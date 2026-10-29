La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. Foto: Presidencia

La Justicia federal ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Salud por $828.708.195 a raíz de un reclamo del Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que brinda atención a personas con discapacidad en el partido bonaerense de Almirante Brown. La resolución fue dictada por el juez Juan Pablo Auge, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora, ante la falta de provisión de medicamentos e insumos correspondientes al período de marzo a junio de 2026.

El magistrado dispuso trabar un embargo sobre las cuentas de la cartera sanitaria encabezada por Mario Lugones hasta cubrir el monto reclamado por el Cottolengo. También ordenó librar un oficio al Banco de la Nación Argentina para que los fondos embargados sean transferidos a una cuenta de la institución.

Según informó La Política Online, que accedió a documentación incorporada al expediente, el conflicto surgió por la falta de entrega de insumos y medicamentos destinados a residentes con discapacidad.

Hace más de 90 años, San Luis Orione imaginó en Claypole un hogar para las personas que permanecían invisibilizadas Foto: Web Don Orione

El Ministerio de Salud rechazó el reclamo y argumentó que el establecimiento no había presentado facturas ni completado las gestiones administrativas necesarias. Sin embargo, el abogado del Cottolengo, Pablo Díaz, cuestionó esa interpretación y sostuvo que la institución había iniciado los trámites correspondientes ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El representante legal explicó que el sistema de cobertura contemplaba la solicitud, auditoría y posterior entrega de medicamentos e insumos, por lo que no correspondía exigir facturas propias de un mecanismo de reintegro.

Qué denunció el Cottolengo Don Orione al Ministerio de Salud sobre la falta de medicamentos

Entre los documentos presentados ante la Justicia figuran correos electrónicos enviados a ANDIS durante junio y septiembre, relacionados con los insumos solicitados para el período comprendido entre marzo y junio. En uno de esos mensajes, la institución manifestó su preocupación por la falta de entrega de los productos requeridos y advirtió sobre las consecuencias para los tratamientos médicos.

“Está provocando la discontinuidad de tratamiento, lo cual pone en riesgo la vida de las personas y produce un grave desmejoramiento en su salud”, señaló el Cottolengo de acuerdo a la documentación citada por La Política Online.

Nació en medio del campo, abrió sus puertas a los olvidados y ahora recibirá al papa León XIV: la historia del Cottolengo Don Orione Foto: Web Don Orione

El abogado Pablo Díaz también rechazó la postura del Ministerio de Salud y sostuvo que los argumentos buscaban “eludir su responsabilidad” y “dilatar la solución”.

La institución había reclamado previamente otra deuda de aproximadamente $750 millones, correspondiente a obligaciones anteriores, que el Gobierno canceló a comienzos de octubre.

El nuevo embargo corresponde a un período distinto. Por lo tanto, el pago anterior no resolvió la controversia por los medicamentos e insumos solicitados entre marzo y junio.

Cuándo visitará el Papa León XIV el Cottolengo Don Orione de Claypole

El conflicto judicial se produjo antes de una visita que ya figura en el calendario oficial del Vaticano: el Papa León XIV llegará al Cottolengo Don Orione el lunes 9 de noviembre a las 9.15.

Según el programa difundido por la Santa Sede, el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con el personal y las personas asistidas por la institución. Posteriormente, a las 11.30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires.

El papa León XIV recorriendo la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

El establecimiento ubicado en Claypole brinda alojamiento y atención permanente a más de 400 personas con discapacidad, por lo que la provisión de medicamentos e insumos forma parte de su funcionamiento cotidiano.

Tras la resolución judicial, el próximo paso será determinar el cumplimiento efectivo de la orden de embargo y la transferencia de los fondos. Hasta el momento, la información disponible confirmó la decisión del juez, pero no permitió establecer que el dinero ya haya sido acreditado en la cuenta del Cottolengo.