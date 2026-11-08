ANSES: quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

Jubilación anticipada para ciertos trabajadores. Foto: Magnific

El sistema previsional argentino contempla regímenes diferenciales que permiten jubilarse antes de los 60 o 65 años, según la actividad laboral y las condiciones en las que se desarrollaron las tareas. Algunos trabajadores pueden acceder al beneficio desde los 50 años, siempre que acrediten los años de aportes exigidos y que su empleo esté incluido en la normativa correspondiente.

El esquema alcanza a actividades consideradas riesgosas, insalubres o que provocan un desgaste físico prematuro. El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) intervienen en la aplicación de estas disposiciones.

Jubilación anticipada. Foto: Foto generada con IA

Es importante aclarar que no todas las actividades están comprendidas en el Decreto 1852/1975: esa norma establece específicamente condiciones diferenciales para trabajadores embarcados que realizan tareas habituales y directas de dragado y balizamiento, con 52 años de edad y 25 de servicios. Otros sectores tienen sus propios decretos y requisitos.

Jubilación a los 50 años: qué trabajadores pueden acceder

Entre las actividades que cuentan con regímenes diferenciales que permiten solicitar la jubilación desde los 50 años se encuentran:

Siderurgia, acería y fundición : 50 años de edad y 25 de servicios para trabajadores afectados habitualmente a esas tareas.

Petróleo y gas : 50 años y 25 de aportes para quienes realizan tareas directas de exploración en campaña y trabajos específicos en boca de pozo.

Minería subterránea : 50 años y 25 de servicios para trabajadores que desempeñan tareas bajo tierra.

Industria del vidrio : 50 años y 25 de servicios para los puestos comprendidos en el régimen diferencial.

Forja y fragua: 50 años y 25 de servicios para quienes realizan esas actividades en forma habitual y directa.

También existen otros esquemas con condiciones particulares. Por ejemplo, el procesamiento de rayón contempla 50 años de edad y 30 de aportes, mientras que determinadas tareas de la industria de la carne permiten el retiro a los 50 años para las mujeres, con 27 años de servicios.

Qué requisitos exige ANSES para acceder a la jubilación anticipada

Para obtener el beneficio, no alcanza con haber trabajado en alguno de estos sectores. ANSES debe comprobar que las tareas realizadas están efectivamente alcanzadas por un régimen previsional diferencial y que se cumplen las condiciones de edad y aportes.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Edad mínima : cumplir los 50 años exigidos por el régimen correspondiente.

Años de aportes : acreditar 25, 27 o 30 años de servicios, según la actividad.

Certificación laboral : presentar documentación que identifique las tareas realizadas y su encuadre como actividad diferencial.

Reconocimiento de servicios: contar con los períodos laborales debidamente registrados ante el organismo previsional.

La certificación de servicios debe indicar expresamente las tareas comprendidas en el régimen. Este requisito es fundamental para que el organismo pueda reconocer los años trabajados bajo condiciones especiales.

Qué pasa si se alternaron trabajos comunes con actividades insalubres

Los trabajadores que desarrollaron parte de su trayectoria laboral en empleos comunes y otra parte en actividades insalubres también pueden acceder a un régimen diferencial, aunque deben cumplir condiciones específicas.

En esos casos, ANSES realiza un cálculo proporcional o prorrateo, que toma en cuenta los años trabajados en cada actividad y los requisitos de edad y servicios correspondientes.

ANSES. Foto: ANSES.

De esta manera, se determina cuándo la persona reúne las condiciones necesarias para iniciar su jubilación, sin exigirle automáticamente la totalidad de los aportes bajo el régimen especial.

Cómo consultar los aportes y comenzar el trámite jubilatorio

Antes de iniciar la solicitud, es importante revisar la Historia Laboral en la plataforma Mi ANSES para verificar que estén registrados los períodos de trabajo y los aportes realizados.

Si existen períodos que no figuran, se deberá reunir la documentación respaldatoria, como certificaciones de servicios y remuneraciones y otros comprobantes laborales.

Una vez acreditados los requisitos, el trabajador podrá solicitar el reconocimiento de los servicios diferenciales y comenzar el trámite previsional correspondiente.

La posibilidad de jubilarse a los 50 años no es automática ni alcanza a todos los empleados de una actividad: depende de las tareas efectivamente realizadas, el régimen legal aplicable y la documentación que permita demostrar los años de servicios.