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Para qué sirve colocar un tenedor en la lengua de suegra y cómo hacerlo sin dañar la planta

Se trata de un truco casero que podría mejorar notoriamente la salud de la planta. ¿Cómo aplicarlo de forma segura para sus raíces?

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Para qué sirve colocar un tenedor en la lengua de suegra
Para qué sirve colocar un tenedor en la lengua de suegra Foto: Gemini IA
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La lengua de suegra es una de las plantas de interior más elegidas por los aficionados de la botánica, gracias a su resistencia, sus hojas alargadas y su capacidad de adaptarse a cualquier ambiente. Y además de ser súper fácil de cuidar, su cultivo también tiene un truco casero que promete un mejor mantenimiento.

Uno de ellos consiste en colocar un tenedor en la tierra de la maceta. Aunque puede llamar la atención por lo sencillo del método, utilizar un tenedor de metal para cuidar la humedad de la tierra es fundamental para no ahogar la planta. La idea es sencilla y requiere un elemento cotidiano, aunque es importante tener en cuenta sus limitaciones y comprobar el estado del sustrato antes de decidir cuándo regar.

Para qué sirve colocar un tenedor en la lengua de suegra
Para qué sirve colocar un tenedor en la lengua de suegra Foto: Gemini IA

Para qué sirve el truco del tenedor en la lengua de suegra

La lengua de suegra, conocida científicamente como Dracaena trifasciata y llamada también sansevieria, es una planta originaria de África occidental que se caracteriza por sus hojas alargadas y carnosas. Estas estructuras le permiten almacenar agua, por lo que tolera mejor los períodos secos que el exceso de humedad.

El truco del tenedor consiste simplemente en introducir suavemente el utensilio en la tierra para obtener una referencia orientativa sobre las condiciones del sustrato. Según esta práctica casera, el contacto con el metal permitiría percibir cambios de temperatura que podrían relacionarse con la humedad acumulada.

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Sin embargo, la temperatura de un tenedor no permite determinar con precisión cuánta agua contiene la tierra. Por eso, este método no debe utilizarse como único indicador para decidir cuándo regar. Los expertos en jardinería aconsejan además comprobar la humedad del sustrato con un palito de madera o introduciendo el dedo en los primeros centímetros del sustrato, siempre y cuando no se dañen las raíces.

El motivo de estas precauciones es que el exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces y comprometer la salud de la planta. Para evitarlo, también es fundamental utilizar una maceta con orificios de drenaje y dejar que la tierra se seque entre riegos.

Para qué sirve colocar un tenedor en la lengua de suegra
Para qué sirve colocar un tenedor en la lengua de suegra Foto: Gemini IA

Cómo cuidar la lengua de suegra para que crezca saludable

Más allá de los trucos caseros, la mejor forma de mantener esta planta en buenas condiciones es respetar sus necesidades de luz, agua y drenaje.

  • Iluminación: se adapta a diferentes condiciones, aunque suele crecer mejor con luz indirecta abundante. También puede tolerar ambientes menos luminosos, pero su desarrollo puede ser más lento.
  • Riego moderado: hay que dejar que el sustrato se seque entre riegos. La frecuencia depende de la temperatura, la iluminación y el tamaño de la maceta.
  • Buen drenaje: el recipiente debe tener orificios en la base para evitar que el agua quede acumulada y provoque la pudrición de las raíces.
  • Sustrato adecuado: conviene elegir una mezcla aireada, similar a la que se utiliza para cactus y suculentas.
  • Revisión de las hojas: si aparecen zonas blandas, amarillas o manchas oscuras, es importante revisar el riego y el estado de las raíces para detectar posibles problemas.
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