Dónde va a estar el Papa hoy: la agenda completa de León XIV este lunes 9 de noviembre

La agenda de actividades del Papa León XIV. Foto: REUTERS

El Papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre su visita a la Argentina con una agenda que incluye actividades en Claypole, Palermo, Puerto Madero, Retiro y el centro porteño.

La jornada comenzará a las 9:15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione y tendrá como evento principal una misa multitudinaria a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido finalizará por la noche con una cena junto a los obispos argentinos.

Así llegó el Papa León XIV a la Argentina.

Agenda completa del papa León XIV para hoy, lunes 9 de noviembre: horarios y lugares

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la Santa Sede, el Pontífice tendrá seis actividades durante su segunda jornada en territorio argentino.

9:15 – Claypole: visita al personal y a las personas asistidas en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

11:30 – Palermo: celebración de la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento.

16:10 – Puerto Madero: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17:30 – Retiro: reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45 – Plaza de Mayo: celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45 – Centro porteño: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Las actividades forman parte del viaje apostólico que comenzó el domingo 8 de noviembre y finalizará el miércoles 11, antes de que León XIV continúe su recorrido por Sudamérica.

A qué hora es la misa del Papa en Palermo y desde cuándo se puede ingresar

La misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles será el evento de mayor convocatoria previsto para este lunes. Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los accesos al predio estarán habilitados desde las 00:00, mientras que las actividades previas comenzarán a las 7:00.

A las 10:00 está prevista la llegada del Pontífice en el papamóvil, con un recorrido desde el túnel de avenida del Libertador hasta el Monumento de los Españoles. La ceremonia religiosa comenzará a las 11:30 y finalizará aproximadamente a las 13:00.

El Papa León XIV en Argentina. Foto: via REUTERS

Aunque la inscripción para sectores con ubicación asignada cerró el 28 de octubre, la convocatoria para el público general continúa abierta, sin garantizar un lugar específico.

Cómo llegar a ver al papa León XIV: accesos, cortes de calles y transporte público

Para quienes quieran asistir a la misa, el Gobierno porteño habilitó distintos puntos de ingreso, entre ellos avenida Intendente Bullrich y Santa Fe, Olleros y Luis María Campos, y Dorrego y Figueroa Alcorta.

El operativo también afectará al transporte público. La línea D de subte funcionará entre Congreso de Tucumán y Tribunales, con las estaciones Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón cerradas. Además, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre del tren Mitre permanecerán clausuradas temporalmente.

El lunes 9 será feriado nacional por la visita papal, según el Decreto 1103/2026. La agenda de León XIV continuará el martes 10 de noviembre en Córdoba, donde celebrará otra misa antes de regresar a Buenos Aires para un encuentro con jóvenes.