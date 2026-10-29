El actor argentino Suarc subió al escenario en Nueva York y no fue nadie a verlo: “Me dio mucha vergüenza, pero hice la función igual, con el corazón dolido”

La función sin público que hizo llorar al periodista argentino Ronen Suarc. Foto: Google Gemini.

El periodista y actor argentino Ronen Suarc, radicado en Estados Unidos desde 2019, compartió una experiencia dolorosa de su carrera artística: subió al escenario para presentar su espectáculo teatral en Nueva York y, según contó, no asistió ningún espectador. A pesar de encontrarse frente a las butacas vacías, decidió continuar con la función. Después publicó un video en redes sociales en el que habló sobre la vergüenza, la frustración y las dudas que le provocó lo sucedido.

La función sin público que hizo llorar al periodista argentino Ronen Suarc

“Me da mucha vergüenza hacer este video, pero no vino nadie a verme al teatro”, confesó Suarc al comenzar su relato.

El periodista explicó que, aunque está acostumbrado a trabajar frente a las cámaras, actuar en un escenario representa un desafío diferente. Encontrarse sin espectadores convirtió aquella presentación en una experiencia especialmente difícil.

“Se hizo difícil, se hizo como una remada, y dolía el corazón, o sea, lo hice con el corazón dolido”, expresó al recordar cómo atravesó la función.

La situación también lo llevó a cuestionar su vocación artística. “¿Y si a nadie le importa lo que hago, para qué lo hago?”, fue una de las preguntas que reconoció haberse planteado.

Suarc contó que la experiencia le provocó tristeza, enojo y vergüenza. También admitió que lloró, pero decidió compartir lo ocurrido en lugar de ocultar uno de los momentos más difíciles de su trayectoria.

La reflexión de Ronen Suarc sobre el fracaso y la presión de mostrar solo los éxitos

Después de la presentación, el comunicador publicó un mensaje en el que cuestionó la tendencia de las redes sociales a mostrar únicamente los momentos positivos de la vida personal y profesional.

“Estoy cansado de sentir que solamente puedo aparecer cuando tengo algo para festejar. También soy este, el que se ilusiona y se decepcionó”, manifestó.

En su reflexión, Suarc reconoció que también debía revisar la manera en que había difundido su espectáculo. Consideró que publicar una fecha en las redes sociales no siempre resulta suficiente para convocar espectadores.

El periodista y actor argentino Ronen Suarc, radicado en Estados Unidos desde 2019, compartió una experiencia dolorosa de su carrera artística. Foto: IG @ronensuarc / @junehomes_com

“No me alcanza con pensar ‘bueno, lo publiqué’; no, tengo que preguntarme si expliqué bien qué estaba haciendo”, sostuvo.

El periodista explicó que, pese a la decepción, mantiene la confianza en sus proyectos artísticos. Su intención es aprender de lo sucedido y encontrar nuevas maneras de acercar sus propuestas al público.

Quién es Ronen Suarc, el periodista argentino que emigró a Estados Unidos y comenzó a hacer teatro

Ronen Suarc emigró a Estados Unidos el 19 de enero de 2019. Primero vivió en Miami, luego pasó por Dallas y finalmente se instaló en Nueva York, donde continuó su carrera en los medios y desarrolló proyectos artísticos.

En marzo de 2024 estrenó “Estamos Unidos”, un espectáculo unipersonal inspirado en las experiencias de los inmigrantes latinoamericanos. La obra, dirigida por Kevin Cass, se presentó en el Producers Club Theater de Manhattan y posteriormente llegó a otras ciudades estadounidenses, según documentaron El Diario NY y Los Angeles Times.

Tras compartir lo ocurrido, el actor dejó claro que pretende continuar con su actividad teatral. Su próximo desafío será revisar cómo comunica sus proyectos y conseguir que más personas se acerquen a sus futuras presentaciones.