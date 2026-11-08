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La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata: la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

Los feriados extraordinarios por la llegada del Pontífice favorecieron las escapadas turísticas. El Festival Internacional de Cine, una media maratón con 13.000 inscriptos y la mejora del clima también contribuyeron al movimiento.

Redacción Sociedad
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Mar del Plata.
Mar del Plata. Foto: NA
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La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo un efecto indirecto sobre el turismo en Mar del Plata, donde la ocupación hotelera alcanzó el 70% durante el fin de semana. Aunque la ciudad balnearia no forma parte del itinerario del Pontífice, los feriados extraordinarios establecidos por su llegada favorecieron los viajes y coincidieron con una importante agenda de actividades culturales y deportivas.

Mar del Plata alcanzó el 70% de ocupación hotelera durante el fin de semana por la visita del Papa

De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), la ocupación en los hoteles asociados llegó al 70% durante el sábado y el domingo, superando las reservas previas, que rondaban el 60%.

El presidente de la entidad, Hernán Szkrohal, explicó en declaraciones a La Capital que el movimiento respondió a una combinación de factores. También aclaró que los niveles de ocupación para el lunes y el martes presentan variaciones.

Uno de los principales incentivos fue el calendario de feriados dispuesto por la visita papal. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, el descanso extraordinario corresponderá al miércoles 11.

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Más de 2.400 vehículos por hora hacia la Costa Atlántica

El incremento del movimiento turístico también se reflejó en las rutas bonaerenses. Según registros de Aubasa, durante la mañana del sábado circularon 2.421 vehículos por hora hacia la costa por el peaje de Samborombón, sobre la Autovía 2.

En el mismo sentido, se contabilizaron 1.063 vehículos por hora a la altura de Maipú y otros 1.097 sobre la Ruta 11, en el sector de La Huella.

Los eventos que también impulsaron el turismo en Mar del Plata

Además del descanso extraordinario, la ciudad recibió visitantes por distintas actividades programadas para noviembre. Entre ellas se destaca el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desarrolla hasta el 15 de noviembre y reúne a realizadores, periodistas, artistas y espectadores.

A su vez, el Medio Maratón Ciudad de Mar del Plata, previsto para este domingo 8, alcanzó los 13.000 inscriptos, entre corredores locales y visitantes. También contribuyeron al movimiento los Juegos Nacionales Juveniles Evita, encuentros profesionales, congresos y competencias deportivas.

La mejora de las condiciones meteorológicas fue otro elemento favorable para las escapadas, después de varias jornadas de lluvias y bajas temperaturas.

Para el sector hotelero y gastronómico, el movimiento representa una oportunidad de mejorar la actividad antes de la temporada de verano. Sin embargo, el balance definitivo del impacto turístico y económico todavía está pendiente, por lo que no es posible atribuir todo el crecimiento de la ocupación exclusivamente a la visita papal.

Mar del PlataTurismoPapa León XIVNP2026
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