Cámaras de seguridad, planes de vuelo e informes migratorios: qué pidió la Justicia al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro

Foto de Javier Milei en Brasil con Flávio Bolsonaro. Foto: REUTERS

La Justicia federal argentina comenzó a reunir pruebas para determinar si existió encubrimiento o alguna irregularidad durante el paso de Flávio Bolsonaro por el país antes de su viaje a Estados Unidos. Este jueves 29 de octubre se conoció que la fiscal Paloma Ochoa solicitó informes a distintos organismos del gobierno de Javier Milei, incluida la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de una denuncia penal

La investigación busca establecer si el senador brasileño ingresó y salió de Argentina cumpliendo las normas vigentes pese a que tenía una prohibición judicial de abandonar Brasil. La fiscal Ochoa dispuso medidas preliminares para reconstruir las circunstancias del traslado del excandidato presidencial brasileño y verificar si existieron irregularidades migratorias.

La causa se tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios nacionales.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Uno de los puntos centrales es determinar si se omitió informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran afectar las condiciones de ingreso de Bolsonaro al territorio argentino.

La presentación judicial plantea la posibilidad de que funcionarios hayan colaborado con su traslado. Sin embargo, el pedido de informes constituye una medida inicial de investigación y no implica que se haya probado un delito ni que exista una condena por encubrimiento.

Qué documentación pidió la Justicia y cuántas denuncias se presentaron

La investigación de Ochoa se suma a otras dos presentaciones judiciales relacionadas con el mismo episodio. Una fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, mientras que la tercera corresponde a la legisladora Marcela Pagano.

Esta última se tramita ante la Justicia federal de Puerto Iguazú, Misiones, donde el fiscal Fabián Martínez también solicitó informes para establecer cómo ingresó Bolsonaro y si existían restricciones que impidieran su tránsito por Argentina.

Entre las medidas de prueba requeridas figuran:

Grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Planes de vuelo y registros de pasajeros del avión privado utilizado por Bolsonaro.

Documentación sobre la contratación del servicio aéreo que trasladó al dirigente y su familia.

Informes migratorios y judiciales para determinar si existía algún impedimento legal vigente.

Los investigadores buscan esclarecer tanto las condiciones del cruce fronterizo como la eventual responsabilidad de funcionarios que participaron en los controles.

El candidato a presidente de Brasil llegó a Estados Unidos y ya se reunió con el mandatario estadounidense. Foto: @realDonaldTrump

Cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina y qué restricciones tenía en Brasil

De acuerdo con la información oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro ingresó a Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

La familia cruzó desde Foz do Iguaçu hacia Puerto Iguazú por el puente Tancredo Neves. Posteriormente, abordó un avión privado de Baires Fly, que partió durante la madrugada del miércoles hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar a Miami.

Migraciones aseguró que los cuatro presentaron documentación válida y que no registraban impedimentos legales para ingresar al país. Tampoco se había informado una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detener al senador.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Por otra parte, el juez brasileño Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, había dispuesto que Bolsonaro entregara sus pasaportes y no abandonara Brasil en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

La diferencia entre una restricción judicial brasileña y una orden de captura internacional será relevante para determinar qué obligaciones tenían las autoridades argentinas. Las fiscalías aguardan ahora las respuestas de los organismos requeridos para establecer si existen elementos que justifiquen avanzar con nuevas medidas judiciales.