comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre: qué jubilados deben estar atentos

Dos fechas clave podrían modificar el calendario de pagos de ANSES en noviembre. Mirá qué jubilados deberán revisar su día de cobro.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Oficinas ANSES
Pagos ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los jubilados y pensionados de ANSES deberán prestar atención al calendario de pagos de noviembre. La presencia de un día no laborable y un feriado nacional podría provocar modificaciones en algunas fechas, especialmente sobre el final del cronograma.

Las jornadas que podrían afectar los pagos son el viernes 21 de noviembre de 2025, establecido como día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Sin embargo, esto no significa que todos los beneficiarios vayan a cobrar más tarde. Cualquier modificación deberá ser informada mediante los canales oficiales de ANSES.

Por qué podrían cambiar las fechas de cobro

ANSES organiza habitualmente sus pagos según la terminación del DNI de cada titular. Los depósitos se distribuyen durante diferentes días hábiles para evitar la concentración de operaciones.

Contenido Recomendado

Cronograma de pago ANSES:el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre para jubilados y pensionados

ANSES

Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Oficinas de ANSES

La cercanía entre el día no laborable del viernes 21, el fin de semana y el feriado del lunes 24 podría reducir las jornadas disponibles para completar el calendario.

ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

En consecuencia, los posibles cambios afectarían principalmente a los beneficiarios con DNI terminado en los números más altos, especialmente aquellos finalizados en 8 y 9.

De todas maneras, un feriado no modifica automáticamente las acreditaciones bancarias. En algunos casos, el dinero puede aparecer normalmente en la cuenta, aunque las sucursales no tengan atención presencial.

Qué jubilados deberían revisar el calendario

Los grupos que deberán consultar su fecha de cobro son:

  • Jubilados y pensionados incluidos en el calendario de noviembre.
  • Beneficiarios con DNI terminado en 8 o 9.
  • Personas cuya fecha se encuentre cerca del 21 o 24 de noviembre.
  • Titulares que habitualmente cobran por la ventanilla del banco.

No todos los pagos sufrirían modificaciones. En caso de realizarse ajustes, podrían concentrarse en determinadas prestaciones o terminaciones de documento.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Para conocer la información actualizada, los beneficiarios pueden ingresar en mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

Dentro de la plataforma deberán seleccionar:

Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro.

También podrán revisar el calendario oficial de pagos, elegir la prestación correspondiente y buscar la fecha asignada según el último número del DNI.

Qué hacer si el dinero no aparece depositado

Si la fecha informada ya pasó y el haber todavía no figura en la cuenta, el beneficiario deberá revisar los movimientos bancarios y comprobar que su cuenta permanezca activa.

Si el inconveniente continúa, podrá comunicarse con ANSES mediante sus canales oficiales o solicitar un turno para efectuar el reclamo.

Además, se recomienda no compartir claves, códigos bancarios o datos de la tarjeta con personas que prometan adelantar o destrabar el pago.

La recomendación principal es no guiarse por calendarios anteriores ni por publicaciones no oficiales. Cada jubilado debe revisar la fecha correspondiente a su prestación y terminación de DNI.

ANSESCalendarioJubilados
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

    Noviembre llega con cambios para los jubilados: aumento, bono y nuevas fechas de cobro

  2. Cronograma de pago ANSES:el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre para jubilados y pensionados

    Cronograma de pago ANSES: el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre para jubilados y pensionados

  3. Qué pasará con los autos chinos:la decisión del Gobierno que puede cambiar los precios en 2027

    Qué pasará con los autos chinos: la decisión del Gobierno que puede cambiar los precios en 2027

  4. Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

    Jubilación anticipada de ANSES: quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

  5. Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026:cuánto cobran AUH, embarazadas y madres de siete hijos

    Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026: cuánto cobran AUH, embarazadas y madres de siete hijos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil:qué se sabe hasta ahora

Presidentes de Argentina y Brasil.

Diego Guelar pidió que Lula indulte a Jair Bolsonaro tras su triunfo en Brasil:“Debe primar la unidad nacional”

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa:“Las críticas se responden con argumentos”

Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil:“Un auténtico 17 de Octubre electoral”

Economía

ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre:qué jubilados deben estar atentos

Oficinas ANSES

ARBA habilitó un plan para pagar deudas con hasta 40% de descuento:requisitos y hasta cuándo hay tiempo

El resultado en Brasil abre un nuevo escenario para la economía local:“La política industrial de Lula puede abrir proyectos conjuntos, pero también puede desviar plantas y proveedores”

Cronograma de pago ANSES:el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre para jubilados y pensionados

Internacionales

Donald Trump viajó con Nicki Minaj en el avión presidencial y sorprendió con un comentario sobre su cuerpo durante un acto de campaña

La rapera acompañó al presidente a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio.

Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

El triunfo de Lula sacudió al mundo:de “ganó contra todos los pronósticos” a ”frenó el giro a la derecha de América Latina”, las reacciones de la prensa internacional

En 2006, Lula da Silva derrotó a Geraldo Alckmin en el balotaje:20 años después, ganaron juntos otra elección en Brasil