La visita del papa a la Argentina: Javier Milei recibirá a León XIV en el aeropuerto y evalúan transmitir el encuentro por cadena nacional

Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.

Agustín Caulo, secretario de Culto, dio nuevos detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina: confirmó que Javier Milei recibirá al Sumo Pontífice al pie del avión el próximo domingo 8 de noviembre y que evalúan transmitir el encuentro por cadena nacional.

“Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos”, aseguró.

El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar

“La intención del gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad”, precisó el funcionario nacional en declaraciones a radio Mitre.

“La gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a Argentina. Aterriza y lo recibiremos aquí muy contentos”, señaló Caulo.

Agustín Caulo. Foto: @caulo_agustin

La visita del papa León XIV a la Argentina

León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30 , procedente de Uruguay.

Ese mismo día participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei , previsto para las 17.50, según el cronograma de la Santa Sede. Posteriormente, a las 18.30, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y autoridades religiosas.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

El martes 10 viajará a Córdoba , donde encabezará una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral. Posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

Dónde serán las misas del Papa León XIV en la Argentina y qué actividades están confirmadas

El programa oficial contempla tres misas y una vigilia juvenil en distintos puntos del país:

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral. Posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Basílica de Luján. Foto: Facebook / Imágenes en la Historia