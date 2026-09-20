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Las macetas tradicionales no van más: cuál es la nueva tendencia para decorar los balcones

El nuevo soporte, que se convirtió en uno de los más elegidos, puede transformar por completo la apariencia del balcón o de hasta un patio de un hogar.

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Las macetas tradicionales no van más.
Las macetas tradicionales no van más. Foto: Freepik.
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Las plantas siguen ganando protagonismo en la decoración del hogar, pero este 2026 la tendencia apunta a cambiar la forma de ubicarlas. La propuesta es simple: sacar las macetas del piso y aprovechar las paredes y estructuras verticales.

Los soportes de hierro negro, las jardineras alargadas y las estructuras de líneas finas permiten sumar vegetación sin ocupar demasiado lugar. Por eso, son una alternativa especialmente útil para balcones chicos.

Qué soportes elegir para este tipo de plantas

El soporte elegido también puede transformar por completo la apariencia del balcón. Para este 2026, las estructuras de hierro negro mate se destacan por sus líneas simples y delgadas, que permiten colocar las plantas en altura sin recargar visualmente el ambiente. Además, combinan con distintos estilos de decoración.

En balcones pequeños, los modelos verticales son una alternativa práctica porque permiten aprovechar paredes y rincones que muchas veces quedan desaprovechados. Las jardineras lineales también ayudan a mantener las plantas agrupadas y liberar espacio en el piso.

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Para quienes buscan un ambiente más luminoso, los soportes blancos o en tonos arena son otra opción. Estos colores se integran fácilmente con paredes claras y pueden generar una mayor sensación de amplitud, especialmente cuando se utilizan en espacios reducidos.

Las estructuras de hierro negro mate se destacan por sus líneas simples y delgadas. Foto: Pexels.

Las plantas ideales para esta tendencia 2026

No todas las especies necesitan las mismas condiciones. Entre las alternativas más prácticas aparecen:

  • Sansevieria: resistente y de bajo mantenimiento.
  • Lazo de amor: funciona bien en sectores con semisombra.
  • Potus: ideal para colocar en altura y dejar caer sus hojas.
  • Gomero: sus hojas grandes aportan presencia, aunque necesita más espacio.
  • Palmera de salón: permite sumar altura y un estilo tropical.
  • Bambú: puede utilizarse para crear una pantalla vegetal y ganar privacidad.
  • Hiedra inglesa: genera un efecto de cascada, aunque requiere controlar su crecimiento.

Además de decorar, distribuir las plantas en altura permite liberar el suelo y hacer que el balcón se vea más despejado.

Si tenés un balcón soleado, esta planta puede convertirse en la protagonista del espacio

Cuando llega la primavera, los balcones y terrazas comienzan a convertirse en espacios ideales para incorporar plantas con flores. Entre las especies que mejor pueden adaptarse a estos lugares se encuentra la petunia, que se destaca por su abundante floración y por desarrollarse especialmente bien cuando recibe varias horas de sol directo.

La petunia, una planta ideal para un balcón con mucho sol

La petunia es una de las plantas más elegidas para decorar espacios exteriores gracias a sus flores de distintos colores, que pueden ir desde el blanco y el rosa hasta el violeta, rojo y combinaciones de varios tonos.

Una de sus principales características es que necesita una buena cantidad de luz solar para crecer y florecer correctamente. En condiciones adecuadas puede recibir alrededor de 6 a 8 horas de sol directo por día, por lo que resulta especialmente apropiada para balcones soleados.

Además, puede cultivarse perfectamente en macetas, jardineras y recipientes colgantes, lo que permite utilizarla tanto en balcones como en terrazas y patios.

Petunias. Foto: Unsplash.
Petunias. Foto: Unsplash.

Cuántas horas de sol necesita

Para conseguir una floración abundante, la petunia debe ubicarse en un lugar donde reciba varias horas de luz directa.

Un balcón orientado hacia una zona con buena exposición solar puede ser un sitio especialmente favorable. Si recibe menos luz, la planta puede continuar creciendo, pero es posible que produzca menos flores y desarrolle tallos más largos y débiles.

Durante los días de temperaturas muy elevadas, especialmente cuando el sol es extremadamente intenso, conviene observar el estado de la planta y evitar que el sustrato se seque completamente.

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