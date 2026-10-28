Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei: cómo está su salud

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA.

Luis Caputo sufrió una descompensación este miércoles 28 de octubre durante una visita oficial a Catamarca junto al presidente Javier Milei. El ministro de Economía presentó un cuadro de mal de altura, conocido como apunamiento, mientras recorría una planta de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto ubicada a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El funcionario recibió asistencia médica e hidratación de inmediato. Según confirmaron fuentes del Gobierno a la Agencia Noticias Argentinas, ya se recuperó y pudo retomar sus actividades con normalidad.

La descompensación ocurrió durante la recorrida de la comitiva presidencial por las instalaciones mineras ubicadas en el salar del Hombre Muerto, en la zona de la Puna catamarqueña.

Según informó Infobae, fuentes oficiales explicaron que Caputo sufrió una baja de presión asociada a la altura y necesitó recibir hidratación. Otros integrantes de la delegación también experimentaron molestias, aunque de menor intensidad.

Luis Caputo, ministro de Economía Foto: Captura de pantalla IDEA Argentina

Cómo se encuentra Luis Caputo después de la descompensación

Desde el entorno del ministro llevaron tranquilidad sobre su estado de salud y aseguraron que el episodio fue leve. “Actualmente se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomó sus actividades con normalidad”, señalaron fuentes de la Casa Rosada a Infobae.

De acuerdo con la información oficial difundida hasta el momento, Caputo pudo continuar con su agenda después de recibir asistencia. No se informó que necesitara internación.

El presidente y los funcionarios recorrieron una planta de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. Foto: Prensa Gobierno

El ministro integraba la comitiva encabezada por Milei durante la inauguración de las instalaciones Fénix 1B y Sal de Vida, correspondientes a la empresa Río Tinto.

Según informó la compañía y destacó el presidente argentino durante su discurso, ambas obras representan una inversión cercana a US$1.400 millones y permitirán incorporar 25.000 toneladas anuales de capacidad productiva de carbonato de litio.

La visita formó parte de la agenda oficial del Gobierno para promover inversiones mineras en Catamarca. Tras el episodio, las autoridades confirmaron que Caputo retomó sus actividades habituales