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El Papa León XIV, durante su encuentro con trabajadores y empresarios en la UCA: “Privar a una persona de su trabajo es herir gravemente su dignidad”

El Sumo Pontífice visitó la Universidad Católica de Argentina, donde se reunió con representantes del mundo del trabajo, entre ellos sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.

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El papa León XIV durante un encuentro con miembros de la comunidad laboral de la Universidad Católica Argentina, en el marco de su viaje de 12 días a Sudamérica.
El Papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA). Foto: REUTERS
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El Papa León XIV visitó en la tarde de este lunes la Universidad Católica de Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero y se reunió con representantes del mundo del trabajo, entre ellos sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. En el Auditorio San Juan Pablo II del Edificio San José (Campus Papa Francisco), el Sumo Pontífice resaltó que “privar a una persona de su trabajo es herir gravemente su dignidad”.

Luego manifestó: “Tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes, representantes del mundo del trabajo en Argentina” e hizo hincapié en que el trabajo debe contribuir a construir la realidad social mediante el aporte de todos. En ese punto, subrayó que “el trabajo no es un instrumento de conflicto sino que ayuda a construir la realidad social”.

También sostuvo que “hay que crear un equilibrio entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador”, debido a que, “no es verdadero progreso aquello que aumente el bienestar de algunos trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”.

En esa línea, advirtió que, en un contexto de transformaciones económicas y tecnológicas, “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

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Aquí puso el foco en el desempleo y aseveró que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Sin dejar lugar a dudas, aseguró: “Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social” y marcó: “Los movimientos populares y los trabajadores informales no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitaria”.

Aquí destacó que “es innegable el ingenio con el que este pueblo se ha aplicado al trabajo y ha sabido contribuir al bien común”.

La advertencia del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial

El Papa se refirió a los desafíos que crea la Inteligencia Artificial (IA) y alertó que junto con la automatización sin regulación pueden poner en riesgo “tantos puestos de trabajo” y transformarse en “una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

Por lo tanto, sostuvo que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”.

En un claro mensaje al Gobierno, recalcó que “los poderes públicos deben velar para que esto no suceda”.

Por lo tanto, definió como “insustituible” el compromiso de las autoridades gubernamentales en la difusión de políticas estables que apunten al pleno empleo y la inclusión social.

En conclusión, indicó: “El Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios, manteniendo el poder regulador para el bien común”.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por NA, con edición de Canal 26.

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