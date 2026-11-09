En 1865, el autor del Martín Fierro rescató a su hermano herido tras una batalla en Uruguay: 21 años después, José Hernández murió a los 51 años en sus brazos

Rafael Hernández Foto: Archivo

En 1865, José Hernández, futuro autor del Martín Fierro, fue a buscar a su hermano Rafael, herido durante la defensa de Paysandú, en Uruguay. La búsqueda terminó en una isla, donde logró encontrarlo y acompañarlo después de uno de los combates más violentos de la región.

Los hermanos compartieron mucho más que el apellido: perdieron a sus padres siendo jóvenes, participaron en las mismas guerras y sostuvieron una relación cercana hasta el final. Veintiún años después del episodio de Paysandú, José murió a los 51 años, acompañado por Rafael, según las crónicas familiares.

La infancia de José y Rafael Hernández: dos hermanos marcados por las pérdidas

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 y Rafael el 1 de septiembre de 1840, en la Chacra Pueyrredón, actual partido bonaerense de General San Martín. Eran hijos de Pedro Pascual Rafael Hernández e Isabel Pueyrredón y tenían una hermana mayor, Magdalena.

La familia vivió las divisiones políticas del siglo XIX: entre sus parientes había simpatizantes federales y unitarios. En 1843 murió su madre y los hermanos quedaron al cuidado de familiares durante las ausencias laborales de su padre.

La histórica chacra donde nació José Hernández Foto: museumspedia

La segunda pérdida llegó en 1857, cuando Pedro Hernández murió alcanzado por un rayo mientras arreaba ganado en la zona de Baradero. Rafael estaba con él. Aquellos golpes familiares reforzaron el vínculo entre los dos jóvenes.

De Cepeda a Pavón: las batallas en las que lucharon juntos

José y Rafael se incorporaron a las fuerzas de la Confederación Argentina, enfrentadas con Buenos Aires durante el proceso de organización nacional. Ambos participaron en Cepeda, en 1859, y Pavón, en 1861, conflictos asociados con el liderazgo de Justo José de Urquiza.

Rafael se desempeñó como militar, mientras José alternó la vida política con el periodismo y la actividad en los campamentos. Aquellas experiencias los acercaron a las disputas por el poder y a la realidad de los hombres que integraban los ejércitos.

Sin embargo, su episodio familiar más recordado todavía estaba por ocurrir, lejos de la Argentina.

El rescate de Rafael tras la defensa de Paysandú en 1865

A fines de 1864, Rafael participó en la resistencia de Paysandú, Uruguay, sitiada por fuerzas de Venancio Flores y sus aliados brasileños. La ciudad cayó el 2 de enero de 1865, después de intensos enfrentamientos.

Herido en una pierna, Rafael logró alejarse y refugiarse en la isla Caridad. Según las reconstrucciones históricas, José salió a buscarlo acompañado por Carlos Guido y Spano y consiguió encontrarlo.

Sitio de Paysandú, hecho por el cual es conocida como "la Heroica"

El escritor estuvo junto a su hermano durante la recuperación. El episodio dejó una imagen poderosa de su relación: en medio de una guerra regional, José decidió acudir personalmente en ayuda de Rafael.

El Martín Fierro y la frase sobre la unión entre hermanos

En 1872, José Hernández publicó El gaucho Martín Fierro, obra que denunció los abusos sufridos por los gauchos y alcanzó una enorme influencia en la literatura argentina. En 1879 apareció su continuación, La vuelta de Martín Fierro.

Por entonces, José todavía no había publicado el poema que lo volvería célebre.

José Hernández Foto: Archivo

Allí quedó uno de sus consejos más famosos: “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera”.

Ese verso suele asociarse con la relación de José y Rafael. No existen pruebas suficientes para afirmar que haya sido escrito exclusivamente pensando en él, pero resume un valor que también puede reconocerse en su historia familiar.

La muerte de José Hernández y el homenaje de Rafael

El 21 de octubre de 1886, José Hernández murió en Buenos Aires, a los 51 años. Distintas crónicas sostienen que Rafael lo acompañó en sus últimos momentos y que el escritor habría pronunciado: “Hermano, esto está concluido”.

José y Rafael Hernández, historia

Después de la pérdida, Rafael contribuyó a mantener viva su memoria y, en 1896, escribió una semblanza biográfica de su hermano. También desarrolló una trayectoria propia como agrimensor y político: en 1889 presentó el proyecto que dio origen a la Universidad de La Plata.

Rafael murió el 21 de marzo de 1903, a los 62 años. Sus vidas recorrieron caminos distintos, pero quedaron entrelazadas por las pérdidas, las batallas y un episodio de rescate que todavía integra la historia menos conocida del autor del Martín Fierro.