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Ataque a Binance: qué pasó con los retiros y por qué la empresa asegura que los fondos están protegidos

Binance confirmó un complejo ataque informático, suspendió temporalmente los retiros y aseguró que los fondos de sus usuarios permanecen protegidos.

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Binance. Foto: Reuters
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Binance reconoció haber sufrido un ataque informático complejo, cuyo alcance habría resultado mayor de lo calculado inicialmente. El incidente obligó a la plataforma de criptomonedas a suspender temporalmente los retiros, activar sus mecanismos de seguridad y trabajar con diferentes organizaciones para intentar recuperar los activos comprometidos.

La investigación todavía se encuentra en curso, por lo que las cifras podrían cambiar con la aparición de nuevos datos. Las primeras estimaciones señalaban una pérdida cercana a los USD 3.000 millones, pero una evaluación posterior elevó el posible impacto total hasta aproximadamente USD 6.300 millones.

El episodio también generó preocupación en el mercado de las criptomonedas. Mientras avanzaban las investigaciones, Bitcoin registró una caída superior al 3% en 24 horas y llegó a cotizar cerca de los USD 77.500, uno de sus niveles más bajos desde septiembre.

Cómo habría comenzado el ataque contra Binance

Una de las hipótesis analizadas señala que el incidente pudo comenzar mediante un acceso concedido desde la computadora de un profesional del área de DevOps, encargada de conectar los procesos de desarrollo tecnológico con las operaciones de una empresa.

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A partir de ese acceso, el atacante habría conseguido ingresar a un contenedor de servicios y ejecutar retiros que no contaban con autorización. Sin embargo, la revisión posterior permitió detectar otros posibles puntos de intrusión, un descubrimiento que llevó a Binance a calificar el ataque como una operación de alta complejidad.

Representaciones de criptomonedas delante del logotipo de Binance.
Binance investiga un posible hackeo tras movimientos de miles de millones de dólares. Foto: REUTERS

La existencia de varios accesos explicaría por qué la investigación puede extenderse. Los especialistas deben reconstruir cada movimiento, identificar las billeteras involucradas y determinar si se utilizaron credenciales comprometidas, permisos indebidos o vulnerabilidades técnicas.

Binance informó que trabaja junto con fuerzas de seguridad y diferentes socios del ecosistema financiero para esclarecer lo ocurrido, localizar los activos y establecer el alcance definitivo del incidente.

¿Los fondos de los usuarios de Binance están seguros?

La principal preocupación de los clientes es saber si sus criptomonedas y saldos se encuentran en riesgo. Frente a esa inquietud, Binance aseguró que los fondos de los usuarios permanecen protegidos.

La empresa indicó que utilizará recursos corporativos y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU, para cubrir las consecuencias económicas del incidente. Este fondo funciona como una reserva destinada a responder ante situaciones extraordinarias que puedan comprometer los activos de los clientes.

No obstante, la afirmación de la plataforma deberá ser contrastada con los resultados finales de la investigación. Por el momento, todavía no se conoce públicamente cuál fue el monto definitivo afectado ni qué proporción de los activos podrá recuperarse.

Por qué Binance suspendió temporalmente los retiros

La interrupción de los retiros fue presentada como una medida preventiva para impedir nuevas salidas de fondos y revisar la infraestructura posiblemente comprometida. Según la compañía, los movimientos relacionados con el ataque se detuvieron después de la suspensión del servicio.

Binance, criptomonedas. Foto: Reuters.
Binance, criptomonedas. Foto: Reuters.

Binance también señaló que los depósitos continuaban funcionando y estimó que los retiros podrían restablecerse en un plazo aproximado de 45 horas desde su comunicación oficial.

La suspensión no significa necesariamente que todos los saldos hayan resultado afectados. En esta clase de incidentes, frenar determinadas operaciones permite verificar accesos, direcciones, permisos y movimientos antes de reactivar el sistema.

Cuánto dinero logró congelar Binance

Otro punto relevante es la recuperación de una parte de los activos. Binance informó que, con la colaboración de otras organizaciones, consiguió congelar alrededor de USD 3.000 millones vinculados al ataque.

En el procedimiento participaron Tether y Circle, dos importantes emisores de monedas estables. El congelamiento puede impedir que ciertos tokens sean transferidos o convertidos mientras se investiga su procedencia, aunque no significa que la totalidad del dinero ya haya sido recuperada.

Las operaciones realizadas mediante blockchain pueden ser rastreadas públicamente, pero la devolución de los fondos depende del activo utilizado, la red, la velocidad de respuesta y la cooperación de otras plataformas.

Qué deben hacer los usuarios después del ataque

Los clientes deberían evitar decisiones apresuradas y extremar las precauciones. Es fundamental no ingresar a Binance desde enlaces recibidos por correo electrónico, redes sociales o mensajes privados, porque los ciberdelincuentes suelen aprovechar los ataques conocidos para lanzar campañas de phishing.

También se recomienda revisar los dispositivos autorizados, actualizar la contraseña y activar la autenticación en dos pasos. Cualquier novedad sobre los retiros debe consultarse exclusivamente en la aplicación, el sitio web y los canales verificados de Binance.

Hasta que finalice la investigación, todavía falta determinar el alcance real del ataque, la cantidad exacta recuperada y el momento en que todas las operaciones volverán a funcionar con normalidad.

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