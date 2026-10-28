Bullrich reconoció la victoria de Lula en Brasil y cuestionó a la Justicia por el caso de Flávio Bolsonaro: “La voluntad popular se respeta”

La senadora de La Libertad Avanza reconoció el triunfo de Lula en el balotaje con Bolsonaro. Foto: Noticias Argentinas y EFE

Patricia Bullrich reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil y sostuvo que la voluntad popular debe respetarse pese a las diferencias políticas entre ambos espacios. A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado también destacó la importancia de mantener la cooperación entre Argentina y Brasil y expresó su preocupación por la situación judicial de Flávio Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos después de perder las elecciones.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, expresó Bullrich al comienzo de su mensaje en referencia al resultado del balotaje del domingo 25 de octubre.

La exministra de Seguridad también dejó en claro que el reconocimiento electoral no modifica las diferencias ideológicas entre el oficialismo argentino y el gobierno brasileño. “Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, sostuvo.

La declaración se conoció después de que el vocero presidencial Adrián Ravier confirmara que el gobierno de Javier Milei no enviaría un comunicado oficial para felicitar a Lula. Por su parte, Bullrich reconoció el resultado sin formular un saludo personal al presidente reelecto.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Foto: Captura de video.

Qué planteó Bullrich sobre Flávio Bolsonaro y la Justicia brasileña

En la segunda parte de su publicación, Bullrich se refirió al excandidato presidencial del Partido Liberal (PL), que perdió el balotaje frente a Lula y posteriormente viajó a Estados Unidos a través de Argentina. “Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, escribió.

La senadora también cuestionó la actuación de los tribunales frente a dirigentes opositores. En ese sentido, sostuvo que utilizar una Justicia que considera parcial para desplazar adversarios políticos constituye una práctica incompatible con el funcionamiento democrático.

Cómo sigue la relación entre Argentina y Brasil después del balotaje

El mensaje de Bullrich incorporó una referencia a los vínculos entre ambos países más allá de sus diferencias políticas. Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina y ambos integran el Mercosur, donde comparten negociaciones relacionadas con el intercambio de bienes, las inversiones y los acuerdos internacionales.

La senadora destacó esas oportunidades de cooperación mientras el Gobierno argentino mantiene su decisión de no emitir una felicitación oficial por la reelección de Lula.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Además, el tuit tampoco incluyó un cuestionamiento a Javier Milei ni una referencia a diferencias internas dentro de La Libertad Avanza. Bullrich centró su mensaje en el respeto al resultado electoral, la continuidad de los vínculos bilaterales y su posición sobre las garantías judiciales para la oposición brasileña.

El próximo paso en la relación bilateral dependerá de los contactos diplomáticos y de las decisiones que adopten ambos gobiernos durante la transición hacia el nuevo mandato presidencial de Lula.