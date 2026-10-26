ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre: qué jubilados deben estar atentos

Pagos ANSES Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados de ANSES deberán prestar atención al calendario de pagos de noviembre. La presencia de un día no laborable y un feriado nacional podría provocar modificaciones en algunas fechas, especialmente sobre el final del cronograma.

Las jornadas que podrían afectar los pagos son el viernes 21 de noviembre de 2025, establecido como día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Sin embargo, esto no significa que todos los beneficiarios vayan a cobrar más tarde. Cualquier modificación deberá ser informada mediante los canales oficiales de ANSES.

Por qué podrían cambiar las fechas de cobro

ANSES organiza habitualmente sus pagos según la terminación del DNI de cada titular. Los depósitos se distribuyen durante diferentes días hábiles para evitar la concentración de operaciones.

La cercanía entre el día no laborable del viernes 21, el fin de semana y el feriado del lunes 24 podría reducir las jornadas disponibles para completar el calendario.

Cobros ANSES Foto: ANSES

En consecuencia, los posibles cambios afectarían principalmente a los beneficiarios con DNI terminado en los números más altos, especialmente aquellos finalizados en 8 y 9.

De todas maneras, un feriado no modifica automáticamente las acreditaciones bancarias. En algunos casos, el dinero puede aparecer normalmente en la cuenta, aunque las sucursales no tengan atención presencial.

Qué jubilados deberían revisar el calendario

Los grupos que deberán consultar su fecha de cobro son:

Jubilados y pensionados incluidos en el calendario de noviembre.

Beneficiarios con DNI terminado en 8 o 9 .

Personas cuya fecha se encuentre cerca del 21 o 24 de noviembre .

Titulares que habitualmente cobran por la ventanilla del banco.

No todos los pagos sufrirían modificaciones. En caso de realizarse ajustes, podrían concentrarse en determinadas prestaciones o terminaciones de documento.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Para conocer la información actualizada, los beneficiarios pueden ingresar en mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Dentro de la plataforma deberán seleccionar:

Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro.

También podrán revisar el calendario oficial de pagos, elegir la prestación correspondiente y buscar la fecha asignada según el último número del DNI.

Qué hacer si el dinero no aparece depositado

Si la fecha informada ya pasó y el haber todavía no figura en la cuenta, el beneficiario deberá revisar los movimientos bancarios y comprobar que su cuenta permanezca activa.

Si el inconveniente continúa, podrá comunicarse con ANSES mediante sus canales oficiales o solicitar un turno para efectuar el reclamo.

Además, se recomienda no compartir claves, códigos bancarios o datos de la tarjeta con personas que prometan adelantar o destrabar el pago.

La recomendación principal es no guiarse por calendarios anteriores ni por publicaciones no oficiales. Cada jubilado debe revisar la fecha correspondiente a su prestación y terminación de DNI.