Nahuel Gallo asistió a la misa del papa León XIV, pero no pudo verlo para entregarle una carta: “La organización no me tuvo en cuenta”

Nahuel Gallo en la misa del papa León XIV en Palermo. Foto: NA

Nahuel Gallo asistió a la misa que brindó el papa León XIV en el Momumento de los Españoles, pero no pudo verlo para entregarle una carta.

El gendarme argentino que estuvo detenido casi un año y medio en Venezuela quería acercarle un escrito que había preparado “especialmente para entregársela en mano”, sin embargo, aseguró “tener fe” para que, de alguna manera, “esas palabras le lleguen” al Sumo Pontífice.

“Hoy me quedo con una reflexión que nos dejó el Santo Padre: ‘Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país’. Sus palabras me hicieron pensar especialmente en tantas familias que hoy viven separadas por el encierro; en madres que esperan, en hijos que crecen sin poder abrazar a sus padres y en familiares que cada día se preguntan cuándo volverán a reunirse”, indicó el gendarme desde sus redes sociales.

En la misma línea, aprovechó para dirigirse al Santo Padre y recordarle que hay personas que “siguen esperando justicia detrás de los muros de una prisión” y que hay presos políticos y extranjeros “que necesitan que el mundo no los olvide”.

El papa León en la misa en el Monumento de los Españoles. Foto: REUTERS

Por último, explicó que, con su carta, buscaba acercarle esa realidad, “contarle lo que vivió” y hacerle llegar la voz de quienes todavía “no pueden contar su propia historia”: “Quizás hoy no pude entregársela personalmente, pero voy a seguir levantando la voz”, agregó.

“Porque la dignidad humana no tiene nacionalidad y la libertad no debería ser un privilegio. Confío en que estas palabras encontrarán su camino. Que Dios acompañe a cada familia que espera y que nunca perdamos la esperanza. Que nadie sea olvidado. Justicia y libertad”, concluyó.