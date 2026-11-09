Neuquén confirmó desdoblamiento y adelantó las elecciones de 2027: Rolando Figueroa convocó a votar gobernador el 14 de febrero

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, convocó a elecciones provinciales para el domingo 14 de febrero de 2027, una decisión que separa los comicios locales del calendario nacional.

De esta manera, la provincia patagónica será la primera del país en elegir gobernador el próximo año.

Elecciones en Neuquén 2027: qué cargos se elegirán el 14 de febrero

La convocatoria quedó oficializada mediante el Decreto 1860/2026, firmado por Figueroa. Además de gobernador y vicegobernador, los neuquinos elegirán 35 diputados provinciales titulares y 18 suplentes, así como intendentes y concejales en 13 localidades.

La decisión también modifica los tiempos de negociación política. De acuerdo con el Código Electoral Provincial, las agrupaciones deberán presentar sus listas de candidatos hasta 65 días antes de la votación, mientras que los partidos y alianzas tendrán que contar con reconocimiento hasta 30 días antes de los comicios para poder oficializar candidaturas.

Rolando Figueroa, gobernador de Nequén. Foto: X @Rolo_Figueroa

El adelantamiento coloca a Neuquén en el centro de las primeras disputas electorales de 2027 y obliga a las principales fuerzas políticas a acelerar sus definiciones.

La reacción de La Libertad Avanza y el escenario político en Neuquén

Una de las primeras dirigentes en cuestionar la fecha fue la senadora nacional Nadia Márquez, vinculada políticamente al presidente Javier Milei y señalada como una de las figuras libertarias con proyección electoral en la provincia.

“Elecciones el 14 de febrero. Y decían agosto o septiembre. Nadie se la creyó. Nadie les cree nada. Pintemos de violeta”, expresó la legisladora. Más tarde, hizo referencia al Día de los Enamorados, que coincide con la jornada electoral: “Parecen malos augurios para el Día de los Enamorados”.

Por su parte, Figueroa aparece encaminado a buscar un nuevo mandato mediante La Neuquinidad, el espacio que reúne a dirigentes de distintas procedencias políticas, incluidos sectores del peronismo, el radicalismo, el libertarismo y exintegrantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

El gobernador llegó al poder en 2023, cuando terminó con seis décadas de predominio del MPN en la conducción provincial.

Cómo queda el calendario electoral de 2027 en las provincias

La confirmación de Neuquén también modifica las perspectivas de una posible elección conjunta con otras provincias patagónicas.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había planteado la posibilidad de coordinar los comicios con Río Negro y Neuquén. Sin embargo, la convocatoria de Figueroa para febrero dejó sin efecto esa alternativa de votación simultánea.

Por el momento, Río Negro, gobernada por Alberto Weretilneck, todavía no definió su calendario.

En otras provincias, las fechas ya comenzaron a establecerse: Tucumán votará el 9 de mayo, Santa Fe tendrá primarias el 13 de abril y elecciones generales el 18 de junio, mientras que Catamarca celebrará sus comicios junto con los nacionales en octubre.