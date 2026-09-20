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Catherine Zeta-Jones, de 56 años, sobre su desayuno: “Elijo bowls de avena caliente con banana, moras y un poquito de azúcar morena”

Catherine Zeta-Jones revela las claves de su bienestar. Lejos de los ayunos, apuesta por un desayuno nutritivo, comidas equilibradas y entrenamientos dinámicos que le permiten conservar su gran vitalidad y lucir impecable a sus 56 años.

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A los 56 años, Catherine Zeta-Jones demuestra que la constancia y los hábitos saludables son el secreto de su vitalidad.
A los 56 años, Catherine Zeta-Jones demuestra que la constancia y los hábitos saludables son el secreto de su vitalidad. Foto: Instagram @catherinezetajones
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Catherine Zeta-Jones no sólo es una actriz mundialmente reconocida, sino también una referente de la vida activa. Con la mirada puesta en un futuro saludable mucho antes de alcanzar los 60 años, la estrella demuestra que el bienestar es siempre el fruto de hábitos consistentes.

Desde hace tiempo, mantiene una estricta regla de cuidado personal con un especial foco en el desayuno, consolidando un estilo de vida que inspira a miles de personas.

Así es la alimentación de Catherine Zeta-Jones para mantenerse plena a los 56 años

Lejos de las tendencias restrictivas actuales o de los ayunos prolongados, la artista apuesta por una rutina estable de tres comidas diarias sin saltear ninguna. Su alimentación prioriza siempre el consumo de frutas, cereales integrales, verduras frescas y proteínas, limitando al máximo los alimentos ultraprocesados y el alcohol.

Catherine Zeta-Jones
Su receta de invierno favorita: un bowl de avena caliente con banana, moras y un toque de azúcar morena. Foto: Instagram @catherinezetajones

Según explica, nunca comienza su jornada con el estómago vacío. Durante el invierno, encuentra su mayor confort en una receta particular: “Yo desayuno siempre, no soy de esas personas que se lo saltea. En los meses de invierno elijo bowls de avena caliente con banana, moras y un poquito de azúcar morena”. Esta preparación le aporta excelente sabor, saciedad y los nutrientes necesarios para comenzar el día.

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Cuando llega la primavera, adapta su menú por una opción más fresca, optando por yogur griego sin grasa, moras y granola.

Otro de sus grandes pilares es reducir al mínimo el consumo de dulces, postres y papas fritas. Aunque confiesa abiertamente que el chocolate y las papas son sus mayores debilidades, intenta reservar esos productos para ocasiones muy puntuales. Incluso bromea diciendo que, cuando sea muy mayor, tomará vitaminas porque su único objetivo será comer puros postres.

Además, completa su nutrición diaria con vitaminas D y del complejo B para cuidar la piel y favorecer el sistema inmunológico, bebe abundante agua como bebida principal y disfruta cada mañana de un café recién molido.

Catherine Zeta-Jones
Aunque el chocolate y las papas fritas son sus grandes debilidades, reserva estos alimentos para ocasiones muy puntuales. Foto: Instagram @catherinezetajones

Cómo es la rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo

La dieta no es el único factor de su éxito; el ejercicio es otra pieza innegociable dentro de su rutina. Su entrenamiento diario combina actividades cardiovasculares, trabajo constante de fuerza y deportes recreativos, adaptando siempre los entrenamientos al lugar donde se encuentra durante el año.

En el gimnasio de su casa, dispone de una caminadora, una máquina elíptica y pesas que utiliza para fortalecer la musculatura y optimizar su condición física. A esta base de preparación le suma frecuentes sesiones de natación, ciclismo y tenis, disciplinas ideales para trabajar la resistencia, la coordinación y la movilidad sin caer en el aburrimiento de lo rutinario. El baile también ocupa un lugar central en su vida, especialmente cuando se instala en Mallorca.

Esta inteligente fusión de entrenamiento estructurado y pasatiempos recreativos demuestra que su aspecto impecable no responde a una simple cuestión de genética o suerte. La actriz se mantiene joven, fuerte y saludable gracias a una vida organizada, hidratación constante y el descanso adecuado.

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