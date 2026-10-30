La huida de Flávio Bolsonaro: nuevos detalles de un plan que nació antes del balotaje y en el que intervinieron Argentina y EE.UU.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Con el paso de las horas de la huida de Flávio Bolsonaro, comienzan a conocerse detalles del plan que se originó en medio del balotaje en Brasil y culminó con el senador llegando a Miami con un vuelo que partió desde Puerto Iguazú.

El plan surgió por el temor del senador brasileño a ser investigado por la Justicia. El 1 de enero dejaba de tener inmunidad al perder su cargo de legislador y pensaba que el peso de la ley iba a caer con fuerza.

Bolsonaro cubierto por sus custodios para evitar ser fotografiado en su llegada a EEUU. Foto: REUTERS

Ante esto, comenzó a planificar con autoridades argentinas cómo podía salir de Brasil. Con los pasaportes anulados, también debió intervenir Estados Unidos para asegurar que iba a poder entrar al país junto con su familia con una visa o un permiso humanitario, hasta conseguir el asilo político.

Qué hará Flávio Bolsonaro desde Estados Unidos tras perder las elecciones

Bolsonaro anunció que continuará su actividad política desde Estados Unidos y que presentará una estrategia para organizar a la oposición mediante mecanismos que describió como pacíficos y legítimos.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

También convocó a senadores, diputados y gobernadores de su espacio a mantener la movilización política y pidió a la comunidad internacional que no normalice lo que considera una situación autoritaria en Brasil. “Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños”, expresó al asegurar que continuará cuestionando el resultado electoral.

Una histórica remontada en Brasil

Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil este domingo 25 de octubre tras superar a Flávio Bolsonaro en un ajustado balotaje.

Lula ganó la segunda vuelta con el 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % de Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

La victoria le permitirá iniciar su cuarto mandato presidencial el 1° de enero de 2027 después de haber gobernado entre 2003 y 2010 y de regresar al poder en 2023. El resultado representa un cambio respecto de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro había quedado primero con el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula.