidaremos muy pronto’”, escribe Spencer en el libro.

La frase aparece como parte del recuerdo personal del hermano de Diana y no existe, según la información publicada hasta ahora, una confirmación independiente de que Carlos haya pronunciado esas palabras. La propia BBC destacó que no tuvo acceso al libro completo.

La respuesta del Palacio de Buckingham

Las declaraciones generaron una respuesta poco habitual. El Palacio no confirmó ni negó directamente la conversación y recordó que, por norma, no comenta libros. El portavoz de la institución declaró: “Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”.

El Palacio de Buckingham no confirmó ni negó directamente la conversación Foto: Reuters.

La respuesta supone, en la práctica, un cuestionamiento al recuerdo de Spencer, aunque el Palacio no presentó una versión alternativa de aquella conversación privada.

El episodio también vuelve sobre uno de los momentos más recordados del funeral de Diana: la decisión de que sus dos hijos caminaran detrás de su féretro frente a una multitud y a millones de espectadores.

William y Harry caminaron detrás del féretro de Diana

La participación de William y Harry en el cortejo fúnebre fue uno de los aspectos más controversiales de aquella despedida. Harry, que tenía 12 años cuando murió su madre, habló años después sobre aquella experiencia.

En 2017, durante una entrevista con la BBC, dijo que no tenía “una opinión formada sobre si aquello fue correcto o incorrecto”, aunque agregó que, “en retrospectiva”, se alegraba de haber formado parte de aquel día.

El príncipe Harry y su madre, Lady Diana. Foto: Archivo.

El propio Harry también afirmó anteriormente que caminar detrás del féretro de su madre a esa edad era algo que ningún niño “debería tener que hacer”. La escena quedó grabada como una de las imágenes más emblemáticas del funeral de Diana, celebrado en septiembre de 1997.

El libro de Charles Spencer que vuelve a abrir viejas heridas

Swan Song: Diana, My Sister llegará a las librerías el 22 de septiembre de 2026 y está planteado como un relato personal de Charles Spencer sobre su hermana.

El libro aborda la vida de Diana, su relación con la familia real y los acontecimientos que rodearon su muerte. Spencer busca ofrecer su propia mirada sobre la princesa y, según se ha informado, cuestionar algunas versiones sobre su vida que considera inexactas.

La publicación también llega cerca del 30° aniversario de la muerte de Diana, que se cumplirá en 2027, y ya generó una fuerte expectativa antes de su lanzamiento.

Archivo del hermano de la princesa Diana antes de la publicación del libro. Video: Reuters.

Robaron cuatro ejemplares del libro antes de su publicación

En medio de la expectativa, el libro protagonizó además un episodio inesperado. Cuatro ejemplares de la edición en neerlandés fueron robados de un camión en Países Bajos mientras eran trasladados desde una imprenta hacia un depósito.

Según informó el editor neerlandés a la agencia ANP, el conductor había detenido el vehículo durante una pausa obligatoria y pasó la noche dentro de la cabina. Los ejemplares fueron sustraídos durante ese período y la policía investiga el robo.

La editorial confirmó que se trataba de cuatro copias de Swan Song, cuya publicación mundial está prevista para el 22 de septiembre. Así, casi tres décadas después de la muerte de Diana, un recuerdo privado de su hermano volvió a colocar a la princesa y a la familia real británica en el centro de la polémica.