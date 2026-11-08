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Las 30 frases más destacadas del Papa León XIV en su primer discurso en Argentina: economía, política y el recuerdo a Francisco

El Sumo Pontífice haló durante un encuentro en el Palacio Libertad, durante el cual estuvo acompañado por el presidente Javier Milei.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad.
El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad. Foto: Captura
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El Papa León XVI brindó sus primeras palabras en suelo argentino este domingo 8 de noviembre durante un acto en el Palacio Libertad, en donde estuvo acompañado por el presidente Javier Milei.

El encuentro se desarrolló sobre las 18.50 y tuvo lugar luego de que el Sumo Pontífice arribara al país para comenzar su cronograma de actividades, que incluyó un homenaje en Plaza San Martín y una charla con el mandatario en Casa Rosada.

“Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, para quienes profesan otras religiones, para los argentinos no creyentes y también para aquellos que vinieron desde otros países a participar de la visita de su Santidad. Por eso me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, señaló Milei.

Javier Milei y el Papa León XIV en Aeroparque.
Javier Milei y el Papa León XIV en Aeroparque. Foto: via REUTERS

Qué dijo el Papa León XIV en su primer discurso en Argentina: las 30 frases más importantes del discurso en el Palacio Libertad

Economía, trabajo y pobreza

  • 1. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.
  • 2. “Por ello, una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo”.
  • 3. “Por eso, corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”.
  • 4. “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad”.
  • 5. “El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la patria”.

Política, democracia y corrupción

  • 6. “Por eso, la democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada”.
  • 7. “Elegir a los propios gobernantes mediante el sufragio, participar en la vida pública, expresar con libertad las propias convicciones, confiar en la ley y reconocer en las instituciones un espacio común son bienes que se afianzan con el tiempo y que cada generación está llamada a cuidar y fortalecer”.
  • 8. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.
  • 9. “La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos”.
  • 10. “Esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

Jóvenes, educación y defensa de la vida

  • 11. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.
  • 12. “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.
  • 13. “La nación necesita contar desde ahora con su inteligencia, su creatividad y su participación”.
  • 14. “¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido?”
  • 15. “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”.

Papa Francisco, fe e Iglesia

  • 16. “Durante 12 años la Iglesia Universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y en el corazón los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”.
  • 17. “Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la iglesia”.
  • 18. “He venido como sucesor del apóstol Pedro y por ello como pastor”.
  • 19. “‘Bienvenidos todos’, expresa en pocas palabras la invitación universal del Evangelio, que alcanza a cada persona y la llama al encuentro con Cristo y a la conversión”.
  • 20. “A esas oraciones quiero unir hoy también la mía y deseo hacerlo con las palabras que el Papa Francisco pronunció: ‘Que el Señor los haga crecer como pueblo’”.

Inteligencia artificial, medioambiente y seguridad

  • 21. “El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”.
  • 22. “Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo de sus territorios”.
  • 23. “Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los estados y la solidez de las instituciones”.
  • 24. “Los legítimos intereses de cada nación han de defenderse mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda perseverante de acuerdos”.
  • 25. “Fortalecer los espacios de encuentro y de colaboración es una manera de asumir juntos las responsabilidades que ningún país puede afrontar por separado”.

Argentina, identidad nacional y futuro

  • 26. “Ninguna generación comienza la patria desde cero”.
  • 27. “La patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros”.
  • 28. “Hay bienes que una sociedad necesita y que ninguna política pública puede producir por sí sola: la confianza, la disposición a servir y la conciencia de que la propia vida tiene un sentido que supera el éxito o la utilidad se cultivan en la conciencia personal y en la vida de las familias y las comunidades”.
  • 29. “Sí, como cantaba Gardel: ‘Es un soplo la vida, pero perdura el bien’”.
  • 30. “Corresponde ahora hacer fructificar cuánto han recibido y mantener vivo aquel propósito de constituir la Unión Nacional proclamado en el preámbulo de su Constitución”.

Javier Milei recordó al Papa Francisco junto a León XIV

“Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia y el primer Papa latinoamericano. Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”, expresó el presidente al iniciar el encuentro.

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Sobre Jorge Bergoglio, destacó que “se trató de una figura excepcional que con su humanidad nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo. Una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano”.

”El ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas. Quienes creemos en la vida eterna no lo dudamos. No es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra, porque como alguien alguna vez dijo: ‘La inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte’”, añadió.

Papa León XIVJavier Milei
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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