comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

La SIDE informó que el operativo se concretó en menos de 24 horas. La investigación está a cargo de un juzgado federal de Campana.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Papa León XIV. Foto: Reuters/Vatican Media/Simone Risoluti
La SIDE detuvo a una persona acusada de amenazarlo de muerte.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció este sábado 7 de noviembre la detención de una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV a pocas horas de su llegada a la Argentina. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) a partir de información obtenida por los organismos de inteligencia y la medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

Cómo fue el operativo para detener a la persona que amenazó de muerte al Papa León XIV

Según el comunicado difundido por la SIDE, la información sobre las amenazas fue obtenida por la Subsecretaría de Operaciones y posteriormente entregada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.

La intervención permitió concretar la detención en menos de 24 horas desde que las autoridades tomaron conocimiento de las intimidaciones. El organismo destacó el trabajo coordinado entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y el Poder Judicial.

Por el momento, no se difundió la identidad de la persona detenida ni el contenido específico de las amenazas. Además, tampoco se informaron públicamente otros detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron.

Contenido Recomendado

Ante miles de fieles, el papa León XIV celebró su primera misa en Paysandú:el guiño a los uruguayos con el mate como ejemplo

Papa León XIV en Uruguay.

A qué hora llega el Papa León XIV a la Argentina:una gira de 12 días, 30.000 kilómetros y 50 compromisos

cuándo llega el Papa León XIV a argentina
Comunicado de la SIDE detuvo a una persona acusada de haber amenazado de muerte al papa león xiv
El organismo brindó detalles sobre la detención de una persona acusada de haber amenazado de muerte al Sumo Pontífice. Foto: @SIDE_Argentina

Qué se sabe de la investigación judicial por las amenazas contra León XIV

La causa quedó a cargo del juez federal Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana. Hasta el momento, las autoridades no detallaron dónde se produjo la detención, qué elementos de prueba fueron incorporados ni si existe una imputación formal contra la persona arrestada.

La SIDE aseguró que continúa trabajando en la detección y prevención de posibles riesgos para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales y religiosas previstas durante la visita del pontífice

Papa León XIVSIDEDetención
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Qué analiza el gobierno de Milei tras la destitución de Santiago Peña:la estrategia que busca mantener en el Mercosur con Paraguay

    Qué analiza el gobierno de Milei tras la destitución de Santiago Peña: la estrategia que busca mantener en el Mercosur con Paraguay

  2. Neuquén cobrará peaje a los camiones que circulen por Villa La Angostura y Rolando Figueroa anunció nuevas obras por US$90 millones

    Neuquén cobrará peaje a los camiones que circulen por Villa La Angostura y Rolando Figueroa anunció nuevas obras por US$90 millones

  3. Argentina comprará 4 helicópteros Black Hawk a Estados Unidos:cuánto costarán y cuándo llegarán

    Argentina comprará 4 helicópteros Black Hawk a Estados Unidos: cuánto costarán y cuándo llegarán

  4. Argentina, Chile y Rumania modernizan sus F-16:qué cambia con el nuevo estándar M6.6

    Argentina, Chile y Rumania modernizan sus F-16: qué cambia con el nuevo estándar M6.6

  5. A qué hora llega el Papa León XIV a la Argentina:una gira de 12 días, 30.000 kilómetros y 50 compromisos

    A qué hora llega el Papa León XIV a la Argentina: una gira de 12 días, 30.000 kilómetros y 50 compromisos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

Papa León XIV. Foto: Reuters/Vatican Media/Simone Risoluti

A qué hora llega el Papa León XIV a la Argentina:una gira de 12 días, 30.000 kilómetros y 50 compromisos

San Martín reunió a miles de vecinos en la 5ª edición de su Feria del Libro:más de 60 stands y figuras de la cultura

Los temas que marcarán el encuentro entre Javier Milei y el Papa León XIV en Casa Rosada

Economía

ANSES:quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

ANSES: quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

Cómo jubilarse a los 40 años:ANSES reveló los requisitos vigentes para acceder a este beneficio antes de tiempo

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

Internacionales

Ante miles de fieles, el papa León XIV celebró su primera misa en Paysandú:el guiño a los uruguayos con el mate como ejemplo

Papa León XIV en Uruguay.

Benjamín Netanyahu alertó que dejar a Eisenkot formar gobierno con los partidos árabes podría significar un riesgo para el Estado de Israel

El Papa León XIV habló en Casavalle, uno de los barrios más humildes de Montevideo:“Me siento como en casa”

Tiene 31 años, se mudó a Reino Unido con la promesa de encontrar un futuro mejor, pero decidió regresar a su país:“Volver a España fue más difícil que emigrar”