Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2026 después del descuento de PAMI

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados que cobran mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrán una nueva actualización en noviembre de 2026. El incremento será del 1,93% y llevará la jubilación mínima a $444.158,46, antes de descuentos.

A ese importe se añadirá el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios ubicados en la escala más baja. Así, el ingreso bruto alcanzará los $514.158,46. Sin embargo, esa cifra no será el monto definitivo depositado, porque corresponde aplicar el aporte obligatorio a la obra social.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en noviembre 2026

Con el aumento mensual, el haber mínimo bruto quedará fijado en $444.158,46. Al sumar el refuerzo previsional, el total previo a las deducciones ascenderá a $514.158,46.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

El cálculo estimado se compone de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $444.158,46.

Bono extraordinario: $70.000.

Ingreso bruto total: $514.158,46.

Descuento de obra social: $13.324,75.

Monto aproximado de bolsillo: $500.833,70.

La retención del 3% se calcula sobre el haber mínimo y no sobre el bono, ya que el refuerzo tiene carácter no remunerativo. Por esa razón, el descuento estimado será de $13.324,75 y el ingreso neto rondará los $500.833,70.

Cómo se calcula el descuento de PAMI

El aporte destinado a la cobertura médica no se aplica de igual forma sobre todo el haber cuando el jubilado cobra más que la mínima. En términos generales, se retiene un 3% sobre el valor mínimo y un 6% sobre el importe que supera ese piso.

Por eso, dos beneficiarios con ingresos brutos diferentes no tendrán la misma deducción. Cuanto mayor sea el excedente, más elevado resultará el descuento total que aparecerá detallado en el recibo mensual.

Qué pasa con quienes cobran más que la mínima

Los jubilados que perciban más de $444.158,46, pero menos de $514.158,46, accederán a un bono proporcional. El refuerzo disminuirá a medida que aumente el haber y permitirá completar, como máximo, el ingreso total garantizado para el período.

Quienes superen ese límite no recibirán el bono completo. Además, en los haberes superiores deberá considerarse la alícuota del 6% sobre la parte que exceda la jubilación mínima, por lo que el monto de bolsillo dependerá de la liquidación individual.

Por qué la mejora real resulta menor al 1,93%

Aunque la movilidad de noviembre será del 1,93%, ese porcentaje no impactará íntegramente en el ingreso total de quienes cobran la mínima. La explicación es sencilla: la actualización se aplica sobre el haber previsional, mientras que el bono permanece congelado en $70.000.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

En octubre, la suma de la mínima y el refuerzo era de $505.748,51 brutos. En noviembre llegará a $514.158,46, una diferencia de $8.409,95. Esto representa una suba efectiva cercana al 1,66% sobre el ingreso combinado.

Cómo consultar el recibo en mi ANSES

Cada titular podrá verificar la cifra exacta desde la aplicación o el sitio de mi ANSES. Allí figuran por separado el haber, el bono, los complementos y cada descuento aplicado.

Para consultar, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, elegir Jubilaciones y Pensiones, seleccionar Consultar recibos de haberes y abrir el período de noviembre. El comprobante puede descargarse, imprimirse o enviarse por correo electrónico.

Conviene revisar el calendario de pagos publicado por ANSES, porque la fecha de acreditación cambia según la terminación del DNI y el nivel del haber. El dinero no se deposita el mismo día para todos los beneficiarios. Consultar el cronograma evita confusiones y permite organizar gastos, vencimientos y extracciones durante el mes.

Cuánto queda finalmente en mano

Un jubilado que cobre la mínima tendrá un ingreso bruto de $514.158,46, formado por el haber de $444.158,46 y el bono de $70.000. Luego del descuento estimado de obra social, recibirá alrededor de $500.833,70.

El importe final puede variar si existen créditos, cuotas, embargos, retroactivos u otras deducciones. Por eso, el recibo personal será la referencia definitiva para conocer cuánto dinero ingresará en la cuenta durante noviembre.