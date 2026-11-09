Feriado del martes 10 de noviembre por la visita del Papa: dónde rige, cómo se paga y qué cambia en el transporte

Feriado por la visita del Papa León XIV a la Argentina. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El martes 10 de noviembre de 2026 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en toda la provincia de Córdoba, pero no en el resto de la Argentina. La medida fue establecida por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, con motivo de la visita del Papa León XIV.

Cabe señalar que la disposición contempla las actividades religiosas previstas para esa jornada y las necesidades de seguridad, circulación y organización.

Dónde es feriado el martes 10 de noviembre y qué pasa en la provincia de Buenos Aires

A diferencia del lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional en todo el país, el martes 10 el descanso alcanza exclusivamente a CABA y Córdoba. Por lo tanto, en las demás provincias no rige el feriado extraordinario por la visita papal.

El cronograma incluye una tercera fecha: el miércoles 11 de noviembre será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, los habitantes del territorio bonaerense tendrán descanso el lunes y el miércoles, mientras que quienes se encuentren en la Capital Federal y Córdoba contarán con feriado el lunes y el martes.

Feriados por la visita del papa León XIV. Foto: Freepik - Reuters.

La diferencia responde a los desplazamientos del pontífice. Según la agenda oficial, el martes León XIV celebrará una misa en Córdoba y regresará por la tarde a Buenos Aires, donde encabezará una vigilia con jóvenes en Palermo a las 20.15.

Cómo se paga el feriado del 10 de noviembre si corresponde trabajar

El feriado extraordinario debe distinguirse de un día no laborable, ya que ambas figuras tienen consecuencias diferentes para la remuneración de los trabajadores.

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, cuando un empleado presta servicios durante un feriado, debe percibir la remuneración normal correspondiente a la jornada más una cantidad igual. Esto equivale, en términos generales, al pago doble por el día trabajado.

Por su parte, el artículo 167 dispone que, durante los días no laborables, la decisión de otorgar descanso corresponde al empleador, con las excepciones previstas por la normativa. En esos casos, si se trabaja, corresponde la remuneración simple.

Para el martes 10, el decreto presidencial utiliza expresamente la figura de feriado en las dos jurisdicciones alcanzadas.

Calendario de feriados noviembre 2026. Foto: ChatGPT

Cómo funcionará el subte en CABA durante el feriado del martes 10 de noviembre

Aunque el martes será feriado en la Ciudad de Buenos Aires, todas las líneas de subte funcionarán con el cronograma de un día hábil, según informó el Gobierno porteño.

En principio, las estaciones permanecerán abiertas, excepto aquellas cerradas por obras. Las autoridades advirtieron que podrían aplicar restricciones adicionales ante situaciones de saturación o riesgos de seguridad.

Además, la Línea D extenderá su servicio hasta la 1.30 para facilitar la desconcentración del encuentro juvenil encabezado por León XIV en el Monumento de los Españoles. También habrá un operativo especial de conexión con la Línea H.

Los pasajeros deberán prestar atención a los cortes y desvíos en Palermo y Recoleta, donde continuará el dispositivo de seguridad por la visita papal.

El siguiente feriado del calendario será el miércoles 11 de noviembre en territorio bonaerense, jornada en la que está prevista una misa en Luján antes de la despedida del pontífice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.