Se llama Juan Manuel de Rosas desde hace 18 años, pero ahora quieren cambiarlo: la polémica con una estación del subte que involucra a Urquiza

Una estación de la Línea B podría cambiar de nombre tras 18 años Foto: Wikipedia

Los nombres de las estaciones del subte porteño no solo ayudan a los pasajeros a ubicarse. También funcionan como marcas de identidad, memoria y reconocimiento histórico. Por eso, la propuesta para modificar la denominación de Juan Manuel de Rosas-Villa Urquiza abrió una inesperada polémica.

La estación está ubicada debajo de la avenida Triunvirato, entre Monroe y Franklin D. Roosevelt. Aunque fue inaugurada en julio de 2013, recibió oficialmente el nombre de Juan Manuel de Rosas en 2008, hace 18 años.

Ahora, un proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires busca que pase a llamarse únicamente “Villa Urquiza”, en referencia al barrio donde se encuentra.

Por qué quieren quitar el nombre de Juan Manuel de Rosas

La iniciativa fue presentada por legisladores de La Libertad Avanza. Sus autores consideran que las estaciones deberían llevar nombres que permitan identificar con facilidad su ubicación geográfica.

Desde esa perspectiva, “Villa Urquiza” sería una denominación más práctica para los pasajeros, especialmente para quienes no conocen en profundidad el mapa porteño.

Rosas y Urquiza fueron grandes rivales, pero terminaron unidos en un cartel del subte Foto: Wikipedia

Sin embargo, la propuesta todavía debe atravesar el procedimiento legislativo correspondiente. Por tratarse del cambio de nombre de un espacio público, deberá ser debatida y cumplir con las instancias previstas por la Constitución porteña.

Por el momento, la estación mantiene su denominación actual.

Una estación con varios cambios de nombre

Cuando comenzó a proyectarse la extensión de la Línea B, la futura terminal era conocida como Villa Urquiza. Pero en julio de 2008, la Legislatura porteña aprobó una ley para llamarla Juan Manuel de Rosas.

La apertura llegó cinco años después. El 26 de julio de 2013, las estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas fueron inauguradas como parte de la ampliación de la línea.

El proyecto reavivó la histórica rivalidad entre Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza. Foto: Instagram @baires_landscapes

El debate por el nombre continuó y, en 2016, se incorporó formalmente la referencia al barrio. Desde entonces, la cabecera aparece identificada como Juan Manuel de Rosas-Villa Urquiza.

La combinación resulta particularmente llamativa porque une en un mismo cartel a dos figuras históricas enfrentadas: Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza.

Rosas y Urquiza, dos enemigos unidos por el subte

Juan Manuel de Rosas fue gobernador de Buenos Aires y la figura política dominante de la Confederación Argentina durante buena parte de la primera mitad del siglo XIX.

Su poder comenzó a debilitarse cuando Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, realizó el Pronunciamiento del 1° de mayo de 1851 y comenzó a organizar una alianza para enfrentarlo.

Batalla de Casero el 3 de febrero de 1852

El conflicto terminó el 3 de febrero de 1852, cuando Urquiza derrotó a Rosas en la Batalla de Caseros. Después de la caída de su gobierno, Rosas se exilió en Inglaterra, mientras que Urquiza impulsó el proceso político que condujo a la Constitución Nacional de 1853.

Por eso, la denominación actual encierra una curiosidad: dos adversarios decisivos de la historia argentina terminaron compartiendo una estación del subte porteño.

El vínculo de Rosas con la avenida Monroe

La elección del nombre también estaba relacionada con la ubicación de la terminal. La cercana avenida Monroe llevó durante parte de la década de 1970 el nombre Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas.

Avenida Monroe Foto: Wikipedia

Después del golpe de Estado de 1976, la arteria recuperó su denominación anterior, en homenaje a James Monroe, expresidente de Estados Unidos.

Este antecedente fue utilizado como argumento en 2008 para bautizar la estación. También se tuvo en cuenta que ya existe una parada llamada General Urquiza en la Línea E, por lo que otra estación con una denominación similar podría provocar confusiones.

El antecedente de Ecobici

La discusión tiene un antecedente en el sistema de bicicletas públicas. En 2019, una estación de Ecobici ubicada en la zona dejó de utilizar la referencia a Rosas y pasó a identificarse solamente como Villa Urquiza.

Aquel cambio anticipó el criterio que ahora pretende aplicarse al subte: priorizar la ubicación geográfica por encima del homenaje a una personalidad histórica.

La modificación, en caso de aprobarse, obligaría a actualizar carteles, mapas, anuncios sonoros y referencias digitales de la Línea B.

A 18 años de la ley que eligió el nombre de Rosas, el debate vuelve a instalarse. Detrás de una aparente modificación administrativa existe una pregunta mucho más profunda: ¿cómo debe Buenos Aires recordar y representar su historia en el espacio público?

Mientras la Legislatura analiza el proyecto, Rosas y Urquiza continúan juntos en el cartel de la terminal, como si aquella rivalidad que transformó a la Argentina todavía viajara todos los días en la Línea B.