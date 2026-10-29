La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones: “Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

La legislatura porteña aprobó la "ley Turco García" para la prevención de adicciones Foto: Prensa

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad, con 53 votos afirmativos y ninguno negativo, el proyecto de ley impulsado por Claudio “el Turco” García para instituir el 26 de junio como Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias. La iniciativa, que comenzó como una propuesta del exfutbolista a partir de su experiencia personal con las adicciones y su trabajo en los barrios, se convirtió en ley con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

La denominada “Ley Turco García” fue elaborada por el exjugador de Racing y la Selección Argentina junto al Partido Integrar, espacio presidido por Daniel Amoroso, y contó con el acompañamiento de la legisladora porteña Claudia Negri, quien tomó el proyecto para impulsarlo desde su banca. Su aprobación representa la culminación de un recorrido que comenzó con charlas de prevención en clubes de barrio, escuelas y centros de tratamiento de adicciones, y que finalmente llegó al recinto de la Legislatura.

“Para mí esto es mucho más que una ley. Es demostrar que la política puede servir para mejorarle la vida a la gente. Yo sufrí mucho por las adicciones, mi familia también, y hace años decidí contar mi historia para tratar de que otros no pasen por lo mismo. Hoy siento que mi historia y todo ese esfuerzo valieron la pena”, expresó el Turco García tras la votación.

En qué consiste la Ley Turco García

La nueva normativa establece el 26 de junio de cada año como Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias en la Ciudad, en coincidencia con la fecha internacional instituida por las Naciones Unidas. Además, contempla que el Poder Ejecutivo porteño pueda desarrollar campañas públicas de concientización y prevención basadas en evidencia científica, con acciones de comunicación masiva y actividades presenciales en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria y espacios comunitarios.

El proyecto surgió del trabajo territorial que “el Turco” viene realizando junto al Partido Integrar, especialmente en los clubes de barrio del sur porteño, donde promueve el deporte como herramienta de inclusión y prevención de adicciones.

Durante el último año, el exfutbolista también encabezó encuentros con jóvenes y familias en distintos barrios de la Ciudad, entre ellos una charla en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ante más de 400 personas.

El Turco García presentó un proyecto para declarar el Día de la Prevención de Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa

“Esta ley también es de las familias que tienen un hijo con problemas de consumo, de los padres que no saben cómo ayudarlo y de los clubes de barrio que todos los días hacen un esfuerzo enorme para sacar a los chicos de la calle. Yo siempre digo que un pibe que está en un club es un pibe que está más lejos de la droga. Ojalá esta ley sirva para que se hable mucho más del tema, porque la prevención salva vidas”, agregó García.

Por su parte, Daniel Amoroso destacó el valor político y social de la aprobación: “El Turco se involucró porque conoce el problema en primera persona, recorrió los barrios, escuchó a las familias y logró que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en un tema fundamental. Cuando la política deja de lado las diferencias y se concentra en resolver los problemas de la gente, demuestra para qué sirve”.