Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

La SIDE detuvo a una persona acusada de amenazarlo de muerte.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció este sábado 7 de noviembre la detención de una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV a pocas horas de su llegada a la Argentina. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) a partir de información obtenida por los organismos de inteligencia y la medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

Cómo fue el operativo para detener a la persona que amenazó de muerte al Papa León XIV

Según el comunicado difundido por la SIDE, la información sobre las amenazas fue obtenida por la Subsecretaría de Operaciones y posteriormente entregada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.

La intervención permitió concretar la detención en menos de 24 horas desde que las autoridades tomaron conocimiento de las intimidaciones. El organismo destacó el trabajo coordinado entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y el Poder Judicial.

Por el momento, no se difundió la identidad de la persona detenida ni el contenido específico de las amenazas. Además, tampoco se informaron públicamente otros detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron.

El organismo brindó detalles sobre la detención de una persona acusada de haber amenazado de muerte al Sumo Pontífice. Foto: @SIDE_Argentina

Qué se sabe de la investigación judicial por las amenazas contra León XIV

La causa quedó a cargo del juez federal Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana. Hasta el momento, las autoridades no detallaron dónde se produjo la detención, qué elementos de prueba fueron incorporados ni si existe una imputación formal contra la persona arrestada.

La SIDE aseguró que continúa trabajando en la detección y prevención de posibles riesgos para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales y religiosas previstas durante la visita del pontífice