comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cámaras de seguridad, planes de vuelo e informes migratorios: qué pidió la Justicia al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro

La fiscal Paloma Ochoa solicitó documentación a organismos oficiales para determinar si hubo irregularidades durante el paso del senador brasileño por Argentina.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei en Brasil con flávio bolsonaro
Foto de Javier Milei en Brasil con Flávio Bolsonaro. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Justicia federal argentina comenzó a reunir pruebas para determinar si existió encubrimiento o alguna irregularidad durante el paso de Flávio Bolsonaro por el país antes de su viaje a Estados Unidos. Este jueves 29 de octubre se conoció que la fiscal Paloma Ochoa solicitó informes a distintos organismos del gobierno de Javier Milei, incluida la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de una denuncia penal

La investigación busca establecer si el senador brasileño ingresó y salió de Argentina cumpliendo las normas vigentes pese a que tenía una prohibición judicial de abandonar Brasil. La fiscal Ochoa dispuso medidas preliminares para reconstruir las circunstancias del traslado del excandidato presidencial brasileño y verificar si existieron irregularidades migratorias.

La causa se tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios nacionales.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Uno de los puntos centrales es determinar si se omitió informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran afectar las condiciones de ingreso de Bolsonaro al territorio argentino.

Contenido Recomendado

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral: cómo recuperar el cobro en 60 días

Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos:“No tenía impedimentos de Interpol”

Diego Santilli, ministro del Interior

La presentación judicial plantea la posibilidad de que funcionarios hayan colaborado con su traslado. Sin embargo, el pedido de informes constituye una medida inicial de investigación y no implica que se haya probado un delito ni que exista una condena por encubrimiento.

Qué documentación pidió la Justicia y cuántas denuncias se presentaron

La investigación de Ochoa se suma a otras dos presentaciones judiciales relacionadas con el mismo episodio. Una fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, mientras que la tercera corresponde a la legisladora Marcela Pagano.

Esta última se tramita ante la Justicia federal de Puerto Iguazú, Misiones, donde el fiscal Fabián Martínez también solicitó informes para establecer cómo ingresó Bolsonaro y si existían restricciones que impidieran su tránsito por Argentina.

Entre las medidas de prueba requeridas figuran:

  • Grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
  • Planes de vuelo y registros de pasajeros del avión privado utilizado por Bolsonaro.
  • Documentación sobre la contratación del servicio aéreo que trasladó al dirigente y su familia.
  • Informes migratorios y judiciales para determinar si existía algún impedimento legal vigente.

Los investigadores buscan esclarecer tanto las condiciones del cruce fronterizo como la eventual responsabilidad de funcionarios que participaron en los controles.

Flávio Bolsonaro y Donald Trump en estados unidos
El candidato a presidente de Brasil llegó a Estados Unidos y ya se reunió con el mandatario estadounidense. Foto: @realDonaldTrump

Cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina y qué restricciones tenía en Brasil

De acuerdo con la información oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro ingresó a Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

La familia cruzó desde Foz do Iguaçu hacia Puerto Iguazú por el puente Tancredo Neves. Posteriormente, abordó un avión privado de Baires Fly, que partió durante la madrugada del miércoles hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar a Miami.

Migraciones aseguró que los cuatro presentaron documentación válida y que no registraban impedimentos legales para ingresar al país. Tampoco se había informado una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detener al senador.

Flávio Bolsonaro llegó a los Estados Unidos
Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Por otra parte, el juez brasileño Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, había dispuesto que Bolsonaro entregara sus pasaportes y no abandonara Brasil en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

La diferencia entre una restricción judicial brasileña y una orden de captura internacional será relevante para determinar qué obligaciones tenían las autoridades argentinas. Las fiscalías aguardan ahora las respuestas de los organismos requeridos para establecer si existen elementos que justifiquen avanzar con nuevas medidas judiciales.

GobiernoJusticiaFlavio BolsonaroJavier Milei
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

    Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

  2. La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

    La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

  3. Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei:cómo está su salud

    Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei: cómo está su salud

  4. Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos:“No tenía impedimentos de Interpol”

    Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: “No tenía impedimentos de Interpol”

  5. Mapa de vacunación en Argentina:cómo funciona la nueva herramienta que permite seguir las coberturas en tiempo real

    Mapa de vacunación en Argentina: cómo funciona la nueva herramienta que permite seguir las coberturas en tiempo real
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cámaras de seguridad, planes de vuelo e informes migratorios:qué pidió la Justicia al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro

Javier Milei en Brasil con flávio bolsonaro

Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos:“No tenía impedimentos de Interpol”

La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental:los puntos claves de la iniciativa y qué otros proyectos se tratarán en el Congreso

Economía

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral: cómo recuperar el cobro en 60 días

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Jubilados y pensionados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9:por qué los feriados del 21 y 24 de noviembre podrían alterar el calendario de cobro

De la crisis de 2001 a cotizar hasta US$350:qué detalles tienen los patacones de $100 de la Serie A más buscados en el mercado numismático

Internacionales

El rescate de Georgie:escucharon llantos durante días detrás de una pared, rompieron el concreto y encontraron un perro atrapado

Perro rescatado en Estados Unidos.

Christine Lagarde renunció a la presidencia del Banco Central Europeo meses antes del fin de su mandato

“Reanude con marcha normal”:el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours