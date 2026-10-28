“Reanude con marcha normal”: el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad en España. Foto: REUTERS

“Reanude con marcha normal”. Esa fue la orden que recibió una maquinista desde el centro de control ferroviario de Atocha, en Madrid, minutos antes del trágico choque de trenes en España que dejó al menos 68 muertos. Este miércoles, se difundieron los estremecedores audios de las conversaciones entre los operadores y los conductores de los dos convoyes involucrados en el accidente ocurrido en Urda, Toledo.

Las grabaciones difundidas por El País revelan que el centro de control autorizó a un tren AVE de Renfe a continuar su recorrido mientras otro convoy de la empresa Iryo permanecía detenido en la misma vía. La maquinista de este último había advertido que no podía reanudar la marcha debido a una falla en el sistema de seguridad ferroviaria.

Sin embargo, el AVE no recibió una orden de detenerse y terminó impactando contra la formación a las 8.53, en una secuencia de comunicaciones que quedó bajo investigación.

Qué dijeron los maquinistas y el centro de control antes del choque de trenes

Según los audios también difundidos por la Cadena SER, a las 8.31 el maquinista del AVE 2080 informó sobre una falla en el sistema de seguridad ferroviaria LZB. Después de varias consultas internas, a las 8.36 un operador de Atocha le indicó que desconectara y volviera a conectar el sistema para continuar “con marcha normal”.

El conductor pidió una confirmación: “¿Con marcha normal?”. Desde el centro de control respondieron: “Sí”, una autorización que quedó registrada minutos antes del accidente.

En paralelo, a las 8.41, la maquinista del Iryo 6076 comunicó que estaba detenida a la entrada de Urda. A las 8.48 volvió a contactar con Atocha para advertir que no podía reiniciar el sistema LZB y seguía sin avanzar.

Pese a esa segunda advertencia, las conversaciones difundidas no registran una orden para detener al AVE que circulaba por detrás. La colisión se produjo a las 8.53.

La conversación previa al accidente de trenes en España. Crédito: El País

Por qué la orden de continuar con marcha normal quedó bajo investigación

El accidente estuvo precedido por una avería informática en el sistema LZB, que afectó la circulación de varios trenes de alta velocidad. Ante esa situación, los operadores debieron asumir manualmente la gestión del tráfico.

Según la reconstrucción de medios españoles, el protocolo exigía autorizar la circulación bajo la modalidad de “marcha a la vista”, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Sin embargo, el AVE recibió permiso para continuar con marcha normal cuando se encontraba aproximadamente 25 kilómetros detrás del Iryo. Las reconstrucciones también señalan que no se verificó que el tren precedente hubiera despejado la distancia de seguridad requerida.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, calificó de “inexplicable” la decisión del centro de control. La determinación de eventuales responsabilidades queda sujeta a las investigaciones técnicas y judiciales.

Qué se sabe de la investigación y cómo quedó el servicio ferroviario en España

El Gobierno español confirmó que la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios y las autoridades judiciales trabajan para esclarecer las causas de la tragedia. El presidente Pedro Sánchez anunció tres días de luto oficial, mientras continuaban las tareas de asistencia a las víctimas.

Por su parte, el administrador ferroviario Adif informó que la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecía interrumpida. Los pasajeros afectados deben consultar con las empresas operadoras, mientras que los tramos Madrid-Toledo y Málaga-Sevilla funcionaban con normalidad, según su último parte consultado.

Adif también habilitó líneas de atención para familiares: Renfe, 900 10 10 20, e Iryo, 900 001 403, además de puntos de asistencia en estaciones de Madrid, Sevilla, Córdoba y Málaga.

Las investigaciones deberán determinar cómo se gestionó la falla informática, por qué se autorizó la circulación del AVE y qué decisiones se adoptaron después de las advertencias de la maquinista del Iryo.