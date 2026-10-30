El ministro de Transportes de España reconoció reiteradas fallas en el sistema de seguridad de trenes durante el 2026: “Es algo habitual”

Oscar Puente, ministro de Transporte de España, tras el accidente de trenes. Foto: REUTERS

Óscar Puente, ministro de Transportes de España, habló luego del trágico accidente de trenes que dejó, al menos, 69 víctimas mortales.

“Por el momento, los indicios apuntan a que lo ocurrido se debe a un fallo en el centro de control de mando de Adif”, afirmó el funcionario español en el inicio de su conferencia. Y añadió que están “analizando los hechos para esclarecer exactamente qué ha sucedido, cómo ha podido producirse y si existieron deficiencias en los procedimientos de control”.

Oscar Puente, ministro de Transporte de España, tras el accidente de trenes.

En tanto, reconoció que el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la cadena de errores que llevó al fatal siniestro, falló durante el 2026 en 170 ocasiones: “La caída del LZB puede ser habitual y su fallo está regulado”.

“El número de incidencias puede llamar la atención al público no especializado, pero está dentro de la normalidad europea y en cifras muy estables en los últimos seis, siete años. También les digo que está por debajo de la media registrada, en concreto con respecto a los dos años inmediatamente anteriores”, explicó Puente.

Oscar Puente, ministro de Transporte de España, tras el accidente de trenes. Foto: REUTERS

Puente señaló que la caída del sistema LZB es algo tan “habitual”, que “el sistema está diseñado para lidiar con ella” y está recogida en el propio Reglamento de Circulación Ferroviaria.

En otro tramo de la conferencia, Puente dejó en claro que no piensa dejar su cargo porque su “forma de asumir responsabilidades es dar la cara”: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada de esconder”.

Oscar Puente, ministro de Transporte de España, tras el accidente de trenes. Foto: REUTERS

“Siento un dolor inmenso por las víctimas y los familiares. Pero no puedo dejar que el dolor me paralice. La fatalidad existe y hay que afrontarla”, completó.

Accidente de trenes en Toledo

Al menos 69 personas murieron este miércoles tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, al sur de Madrid.

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad en España. Foto: REUTERS

El accidente involucró a formaciones de las empresas Renfe e Iryo y provocó la interrupción de varios servicios ferroviarios. Las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas o días.

Los dos trenes involucrados cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. Como consecuencia del impacto, dos vagones cayeron por un terraplén, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes del servicio de emergencias 112.