Universidades en alerta: paro nacional por tiempo indeterminado y un fuerte roce con el Gobierno

Universidades en paro nacional del 18 al 22 de agosto, por el momento Foto: NA

Existe un paro nacional de los gremios docentes universitarios vigente desde el martes 18 de agosto hasta el sábado 22 en reclamo al Gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley 27.795 sobre el financiamiento universitario. La protesta comenzó con el cumplimiento de 300 días desde que el Ejecutivo dejó de cumplir con la norma sancionada por el Congreso.

La CONADU Histórica impulsó esta medida y, dentro de la misma, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sostiene un reclamo para mantener el paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley.

Hay un paro nacional de los gremios docentes universitarios vigente desde el martes 18 de agosto hasta el sábado 22 del mismo mes. Foto: RTVE

En este sentido, el reclamo principal se refiere al ámbito de los salarios ya que el Gobierno estaría adeudando una recomposición de entre 28,5% y 31,2% a los trabajadores universitarios. A aquellos porcentajes se les suma el retroactivo correspondiente al período desde la entrada en vigencia de la ley, que también continúa siendo reclamado.

¿Cuál es la disputa vigente por la Ley de Financiamiento Universitario?

La disputa entre el Gobierno y las universidades llegó a la Justicia ante una medida cautelar que presentaron estos últimos y que fue posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo, la cual ordenó pagar la recomposición salarial prevista por la ley.

El Gobierno interpuso recursos contra esa resolución, pero el 25 de junio la Corte Suprema desestimó la última presentación realizada por el Estado. De este modo, la ejecución de la medida cautelar volvió a quedar bajo la órbita del juez de primera instancia Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Federal N.° 11, quien dispuso avanzar con su cumplimiento.

La semana pasada, Cormick convocó a una audiencia para este viernes 21 de agosto. De ese encuentro podrían surgir nuevas definiciones en el expediente.

El juez de primera instancia Martín Cormic convocó a una audiencia para este viernes 21 de agosto. Foto: NA

El planteo que dio lugar a la convocatoria judicial fue presentado por la Universidad de Buenos Aires. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que impulsó la demanda para exigir el cumplimiento de la ley, se mostró en desacuerdo con la espera de nuevas instancias y sostuvo que, al encontrarse firme, la medida cautelar debe ejecutarse de manera inmediata. De todas formas, desde el CIN confirmaron que participarán de la audiencia convocada por el magistrado.

Asimismo, los abogados del Consejo Interuniversitario Nacional se presentaron hace dos semanas ante el juzgado a cargo de Cormick para pedir que se intime al Gobierno a cumplir con la cautelar. En esa presentación, también advirtieron sobre la posibilidad de iniciar acciones penales contra los funcionarios por desobediencia y solicitar la imposición de multas al Estado nacional.

¿Qué otras medidas tomó el sector universitario para el mes de agosto?

El sector universitario hizo paro en distintas federaciones sindicales el miércoles 12 de agosto. Sumado a eso, la CONADU convocó a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

Además, para los próximos días se prevé la presentación de las “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, que serán instaladas frente al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, y en distintos puntos del país.

Por otro lado, la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocó para este miércoles 19 a las 11, también frente al Palacio Pizzurno, para continuar con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo. Foto: NA (Mariano Sánchez)

“Se cumplen 300 días desde que el Gobierno decidió no cumplir una ley sancionada por el Congreso. No estamos hablando de una diferencia de criterios ni de una discusión presupuestaria: estamos hablando de una obligación legal. El Gobierno no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no. La Ley 27.795 está vigente y tiene que aplicarse”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA.

De este modo, el conflicto por el financiamiento de las universidades vuelve a posicionarse en el centro de la agenda esta semana en un contexto marcado por nuevas medidas de fuerza gremiales y una resolución judicial que podría conocerse tras la audiencia programada para el viernes.