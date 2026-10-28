Leonardo Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos

Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos Foto: Prensa

Leo Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), de los que Malvinas Argentinas será sede hasta el 31 de octubre. Durante el acto de apertura, el intendente destacó la importancia del deporte como herramienta de vida para los jóvenes.

Acompañaron la inauguración el diputado provincial, y creador de la Ley de Deporte Urbano, Luis Vivona; Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino; y Daniel Ventura, presidente de la Comisión de Deportes Urbanos del COA. También estuvieron presentes los intendentes Fernando Espinoza de La Matanza y Pablo Garate de Tres Arroyos; el ex intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo, y Pablo Mansilla, secretario de Gobierno y hombre de máxima confianza de Mario Ishii (José C. Paz); además de autoridades provinciales, municipales, representantes de federaciones deportivas, Veteranos de Malvinas y escuelas del distrito.

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Durante su discurso, Nardini destacó que los JAUR fueron posibles a partir de la Ley de Deportes Urbanos sancionada en 2025, una iniciativa impulsada por el diputado provincial Luis Vivona que permitió reconocer, visibilizar y acompañar disciplinas que nacieron y crecieron en el espacio público y que durante muchos años no contaron con el respaldo institucional necesario para desarrollarse.

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En ese marco, el Municipio de Malvinas Argentinas y el Comité Olímpico Argentino trabajaron de manera conjunta en la creación de los Juegos Argentinos Urbanos, una propuesta destinada a fortalecer el desarrollo de estas disciplinas y brindar nuevas oportunidades a atletas de todo el país. El evento es el primero que pone en valor a los deporte urbano en toda sudamérica. “Quiero agradecer a Mario Moccia, a Daniel Ventura, que nos dieron esta posibilidad, a Luis Vivona, que llevó adelante la Ley Provincial, que fue votada de manera unánime por todos los bloques de los diferentes partidos. Entendiendo que el deporte unifica, que es una herramienta de transformación social, y logramos institucionalizar algo que llegó para quedarse. Por eso esto es histórico, es el primero de muchos más donde vamos a encontrar el talento de nuestro país”, destacó el intendente.

Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos Foto: Prensa

La realización del evento se enmarca en una política deportiva sostenida por el Municipio de Malvinas Argentinas. Durante la gestión de Nardini, el distrito pasó de contar con un solo polideportivo municipal a nueve espacios distribuidos en distintos puntos del partido. La inversión en infraestructura deportiva amplió el acceso al deporte, la recreación y los hábitos saludables para miles de vecinos, generando nuevas oportunidades de desarrollo para niños, jóvenes y familias de todo el distrito. La posibilidad de llevar adelante una competencia de esta magnitud es también el resultado de años de trabajo para fortalecer y consolidar la infraestructura deportiva local.

Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos Foto: Prensa

Durante la apertura, Nardini remarcó la importancia de sostener políticas públicas que promuevan el deporte y su impacto en la sociedad: “El deporte es salud, es sacar a los chicos de la calle y permitir que miles de jóvenes se desarrollen. Algunos lo ven como un gasto y nosotros lo vemos como una inversión para que sea motor de desarrollo de nuestra sociedad. Hoy Malvinas Argentinas es anfitrión de 22 provincias y es un antes y un después. Así que los invitamos estos próximos cuatro días a que vengan a ver, a participar, a alentar y a recorrer”.

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Los Juegos se desarrollarán entre el 28 y el 31 de octubre en el Predio Municipal (ex Batallón 601), donde se llevarán adelante competencias de nueve disciplinas: básquet 3x3, parkour, skateboarding, BMX Freestyle, roller freestyle, ajedrez, béisbol 5, escalada y breaking, de las que participarán más de 700 atletas que representarán a 22 jurisdicciones del país. Todas las competencias serán televisadas por el canal DeporTV.

Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos Foto: Prensa

Para la realización de los Juegos, el Municipio trabajó junto a empresas, industrias y comercios del distrito en tareas de infraestructura, acondicionamiento y logística del predio. A las instalaciones existentes se sumaron espacios especialmente diseñados para cada disciplina, conformando nueve escenarios de competencia. Además, se incorporaron espacios de hospitalidad para los atletas, con gimnasio, actividades recreativas, clases de yoga, stretching y zumba, y acceso al Parque de la Laguna como espacio de esparcimiento y descanso.

Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos Foto: Prensa

La propuesta incluirá además actividades culturales y recreativas abiertas al público, con shows en vivo, batallas de freestyle, recitales, espacios de iniciación deportiva, intervenciones de graffiti, food trucks y un Fan Fest pensado para acompañar cada competencia.

Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos Foto: Prensa

El ingreso al predio será por las calles Ing. Huergo y Piedras y el acceso a competencias y actividades será libre y gratuito.