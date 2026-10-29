comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: “No tenía impedimentos de Interpol”

El jefe de Gabinete aseguró que el senador brasileño ingresó y salió del país con documentación en regla.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Diego Santilli, ministro del Interior
El funcionario respaldó la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina a Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla TN
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina rumbo a Estados Unidos y aseguró que el senador brasileño no tenía restricciones migratorias ni impedimentos de Interpol. Durante una actividad empresarial en Rosario, el funcionario sostuvo que tanto el ingreso como la partida del excandidato presidencial se realizaron con documentación en regla.

Las declaraciones de Diego Santilli se produjeron en medio de los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei por el traslado de Bolsonaro, quien abandonó Brasil después de perder el balotaje frente a Lula da Silva y pese a una prohibición judicial de salir de su país.

Santilli fue consultado por el viaje del senador brasileño durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) realizada en Rosario. “Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó el funcionario.

Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos
Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Ante una nueva consulta sobre las circunstancias del traslado, el jefe de Gabinete insistió en que las autoridades argentinas no registraban restricciones internacionales que impidieran el movimiento del dirigente. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a Estados Unidos vía Guayaquil”, sostuvo.

Contenido Recomendado

Santilli se reunió con Orrego en Casa Rosada:el gobernador de San Juan apoyó la eliminación de las PASO

reunión de Diego Santilli y Marcelo Orrego en casa rosada

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca:inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca: inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

Santilli también defendió la autorización otorgada por las autoridades migratorias. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”, dijo.

Consultado sobre las consecuencias políticas de la derrota del bolsonarismo, evitó pronunciarse: “Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil”.

Cómo fue el viaje de Flávio Bolsonaro desde Brasil hasta Estados Unidos

Según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina junto con su esposa y sus dos hijas el martes 27 de octubre a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Las autoridades argentinas informaron que el grupo presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales para ingresar al territorio nacional.

Posteriormente, la familia abordó un avión privado en el Aeropuerto de Puerto Iguazú. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Estados Unidos.

El traslado generó controversia porque el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había dispuesto restricciones para que Bolsonaro abandonara el país y le había ordenado entregar sus pasaportes.

Cabe resaltar que la existencia de una prohibición judicial brasileña y la ausencia de una alerta internacional registrada por las autoridades argentinas son cuestiones diferentes. La explicación de Santilli se refirió a los controles migratorios efectuados en Argentina, mientras que el cumplimiento de la resolución del STF corresponde al ámbito judicial brasileño.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llega para hablar tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia.
Flávio Bolsonaro había denunciado que no lo dejan salir de Brasil. Foto: REUTERS

Qué cuestiona la oposición sobre la actuación del Gobierno argentino

La salida de Bolsonaro abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso. Legisladores opositores presentaron pedidos de explicaciones sobre la intervención de organismos y funcionarios nacionales en el traslado.

Los reclamos alcanzan al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al propio Santilli, entre otros integrantes del Gobierno.

Según una investigación publicada por Infobae, funcionarios argentinos conocieron detalles de la organización del viaje y desde la Casa Rosada se habría ofrecido la posibilidad de utilizar Puerto Iguazú como punto de partida. Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación habilitante y sin impedimentos legales para hacerlo.

Diego SantilliGobiernoFlavio Bolsonaro
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

    Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

  2. Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei:cómo está su salud

    Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei: cómo está su salud

  3. La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

    La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

  4. Bullrich reconoció la victoria de Lula en Brasil y cuestionó a la Justicia por el caso de Flávio Bolsonaro:“La voluntad popular se respeta”

    Bullrich reconoció la victoria de Lula en Brasil y cuestionó a la Justicia por el caso de Flávio Bolsonaro: “La voluntad popular se respeta”

  5. El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental:los puntos claves de la iniciativa y qué otros proyectos se tratarán en el Congreso

    El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental: los puntos claves de la iniciativa y qué otros proyectos se tratarán en el Congreso
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos:“No tenía impedimentos de Interpol”

Diego Santilli, ministro del Interior

La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental:los puntos claves de la iniciativa y qué otros proyectos se tratarán en el Congreso

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa

Economía

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Empleadas domésticas

Jubilados y pensionados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9:por qué los feriados del 21 y 24 de noviembre podrían alterar el calendario de cobro

De la crisis de 2001 a cotizar hasta US$350:qué detalles tienen los patacones de $100 de la Serie A más buscados en el mercado numismático

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Internacionales

Christine Lagarde renunció a la presidencia del Banco Central Europeo meses antes del fin de su mandato

Centla Europeo Christine Lagarde. Foto: EFE.

“Reanude con marcha normal”:el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro se proclamó “líder” de Brasil y agradeció a Milei y Trump