Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: “No tenía impedimentos de Interpol”

El funcionario respaldó la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina a Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla TN

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina rumbo a Estados Unidos y aseguró que el senador brasileño no tenía restricciones migratorias ni impedimentos de Interpol. Durante una actividad empresarial en Rosario, el funcionario sostuvo que tanto el ingreso como la partida del excandidato presidencial se realizaron con documentación en regla.

Las declaraciones de Diego Santilli se produjeron en medio de los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei por el traslado de Bolsonaro, quien abandonó Brasil después de perder el balotaje frente a Lula da Silva y pese a una prohibición judicial de salir de su país.

Santilli fue consultado por el viaje del senador brasileño durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) realizada en Rosario. “Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó el funcionario.

Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Ante una nueva consulta sobre las circunstancias del traslado, el jefe de Gabinete insistió en que las autoridades argentinas no registraban restricciones internacionales que impidieran el movimiento del dirigente. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a Estados Unidos vía Guayaquil”, sostuvo.

Santilli también defendió la autorización otorgada por las autoridades migratorias. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”, dijo.

Consultado sobre las consecuencias políticas de la derrota del bolsonarismo, evitó pronunciarse: “Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil”.

Cómo fue el viaje de Flávio Bolsonaro desde Brasil hasta Estados Unidos

Según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina junto con su esposa y sus dos hijas el martes 27 de octubre a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Las autoridades argentinas informaron que el grupo presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales para ingresar al territorio nacional.

Posteriormente, la familia abordó un avión privado en el Aeropuerto de Puerto Iguazú. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Estados Unidos.

El traslado generó controversia porque el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había dispuesto restricciones para que Bolsonaro abandonara el país y le había ordenado entregar sus pasaportes.

Cabe resaltar que la existencia de una prohibición judicial brasileña y la ausencia de una alerta internacional registrada por las autoridades argentinas son cuestiones diferentes. La explicación de Santilli se refirió a los controles migratorios efectuados en Argentina, mientras que el cumplimiento de la resolución del STF corresponde al ámbito judicial brasileño.

Flávio Bolsonaro había denunciado que no lo dejan salir de Brasil. Foto: REUTERS

Qué cuestiona la oposición sobre la actuación del Gobierno argentino

La salida de Bolsonaro abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso. Legisladores opositores presentaron pedidos de explicaciones sobre la intervención de organismos y funcionarios nacionales en el traslado.

Los reclamos alcanzan al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al propio Santilli, entre otros integrantes del Gobierno.

Según una investigación publicada por Infobae, funcionarios argentinos conocieron detalles de la organización del viaje y desde la Casa Rosada se habría ofrecido la posibilidad de utilizar Puerto Iguazú como punto de partida. Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación habilitante y sin impedimentos legales para hacerlo.