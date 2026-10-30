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La visita del papa a la Argentina: Javier Milei recibirá a León XIV en el aeropuerto y evalúan transmitir el encuentro por cadena nacional

El Gobierno dio detalles de la llegada al país del Sumo Pontífice el próximo domingo 8 de noviembre. Todo fue confirmado por el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.
Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.
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Agustín Caulo, secretario de Culto, dio nuevos detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina: confirmó que Javier Milei recibirá al Sumo Pontífice al pie del avión el próximo domingo 8 de noviembre y que evalúan transmitir el encuentro por cadena nacional.

“Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos”, aseguró.

El Papa León XIV y Javier Milei
El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar

“La intención del gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad”, precisó el funcionario nacional en declaraciones a radio Mitre.

“La gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a Argentina. Aterriza y lo recibiremos aquí muy contentos”, señaló Caulo.

Agustín Caulo.
Agustín Caulo. Foto: @caulo_agustin

La visita del papa León XIV a la Argentina

  • León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Uruguay.
  • Ese mismo día participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, previsto para las 17.50, según el cronograma de la Santa Sede. Posteriormente, a las 18.30, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
  • El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y autoridades religiosas.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS
  • El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral. Posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.
  • Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

Dónde serán las misas del Papa León XIV en la Argentina y qué actividades están confirmadas

El programa oficial contempla tres misas y una vigilia juvenil en distintos puntos del país:

  • El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral. Posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.
Luján
Basílica de Luján. Foto: Facebook / Imágenes en la Historia
  • Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.
Papa León XIVJavier MileiArgentina
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