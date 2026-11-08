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Cerró un frasco con agua de mar, arena y algas: 6 meses después, una extraña criatura dominaba el ecosistema

El recipiente se llenó de caracoles, mejillones y pequeños invertebrados. Con el paso de los meses, un depredador terminó imponiéndose sobre las demás especies.

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El cangrejo araña se convirtió en el protagonista de una experiencia que comenzó con apenas tres elementos recogidos del océano.
El cangrejo araña se convirtió en el protagonista de una experiencia que comenzó con apenas tres elementos recogidos del océano. Foto: Google Gemini.
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Un creador de contenido del canal de YouTube HabitatForge realizó un experimento que consistió en cerrar un frasco con agua de mar, arena y algas para observar cómo evolucionaba la vida en su interior. Durante seis meses documentó la aparición de numerosos organismos, algunos prácticamente invisibles al comienzo. Lo más sorprendente ocurrió cuando un pequeño cangrejo araña creció dentro del recipiente y terminó convirtiéndose en el principal depredador de aquel ecosistema marino en miniatura.

Qué ocurrió durante los primeros 50 días dentro del frasco

El experimento comenzó con una preparación sencilla: recogió arena, algas y agua directamente del océano y los colocó en un recipiente de vidrio. Su intención era observar qué organismos podían desarrollarse sin introducir animales de manera deliberada.

En las primeras horas comenzaron a aparecer distintas formas de vida. Según la descripción publicada por HabitatForge, el frasco contenía caracoles marinos, lapas, mejillones, isópodos, gusanos de cerdas y pequeños gusanos planos.

Con el paso de las semanas, la diversidad se volvió más evidente. Algunos organismos crecieron y otros dejaron de observarse, mientras se desarrollaban relaciones de alimentación entre los habitantes del recipiente.

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La explicación está en los propios materiales utilizados. El agua, las algas y los sedimentos marinos pueden transportar huevos, larvas y organismos microscópicos que inicialmente pasan inadvertidos.

La extraña criatura que creció dentro del frasco y terminó dominándolo

El hallazgo más llamativo fue un pequeño cangrejo araña que, según el autor del video, había llegado al recipiente en forma de larva microscópica.

Durante los meses siguientes, el animal aumentó de tamaño hasta convertirse en uno de los habitantes más visibles del ecosistema.

El cangrejo comenzó a cazar otros invertebrados y terminó ocupando el lugar del principal depredador. Su crecimiento modificó las relaciones entre los organismos que compartían aquel espacio reducido.

Frasco con una comunidad marina.
Después de seis meses, el recipiente se había transformado en una pequeña comunidad marina con organismos de diferentes tamaños y hábitos alimentarios. Foto: Google Gemini.

El creador documentó cómo algunas especies desaparecían de las observaciones mientras otras continuaban desarrollándose. La experiencia permitió registrar procesos habituales en los ambientes marinos, como la competencia por los recursos y la depredación, dentro de un recipiente de vidrio.

Qué pasó después de seis meses y por qué el ecosistema tenía límites

Aunque el experimento comenzó como un sistema cerrado, mantener distintas especies marinas en un volumen reducido de agua plantea dificultades relacionadas con la disponibilidad de oxígeno y el crecimiento de los animales.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), los cangrejos, moluscos y otros organismos acuáticos necesitan oxígeno disuelto para sobrevivir. Este puede incorporarse desde la atmósfera o producirse mediante la fotosíntesis de las algas.

La cantidad disponible depende de factores como la temperatura, la salinidad y el consumo de los propios organismos. Por eso, la presencia de algas no garantiza que un ecosistema cerrado pueda mantenerse indefinidamente sin intervención.

Después de seis meses, el recipiente se había transformado en una pequeña comunidad marina con organismos de diferentes tamaños y hábitos alimentarios. El cangrejo araña se convirtió en el protagonista de una experiencia que comenzó con apenas tres elementos recogidos del océano.

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Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

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