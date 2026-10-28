comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Bullrich reconoció la victoria de Lula en Brasil y cuestionó a la Justicia por el caso de Flávio Bolsonaro: “La voluntad popular se respeta”

La senadora reconoció el resultado electoral pese a sus diferencias políticas con el mandatario brasileño y cuestionó la situación judicial de Flávio Bolsonaro.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Patricia Bullrich y Lula da Silva
La senadora de La Libertad Avanza reconoció el triunfo de Lula en el balotaje con Bolsonaro. Foto: Noticias Argentinas y EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Patricia Bullrich reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil y sostuvo que la voluntad popular debe respetarse pese a las diferencias políticas entre ambos espacios. A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado también destacó la importancia de mantener la cooperación entre Argentina y Brasil y expresó su preocupación por la situación judicial de Flávio Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos después de perder las elecciones.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, expresó Bullrich al comienzo de su mensaje en referencia al resultado del balotaje del domingo 25 de octubre.

La exministra de Seguridad también dejó en claro que el reconocimiento electoral no modifica las diferencias ideológicas entre el oficialismo argentino y el gobierno brasileño. “Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, sostuvo.

La declaración se conoció después de que el vocero presidencial Adrián Ravier confirmara que el gobierno de Javier Milei no enviaría un comunicado oficial para felicitar a Lula. Por su parte, Bullrich reconoció el resultado sin formular un saludo personal al presidente reelecto.

Contenido Recomendado

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa:“Las críticas se responden con argumentos”

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa: “Las críticas se responden con argumentos”

Otra salida en el Gobierno:renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

Renunció Julián Curi, subsecretario de subsecretario de Asuntos Penitenciarios ministerio de seguridad patricia bullrich
Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Foto: Captura de video.

Qué planteó Bullrich sobre Flávio Bolsonaro y la Justicia brasileña

En la segunda parte de su publicación, Bullrich se refirió al excandidato presidencial del Partido Liberal (PL), que perdió el balotaje frente a Lula y posteriormente viajó a Estados Unidos a través de Argentina. “Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, escribió.

La senadora también cuestionó la actuación de los tribunales frente a dirigentes opositores. En ese sentido, sostuvo que utilizar una Justicia que considera parcial para desplazar adversarios políticos constituye una práctica incompatible con el funcionamiento democrático.

Cómo sigue la relación entre Argentina y Brasil después del balotaje

El mensaje de Bullrich incorporó una referencia a los vínculos entre ambos países más allá de sus diferencias políticas. Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina y ambos integran el Mercosur, donde comparten negociaciones relacionadas con el intercambio de bienes, las inversiones y los acuerdos internacionales.

La senadora destacó esas oportunidades de cooperación mientras el Gobierno argentino mantiene su decisión de no emitir una felicitación oficial por la reelección de Lula.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Además, el tuit tampoco incluyó un cuestionamiento a Javier Milei ni una referencia a diferencias internas dentro de La Libertad Avanza. Bullrich centró su mensaje en el respeto al resultado electoral, la continuidad de los vínculos bilaterales y su posición sobre las garantías judiciales para la oposición brasileña.

El próximo paso en la relación bilateral dependerá de los contactos diplomáticos y de las decisiones que adopten ambos gobiernos durante la transición hacia el nuevo mandato presidencial de Lula.

Patricia BullrichLula da Silva Flavio Bolsonaro
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

    Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

  2. El Gobierno oficializó el Decreto 1103/26 por la visita del papa León XIV:qué días y qué partes del país tendrán feriados extraordinarios

    El Gobierno oficializó el Decreto 1103/26 por la visita del papa León XIV: qué días y qué partes del país tendrán feriados extraordinarios

  3. Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi:la reacción de un extenista argentino

    Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi: la reacción de un extenista argentino

  4. Polémica:Macri usó el helicóptero oficial para ir buscar a Antonia al colegio

    Polémica: Macri usó el helicóptero oficial para ir buscar a Antonia al colegio

  5. El papa Francisco nombró a Jorge García Cuerva como nuevo arzobispo de Buenos Aires

    El papa Francisco nombró a Jorge García Cuerva como nuevo arzobispo de Buenos Aires
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Bullrich reconoció la victoria de Lula en Brasil y cuestionó a la Justicia por el caso de Flávio Bolsonaro:“La voluntad popular se respeta”

Patricia Bullrich y Lula da Silva

Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

El Gobierno habilitó un teléfono para asistir a los argentinos afectados por la tragedia ferroviaria en España

Máximo Kirchner cuestionó la política económica del Gobierno, reclamó mejores salarios y destacó el liderazgo de Cristina

Economía

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre: cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes en noviembre de 2026 con el aumento

Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre 2026

Fabricantes de calzados realizaron un “zapatazo” solidario en Plaza de Mayo para protestar por la crisis del sector

Internacionales

Tragedia en España:cuáles son las posibles causas del choque de trenes que dejó 68 muertos

Llegan los primeros heridos al Hospital Universitario de Toledo.

Pedro Sánchez y sus declaraciones sobre el accidente fatal de trenes en España:“Si ha habido negligencias se sabrá”

Una combi brasileña, un operativo policial y un avión privado:cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina para desembarcar en Estados Unidos

Así llegó Flávio Bolsonaro a Miami tras cruzar la frontera de Brasil con Argentina:el avión privado despegó desde Puerto Iguazú