comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Nahuel Gallo asistió a la misa del papa León XIV, pero no pudo verlo para entregarle una carta: “La organización no me tuvo en cuenta”

El gendarme argentino que estuvo detenido casi un año y medio en Venezuela fue parte de la masiva misa en el Monumento a los Españoles. Sin embargo, expresó que no pudo verlo cara a cara para darle un escrito.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Nahuel Gallo en la misa del papa León XIV en Palermo.
Nahuel Gallo en la misa del papa León XIV en Palermo. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Nahuel Gallo asistió a la misa que brindó el papa León XIV en el Momumento de los Españoles, pero no pudo verlo para entregarle una carta.

El gendarme argentino que estuvo detenido casi un año y medio en Venezuela quería acercarle un escrito que había preparado “especialmente para entregársela en mano”, sin embargo, aseguró “tener fe” para que, de alguna manera, “esas palabras le lleguen” al Sumo Pontífice.

“Hoy me quedo con una reflexión que nos dejó el Santo Padre: ‘Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país’. Sus palabras me hicieron pensar especialmente en tantas familias que hoy viven separadas por el encierro; en madres que esperan, en hijos que crecen sin poder abrazar a sus padres y en familiares que cada día se preguntan cuándo volverán a reunirse”, indicó el gendarme desde sus redes sociales.

En la misma línea, aprovechó para dirigirse al Santo Padre y recordarle que hay personas que “siguen esperando justicia detrás de los muros de una prisión” y que hay presos políticos y extranjeros “que necesitan que el mundo no los olvide”.

Contenido Recomendado

El Papa León XIV brindó un discurso en la UCA:“Hay que construir una Argentina unida que supere la polarización”

El Papa León XIV en la UCA.

El Papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia

El Papa León XIV en el Palacio Libertad.
El papa León en la misa en el Monumento de los Españoles.
El papa León en la misa en el Monumento de los Españoles. Foto: REUTERS

Por último, explicó que, con su carta, buscaba acercarle esa realidad, “contarle lo que vivió” y hacerle llegar la voz de quienes todavía “no pueden contar su propia historia”: “Quizás hoy no pude entregársela personalmente, pero voy a seguir levantando la voz”, agregó.

“Porque la dignidad humana no tiene nacionalidad y la libertad no debería ser un privilegio. Confío en que estas palabras encontrarán su camino. Que Dios acompañe a cada familia que espera y que nunca perdamos la esperanza. Que nadie sea olvidado. Justicia y libertad”, concluyó.

Papa León XIVNahuel GalloMisa
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El Papa León XIV habla en la UCA:“El trabajo es el principio de la dignidad humana”

    El Papa León XIV habla en la UCA: “El trabajo es el principio de la dignidad humana”

  2. El Papa León XIV en el Palacio Libertad:“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

    El Papa León XIV en el Palacio Libertad: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

  3. León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione

    León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione

  4. Las 30 frases más destacadas del Papa León XIV en su primer discurso en Argentina:economía, política y el recuerdo a Francisco

    Las 30 frases más destacadas del Papa León XIV en su primer discurso en Argentina: economía, política y el recuerdo a Francisco

  5. Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

    Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Papa León XIV brindó un discurso en la UCA:“Hay que construir una Argentina unida que supere la polarización”

El Papa León XIV en la UCA.

Nahuel Gallo asistió a la misa del papa León XIV, pero no pudo verlo para entregarle una carta:“La organización no me tuvo en cuenta”

“Memorias para el futuro”:a 20 años del lanzamiento del libro de José “Pocho” Romero Feris

Victoria Villarruel destacó la visita de León XIV a la Argentina y compartió su saludo con el papa

Economía

Información aguinaldo ANSES en 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Información aguinaldo ANSES en 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina:el contundente mensaje a los mercados

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

ANSES:quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

Internacionales

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

La familia del Papa León XIV:es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

El Papa León XIV en el Palacio Libertad:“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

Nvidia investigará a su CEO, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo una relación con una presunta espía china