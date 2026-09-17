De qué murió Cat Frazier a los 35 años: la artista que convirtió la vieja internet en arte

Murió Cat Frazier. Foto: AIGA Eye on Design.

La diseñadora estadounidense Cat Frazier murió a los 35 años tras una emergencia cardíaca. Sus creaciones, cargadas de colores estridentes, humor negro, efectos 3D y una marcada estética retro, llegaron a cientos de miles de personas y se convirtieron en un reflejo de una época de internet.

Frazier encontró su lugar en el mundo digital cuando descubrió que no se identificaba con la estética prolija y minimalista que predominaba en el diseño gráfico tradicional. En 2012, mientras estudiaba en el Pratt Institute de Nueva York, comenzó a explorar una versión mucho más caótica y personal de la web.

Murió Cat Frazier. Foto: MinutoUno.

Cómo nació el estilo de Cat Frazier inspirado en la vieja internet

Las páginas de GeoCities, MySpace y Blingee fueron algunas de sus principales fuentes de inspiración. Colores intensos, gráficos de baja calidad, animaciones exageradas y diseños realizados por los propios usuarios formaban parte de un universo que Frazier recuperó cuando muchos lo consideraban antiguo o poco profesional.

En noviembre de 2012 creó AnimatedText, una cuenta de Tumblr desde la que empezó a publicar GIF en 3D deliberadamente recargados, acompañados por frases irónicas y situaciones absurdas. La propuesta encontró rápidamente una audiencia y comenzó a expandirse por las redes. El crecimiento fue especialmente notable después de que Frank Ocean compartiera uno de sus GIF en marzo de 2013. A partir de ese momento, su cantidad de seguidores aumentó de manera acelerada hasta alcanzar, con el tiempo, cerca de medio millón.

Entre sus trabajos más recordados apareció una frase que sintetizaba buena parte de su propuesta: “Jajaja nada importa”. Sus imágenes combinaban colores chillones, efectos tridimensionales y humor absurdo para construir una identidad visual fácilmente reconocible.

La mirada de Frazier sobre una internet más personal

Más allá de los GIF, la obra de Frazier funcionó como una reivindicación de una internet en la que los usuarios podían experimentar libremente con su identidad. La diseñadora recuperó elementos de una época en la que construir una página web implicaba jugar con colores, tipografías, animaciones y textos sin seguir necesariamente criterios establecidos.

“Se te permitía jugar con tu diseño web y tu texto”, había explicado Frazier durante una entrevista realizada en 2017.

Su trabajo también apareció cuando las redes sociales comenzaban a adoptar diseños cada vez más uniformes. Frente a esa tendencia, la artista tomó aquello que durante años había sido considerado “feo”, exagerado o amateur y lo transformó en una propuesta estética propia.

Murió a los 35 años tras una emergencia cardíaca

Cat Frazier murió el 29 de junio en un hospital de Oakland, California, tres semanas después de haber sido internada por una emergencia relacionada con el corazón. Tenía 35 años.

Murió Cat Frazier. Foto: GoFundMe.

Su hermana, Lisa Frazier, confirmó la muerte, que no había sido comunicada públicamente hasta ahora. La noticia volvió a poner en primer plano el legado de una artista que encontró en internet un espacio para desarrollar una identidad alejada de las convenciones del diseño.

La obra de Frazier quedó asociada a una etapa de la web marcada por la experimentación, el humor y la expresión individual. Sus creaciones no solo recuperaron una estética que parecía haber quedado en el pasado: convirtieron el caos visual de la vieja internet en una forma de arte capaz de conectar con una nueva generación.