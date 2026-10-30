Guía para principiantes: dónde ir sí o sí durante la Noche de los Museos

La Noche de los Museos 2026 tendrá lugar entre el 14 y el 15 de noviembre. Foto: buenosaires.gob.ar

¿Cuándo es la Noche de los Museos? El sábado 14 de noviembre inicia desde las 14 horas y se extenderá hasta las 2 de la mañana del domingo 15. Una celebración cultural en la Ciudad de Buenos Aires que tiene el objetivo de abrirle las puertas al público general a destinos emblemáticos de la cultura.

Considerado como uno de los eventos más trascendentales de CABA, la cita permitirá a los interesados recorrer la ciudad mientras, en paralelo, disfrutan de presentaciones musicales y/ actuaciones en vivo dentro de los museos que forman parte de esta gran celebración cultural.

Noche de los Museos en CABA Foto: buenosaires.gob.ar

Guía para visitantes nuevos: los 5 lugares que tenés que visitar sí o sí en la Noche de los Museos

Museo Nacional de Bellas Artes

Es uno de los grandes tesoros culturales de Buenos Aires y una visita imprescindible para quienes buscan arte, historia y arquitectura en un mismo recorrido.

Ubicado en el corazón de Recoleta, alberga la colección pública de arte más importante de la Argentina, con obras de maestros universales como Goya, Rembrandt, Monet, Van Gogh y Rodin, además de un extraordinario patrimonio de artistas argentinos que refleja la identidad y la evolución cultural del país.

Recorrer sus salas es viajar a través de siglos de creatividad, desde el arte europeo clásico hasta las expresiones contemporáneas más innovadoras. Con exposiciones permanentes y muestras temporarias de primer nivel, el museo combina excelencia artística, accesibilidad y una experiencia única para descubrir algunas de las obras más emblemáticas de América Latina. Un espacio que cautiva tanto a expertos como a turistas y que se consolida como uno de los principales atractivos culturales de Buenos Aires.

Museo Nacional de Bellas Artes. Foto: Télam

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Aquí se encuentra uno de los espacios culturales más vibrantes y un punto de encuentro clave para descubrir las expresiones artísticas que marcaron los siglos XX y XXI.

Asentado en el histórico barrio de San Telmo, su colección reúne miles de obras de artistas argentinos e internacionales, ofreciendo un recorrido fascinante por las vanguardias, el arte contemporáneo, y las tendencias que transformaron la manera de entender la creatividad y la cultura en el mundo.

Con una propuesta dinámica que combina exposiciones innovadoras, instalaciones inmersivas y actividades para todas las edades, el MAMBA invita a vivir una experiencia distinta en cada visita.

Sus amplias salas y su programación renovada lo convierten en uno de los museos más atractivos de Buenos Aires para amantes del arte, turistas y curiosos que buscan inspiración. Un referente cultural que refleja el pulso creativo de la ciudad y se posiciona entre los imperdibles de la escena artística latinoamericana.

El Museo Moderno en la Noche de los Museos en CABA. Foto: buenosaires.gob.ar

Museo Histórico Nacional

En este caso, se trata de uno de los espacios más fascinantes para descubrir la historia argentina a través de objetos, documentos y reliquias que marcaron el nacimiento de la nación.

Ubicado en San Telmo, resguarda una de las colecciones patrimoniales más valiosas del país, con piezas vinculadas a figuras como José de San Martín, Manuel Belgrano y otros protagonistas de la historia argentina.

El famoso sable del Libertador de América está allí instalado y resguardado por los granaderos. También hay distintas reliquias de Juan Manuel de Rosas.

Entre uniformes históricos, pinturas, armas, banderas y objetos personales de los próceres, el museo invita a viajar en el tiempo y revivir los momentos clave de la construcción nacional. Su propuesta combina historia, cultura y memoria en un entorno accesible para toda la familia.

Museo Histórico Nacional, CABA, Argentina. Foto: argentiba.gob.ar

MALBA

Uno de los íconos culturales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y una puerta de entrada privilegiada al arte de América Latina.

Emplazado en el barrio de Palermo, su colección permanente reúne obras maestras de artistas fundamentales como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Antonio Berni y Xul Solar, ofreciendo un recorrido único por las corrientes artísticas que definieron la identidad visual de la región.

Su arquitectura moderna y sus exposiciones de nivel internacional lo convierten en una parada obligada para turistas y amantes del arte.

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) es uno de los íconos culturales más importantes de la ciudad y una puerta de entrada privilegiada al arte de América Latina.

Más que un museo, el MALBA es un espacio dinámico donde conviven arte, cine, literatura y pensamiento contemporáneo. Sus muestras temporarias, actividades culturales y propuestas innovadoras atraen a miles de visitantes cada año, consolidándolo como uno de los centros culturales más influyentes de América Latina.

Museo Nacional de Arte Decorativo

Aquí se encuentra una de las joyas arquitectónicas y culturales de Buenos Aires, donde el lujo de una residencia aristocrática de principios del siglo XX se combina con una extraordinaria colección de arte y diseño.

Asentado en Recoleta, el museo deslumbra con sus elegantes salones inspirados en los palacios franceses, y alberga pinturas, esculturas, tapices, porcelanas y mobiliario de gran valor histórico. Cada espacio invita a descubrir el refinamiento y el estilo de una época que marcó la identidad de la ciudad.

La Noche de los Museos en CABA abre las puertas de más de 200 establecimientos culturales. Foto: buenosaires.gob.ar

Recorrer sus galerías es sumergirse en un universo de belleza, historia y patrimonio, rodeado de detalles arquitectónicos que convierten cada visita en una experiencia única. Además de su colección permanente, el museo ofrece exposiciones temporarias y actividades culturales que enriquecen su propuesta para visitantes de todas las edades.