Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

El presidente de Argentina hablando en la inauguración de las plantas de litio de Río Tinto en Catamarca. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

El presidente Javier Milei volvió a hablar públicamente en la mañana de este miércoles 28 de octubre en Catamarca durante la inauguración de las plantas de litio de Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto. Su discurso se produjo después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y del viaje de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú.

El mundo de la política está con el foco puesto en Brasil por los recientes episodios que involucran a dos figuras como Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El presidente de 81 años fue reelecto en el balotaje del pasado domingo 25 de octubre y el senador pasó de ser candidato a presidente a huir de su país hacia Estados Unidos desde Argentina, en medio de su causa por lavado de dinero.

Lula en su residencia en Brasilia. Foto: REUTERS

Qué dijo Milei en Catamarca tras las elecciones de Brasil

La aparición de Milei generaba expectativa por las repercusiones. Sin embargo, el mandatario argentino no hizo declaraciones sobre ninguno de los dos acontecimientos y concentró su intervención en la actividad minera.

Cabe recordar que el martes, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Gobierno argentino no enviará un comunicado oficial para felicitar a Lula da Silva y recordó que Lula tampoco había saludado a Milei cuando ganó las elecciones de 2023, declaración que fue desmentida a las pocas horas con un tuit del jefe de Estado brasileño en 2023.

Qué se sabe del viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Según la Dirección Nacional de Migraciones, el senador ingresó a Argentina junto con su esposa y sus dos hijas el martes a las 22.50 antes de abordar un avión privado en Puerto Iguazú que realizó una escala en Ecuador y continuó hacia Miami. El viaje se produjo pese a una restricción judicial de salida de Brasil, cuya eventual vulneración corresponde determinar a las autoridades brasileñas.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Por qué Milei viajó a Catamarca y qué inversiones inauguró

Durante su discurso, Javier Milei destacó las inversiones mineras y defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según las cifras que presentó, las obras de Fénix 1B y Sal de Vida representan casi US$1.400 millones de inversión y permitirán incorporar 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Además, sostuvo que el RIGI cuenta con 29 proyectos aprobados por cerca de US$80.000 millones, cifras que utilizó para defender su política económica.

El mandatario también cuestionó a quienes critican los beneficios fiscales del régimen. “Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da empleo y no exporta”, afirmó. Luego apuntó contra los sectores opositores: “Están los que hablan y los que hacen”, sostuvo antes de cuestionar a quienes, según su interpretación, prefieren criticar las inversiones antes que impulsarlas.

En otro tramo, Milei cruzó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por su rechazo al RIGI. “Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores llamados Chachos para pagarle a los empleados estatales”, expresó.

El Presidente cerró su intervención con un agradecimiento a los trabajadores mineros sin hacer referencias a la reelección de Lula da Silva ni al viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos a través de Argentina.

Milei participó del acto junto al gobernador catamarqueño Raúl Jalil, integrantes del Gabinete y directivos de la empresa. La relación política con Brasil y las consecuencias judiciales del viaje de Flávio Bolsonaro continúan pendientes de nuevas definiciones oficiales y sin declaraciones del presidente argentino.