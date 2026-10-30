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A 43 años de la elección que lo consagró a Raúl Alfonsín como presidente de la Nación: el recuerdo de Walter Carusso y un nuevo homenaje

El ex diputado de la provincia de Buenos Aires recordó una fecha muy importante en la historia de la democracia nacional. Además, invita a los ciudadanos a un nuevo homenaje el próximo 3 de noviembre.

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Walter Carusso, a 43 años de la elección que consagró a Alfonsín.
Walter Carusso, a 43 años de la elección que consagró a Alfonsín. Foto: Captura de video.
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Walter Carusso, ex diputado de la provincia de Buenos Aires, recordó una fecha fundamental para la democracia argentina: este 30 de octubre, se cumplen 43 años de la elección que consagró a Raúl Alfonsín como presidente de la Nación.

“Sin duda, para mí el padre de la democracia es el que me inspiró en mi carrera política. Es el padre político que uno tiene y dentro de mi carrera mis pequeños homenajes fueron lograr una ley para entronizarlo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde todos los que hoy asisten a la Cámara lo ven a Raúl Alfonsín entronizado junto a los próceres de la República Argentina. Un gran logro”, inició el ex legislador.

Walter Carusso, a 43 años de la elección que consagró a Raúl Alfonsín como presidente.
Walter Carusso, a 43 años de la elección que consagró a Raúl Alfonsín como presidente.

“Creo que es un acto de justicia que esta Casa de Leyes tenga la figura de Raúl Alfonsín entronizada para siempre, para todas las generaciones que vengan, para todos los diputados que puedan acceder a esta Cámara, cuando miren al frente uno de los que van a ver dentro de tantos próceres es Raúl Alfonsín, que de concepto personal para mí es el padre de la democracia”, fueron las sentidas palabras en el momento del acto celebrado en la Cámara.

“Y el segundo logro es que todos los transeúntes de la Plaza Central de San Martín, en el Partido de San Martín, llegan a un busto de Raúl Alfonsín. Eso lo hemos conseguido entre varios amigos y hoy tenemos a Alfonsín en la Plaza”, continuó.

Alfonsín, frente a la Plaza de Mayo, con el retorno democrático consumado. Foto: Víctor Bugge.
Alfonsín, frente a la Plaza de Mayo, con el retorno democrático consumado. Foto: Víctor Bugge.

“Son los pequeños homenajes que uno le pudo realizar a este gran hombre. Los espero este martes 3 de noviembre donde vamos a realizarle otro pequeño homenaje a Raúl Alfonsín donde van a estar presentes Daniel Salvador, miembro de la CONADEP y Enrique Coti Nosiglia, ministro de Alfonsín donde nos van a hablar de la historia, ellos vivieron junto a él la historia de su presidencia”, completó.

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