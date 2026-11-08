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Aguinaldo ANSES 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

ANSES definió el calendario de pagos de diciembre para jubilados y pensionados. Los depósitos incluirán el haber mensual y el medio aguinaldo, mientras se espera conocer el aumento y si habrá bono.

Redacción Sociedad
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Aguinaldo
Aguinaldo Foto: Adobe Stock
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció las fechas de cobro de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados. Los pagos se realizarán entre el 9 y el 23 de diciembre, según la terminación del DNI y el grupo de ingresos, por lo que las acreditaciones comenzarán antes de Navidad.

Este mes, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán su prestación habitual y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un cronograma propio.

Aunque el calendario ya está definido, el monto final de los haberes dependerá del aumento por movilidad de diciembre. También resta saber si el Gobierno dispondrá un nuevo bono extraordinario para quienes perciben ingresos más bajos.

ANSES: fechas de cobro de diciembre para jubilados del primer intervalo

Los jubilados y pensionados comprendidos en el primer intervalo de ingresos comenzarán a cobrar el miércoles 9. El organismo agrupó varias terminaciones de documento durante los últimos dos días del cronograma:

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  • DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.
  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
  • DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario, se año en Argentina Foto: REUTERS

De esta manera, los beneficiarios de este grupo tendrán su fecha de pago asignada antes del 17 de diciembre.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores

Para los jubilados y pensionados del segundo intervalo de ingresos, las acreditaciones comenzarán el jueves 17 y finalizarán el miércoles 23:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

El esquema está previsto en la Resolución 349/2025, que fijó el calendario previsional para 2026.

Pensiones No Contributivas: calendario de diciembre

Quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) tienen fechas más concentradas, entre el miércoles 9 y el viernes 11 de diciembre:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 10.
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11.

Cada titular puede consultar su liquidación para conocer qué conceptos y montos le corresponden.

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre de 2026

El medio aguinaldo equivale, en términos generales, al 50% del haber mensual más alto del segundo semestre, comprendido entre julio y diciembre. Si un jubilado percibe en diciembre $500.000 y ese es su haber más alto del período, le corresponderían $250.000 de aguinaldo: sumaría $750.000 antes de descuentos, sin contar posibles adicionales.

Billetes argentinos; plazo fijo. Foto: NA.
Aguinaldo de junio 2025. Foto: NA

El ejemplo es ilustrativo y no representa un monto confirmado por ANSES. Quienes comenzaron a percibir la prestación durante el semestre pueden recibir un importe proporcional.

Aumento y bono: qué falta confirmar

El incremento de diciembre se calculará según la inflación de octubre, cuyo dato está previsto para el 12 de noviembre. Hasta conocerlo, no es posible precisar el nuevo valor de la jubilación mínima.

Tampoco está confirmada para diciembre la continuidad del bono de hasta $70.000. Si se otorgara, sería independiente del SAC y no se incluiría en su cálculo.

Para verificar la fecha de cobro y los importes liquidados, se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde anses.gob.ar. El aguinaldo correspondiente se deposita automáticamente: no requiere inscripción ni trámite adicional.

AguinaldoANSESDiciembre
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