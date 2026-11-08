La familia del Papa León XIV: es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

El Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, es el menor de tres hermanos de una familia marcada por la educación y la religión.

El Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, es el menor de tres hermanos de una familia marcada por la educación y la religión.

Su padre, Louis Marius Prevost, fue teniente de la Marina estadounidense y participó en la Segunda Guerra Mundial, mientras que su madre, Mildred Agnes Martínez, era bibliotecaria y presidió una asociación de la parroquia de Santa María de la Asunción. Sus dos hermanos mayores son Louis Martín y John Joseph Prevost.

El Papa León XIV (izq.) cuando era un niño con sus hermanos Louis Martin y John Joseph. Foto: Alamy Stock Photo

Quién era Louis Prevost, el padre de León XIV que combatió en la Segunda Guerra Mundial

Louis Marius Prevost nació el 28 de julio de 1920 en Chicago. Después de completar sus estudios universitarios, ingresó en la Marina de Estados Unidos en noviembre de 1943 y participó en operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial.

Según el Departamento de Defensa estadounidense, el 6 de junio de 1944 participó en el desembarco de Normandía, una de las operaciones militares más importantes del conflicto. También intervino en la Operación Dragoon, desarrollada en el sur de Francia desde agosto de ese año.

Durante su servicio pasó 15 meses en el extranjero y alcanzó el grado de teniente de grado inferior. Después de regresar a Estados Unidos, se dedicó a la educación y trabajó como docente, director escolar y responsable de un distrito educativo.

Quién era Mildred Martínez, la madre de León XIV que tenía un papel central en su parroquia

Mildred Agnes Martínez nació en Chicago y desarrolló su carrera profesional como bibliotecaria. Estudió en la Universidad DePaul, donde obtuvo una licenciatura en 1947, y posteriormente completó una maestría en Educación.

El 25 de enero de 1949 contrajo matrimonio con Louis Marius Prevost en la Catedral del Santo Nombre de Chicago. Ambos compartían una profunda vinculación con la Iglesia católica.

El Papa León XIV junto a sus hermanos Louis Martin y John Joseph y su madre Mildred Agnes Martínez. Foto: Alamy Stock Photo

Mildred participaba activamente en la parroquia de Santa María de la Asunción, donde presidió la Sociedad del Altar y del Rosario, cantaba en el coro y colaboraba con las actividades religiosas. También ayudaba a organizar encuentros y reuniones comunitarias.

Una particularidad de su historia es que tocaba el piano y el órgano. Según informó ACI Prensa, uno de sus instrumentos musicales terminó años después en una casa de formación agustiniana de Trujillo, Perú, donde trabajó su hijo Robert.

Quiénes son Louis y John Prevost, los dos hermanos mayores del papa León XIV

El pontífice tiene dos hermanos mayores: Louis Martín Prevost y John Joseph Prevost, quienes crecieron junto a él en Dolton, un suburbio de Chicago.

John desarrolló una carrera vinculada con la enseñanza y llegó a desempeñarse como director escolar. Louis, el mayor de los tres, también tuvo una trayectoria relacionada con las Fuerzas Armadas estadounidenses.

En una entrevista publicada en abril de 2026 por EWTN, John recordó que los tres hermanos compartieron una infancia convencional, marcada por las clases, las tareas escolares, los juegos al aire libre y las actividades religiosas.

También reveló que mantiene contacto frecuente con el pontífice y que ambos comparten una afición particular: jugar a Wordle y Words With Friends, dos juegos de palabras en los que suelen competir.

La formación religiosa de Robert se consolidó durante su adolescencia. En 1969 ingresó en un seminario agustiniano de Michigan y en 1977 comenzó formalmente su recorrido en la Orden de San Agustín, décadas antes de convertirse en el primer papa nacido en Estados Unidos.