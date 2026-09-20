Así es por dentro la casa rodante en la que vive Flavio Mendoza con Dionisio: chimenea, placard espejado y diseño exclusivo

Flavio Mendoza y Dionisio viven en una casa rodante cuando el artista está de gira. Foto: Instagram @mendozaflavio

Flavio Mendoza mostró una vez más el interior de la casa rodante que utiliza durante sus giras. “Mi primer departamento era una covacha al lado de esto”, afirma. Este medio de transporte se transformó en un hogar trasladable acondicionado para que el productor teatral sea capaz de establecerse cerca de la carpa del Circo del Ánima, descansar entre funciones y mantener una rutina familiar junto a su hijo Dionisio.

Por dentro, parece un elegante departamento de dos ambientes en pleno Palermo. La diferencia es que esta casa rodante puede salir a la ruta y recorrer cada rincón del país. Llegó desde Estados Unidos poco antes del nacimiento de Dionisio y se convirtió en el aliado perfecto para combinar la crianza con las exigencias del trabajo, sin resignar comodidad ni libertad.

El diseño interior del motorhome: colores neutros y acabados de lujo

El diseño interior apuesta por una paleta de tonos neutros, con predominio de beige, arena, marrones suaves y matices claros que aportan luminosidad y crean una sensación visual de mayor amplitud. Esta combinación cromática no solo transmite calidez y elegancia, sino que también potencia la entrada de luz natural, logrando ambientes acogedores y funcionales que recuerdan más a una vivienda tradicional que a un vehículo recreativo.

Entre función y función, Flavio comparte sus días en la casa rodante donde convive con su hijo Dionisio. Foto: Captura El Nueve

El espacio principal está concebido como una cómoda área social que integra living y sector de descanso. Allí se destacan los amplios sofás tapizados, pensados para maximizar el confort durante los viajes, junto con muebles de guardado que aprovechan cada rincón de manera inteligente. La iluminación ambiental, de tono cálido y relajante, refuerza la sensación hogareña, mientras que un televisor de gran tamaño se convierte en el centro de entretenimiento. El resultado es un ambiente moderno, práctico y sofisticado, capaz de ofrecer todas las comodidades de un departamento contemporáneo, pero con la libertad de trasladarse a cualquier destino.

Chimenea y placard espejado: los detalles más exclusivos de la vivienda

Uno de los rasgos más llamativos del ambiente es una chimenea ornamental incorporada al conjunto del mobiliario, un detalle que refuerza la sensación de estar en una vivienda tradicional más que en un vehículo. Además, cada sector fue planificado con precisión para optimizar al máximo los metros disponibles, logrando una distribución inteligente y funcional. A diferencia de muchas casas rodantes convencionales, este motorhome ofrece una clara división entre los espacios de uso común y el área destinada al descanso, lo que aporta mayor privacidad y comodidad.

Un pequeño escalón conduce al dormitorio principal, concebido como un refugio íntimo y confortable. Allí se destacan una cama matrimonial, un placard con puertas espejadas y un espacio especialmente acondicionado para vestuario y maquillaje. A ello se suman un baño completo, sistema de aire acondicionado, calefacción y múltiples compartimentos de almacenamiento que facilitan la organización de la vida cotidiana en movimiento.

El espacio preferido de Dionisio para jugar con amigos dentro del motorhome

La incorporación del motorhome a la vida de Flavio Mendoza no fue una decisión casual, sino una elección estrechamente relacionada con su rutina profesional y familiar. Tras la llegada de Dionisio, el artista entendió la necesidad de contar con un espacio propio donde su hijo pudiera alimentarse, descansar y jugar con total comodidad mientras él se ocupaba de las exigencias diarias de sus espectáculos. Así fue como adquirió esta unidad en Estados Unidos, que con el tiempo se transformó en una pieza clave de la dinámica de trabajo de la familia.

Dentro de ese hogar sobre ruedas, uno de los sectores favoritos de Dionisio es el área social, un ambiente amplio y versátil que suele convertirse en punto de encuentro para compartir momentos con amigos. Gracias a sus cómodos espacios y a la privacidad que ofrece la distribución interior, el motorhome funciona como una verdadera extensión de la casa familiar.

Su importancia se hace aún más evidente durante las giras del Circo del Ánima, cuando gran parte de la jornada transcurre en los predios donde se instala la carpa. En esos contextos, la casa rodante permanece ubicada a pocos metros del espectáculo, permitiendo que Flavio y su hijo dispongan de un refugio cómodo y equipado sin necesidad de realizar constantes traslados entre hoteles y el lugar de las funciones. De esta manera, el motorhome combina practicidad, confort y cercanía con el trabajo, convirtiéndose en un espacio fundamental para la vida cotidiana del artista.

El artista tiene todo lo necesario para vivir cómodamente con su hijo, Dionisio, en esta casa rodante. Foto: Captura El Nueve

Las comodidades de la casa rodante durante la temporada de gira

La cocina, integrada al comedor, reúne todo lo necesario para una estadía prolongada sobre ruedas. Está equipada con heladera, anafe, microondas, alacenas de guardado y una amplia superficie de tonos claros que cumple una doble función: mesada de trabajo y mesa para las comidas. La propuesta apunta a garantizar autonomía durante los viajes, permitiendo cocinar y vivir durante varios días sin depender constantemente de hoteles, bares o restaurantes.

Entre los equipamientos menos habituales sobresale otro detalle que marca la diferencia: un lavarropas y un secarropas ocultos dentro de un mueble especialmente diseñado. Esta prestación resulta especialmente valiosa para una familia que pasa largas temporadas en la ruta, acompañando giras y presentaciones en distintas ciudades, sin renunciar a las comodidades propias de un hogar.