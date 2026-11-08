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Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina: el contundente mensaje a los mercados

El embajador estadounidense Peter Lamelas aseguró que el compromiso de Washington con la Argentina es “firme y de largo plazo”. También destacó el potencial del país y anticipó más inversiones, empleo y oportunidades.

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La reunión de Milei con el embajador de Estados Unidos
La reunión de Milei con el embajador de Estados Unidos Foto: Presidencia
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En medio de la incertidumbre financiera y las dudas de los inversores, Estados Unidos volvió a enviar una señal de respaldo a la Argentina. El embajador norteamericano, Peter Lamelas, aseguró que el compromiso de Washington se mantendrá más allá de los cambios políticos ocurridos después de las elecciones legislativas estadounidenses.

El pronunciamiento buscó transmitir tranquilidad a los mercados, que comenzaron a preguntarse si la nueva composición del Congreso de Estados Unidos podría condicionar una eventual asistencia financiera durante 2027.

Lamelas respondió a esas preocupaciones con una definición contundente: el apoyo estadounidense es “firme y de largo plazo”. Además, destacó la relación entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei y remarcó que la cooperación bilateral ya estaría mostrando resultados concretos.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a la Argentina

El embajador sostuvo que la alianza entre ambos países no depende únicamente de una coyuntura electoral. Según explicó, se trata de una relación estratégica destinada a fortalecer las inversiones, generar empleo y ampliar las oportunidades económicas.

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“Yo creo en la Argentina y en su gente”, expresó Lamelas en un mensaje publicado en redes sociales. El diplomático agregó que, aunque las elecciones estadounidenses ya finalizaron, el compromiso de su país con la Argentina continúa sin modificaciones.

Javier Milei y Peter Lamelas
Javier Milei y Peter Lamelas Foto: Prensa Gobierno

También señaló que el vínculo entre Trump y Milei permitió avanzar en una agenda compartida. En ese sentido, mencionó la llegada de capitales, la creación de puestos de trabajo y las posibilidades de crecimiento que podrían surgir a partir de una mayor cooperación.

El representante estadounidense definió a su país como un “socio confiable”. Sin embargo, aclaró que Washington no pretende reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino contribuir a potenciarlo.

El mensaje de Peter Lamelas para los mercados

Las declaraciones llegaron después de una etapa de turbulencia para los activos argentinos. La volatilidad de los bonos, las acciones y el riesgo país volvió a instalar interrogantes sobre la capacidad de la Argentina para atravesar los próximos vencimientos y sostener su programa económico.

Dentro de ese escenario, el mensaje del embajador funcionó como un gesto dirigido a los inversores. Estados Unidos buscó demostrar que la relación con la administración de Milei conserva continuidad política, pese al nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso norteamericano.

Lamelas también destacó las condiciones estructurales del país. Entre ellas mencionó los recursos naturales, el talento profesional y la capacidad de trabajo de la población.

“La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora”, afirmó. Además, vinculó la soberanía con la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender permanentemente de la asistencia externa.

Las elecciones en Estados Unidos despertaron dudas

El resultado de las legislativas estadounidenses dejó al Partido Republicano en una posición más compleja y amplió la representación opositora en ambas cámaras. Esa situación generó especulaciones sobre el margen de acción que tendrá Trump para impulsar una eventual ayuda financiera a la Argentina.

Las dudas se concentran especialmente en 2027, cuando el país atravesará un nuevo proceso electoral. Los inversores analizan si Washington podrá acompañar a la administración de Milei en caso de que necesite otra asistencia económica.

La reunión de Milei con el embajador de Estados Unidos Foto: Presidencia

Frente a esas versiones, Lamelas remarcó que el respaldo estadounidense trasciende las elecciones. Su declaración apuntó a despejar temores y reafirmar que la cooperación seguirá orientada a promover inversiones, trabajo y crecimiento.

Una señal política con impacto económico

El desafío será que las declaraciones se traduzcan en proyectos concretos, acuerdos comerciales y desembolsos efectivos. Para la Argentina, la llegada de inversiones resulta fundamental para acumular reservas, aumentar las exportaciones y generar empleo.

Lamelas cerró su mensaje con una consigna optimista:“Vamos adelante, nunca para atrás”. De esta manera, Estados Unidos intentó dejar en claro que la alianza con la Argentina continúa ocupando un lugar relevante dentro de su agenda regional.

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