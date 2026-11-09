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“Memorias para el futuro”: a 20 años del lanzamiento del libro de José “Pocho” Romero Feris

El ex gobernador correntino dejó su huella en la historia institucional de nuestro país. El recuerdo de un libro que quedó marcado a fuego.

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José Romero Feris.
José Romero Feris. Foto: Prensa
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“Memorias para el futuro”, el libro de José “Pocho” Romero Feris cumple 20 años de su lanzamiento y aún hoy se lo destaca como una edición fundamental para la historia reciente de la política nacional.

El ex gobernador correntino expresó sus testimonios para mantener viva la memoria política argentina y transmitir a las nuevas generaciones las experiencias de quienes fueron protagonistas de nuestro pasado.

En el recuerdo, la presentación se llevó a cabo en la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, donde dirigentes políticos, periodistas, profesionales y personalidades de distintos ámbitos acompañaron al ex mandatario correntino.

Presentación del libro de José Romero Feris.
Presentación del libro de José Romero Feris. Foto: Prensa

Se trata de un momento histórico en el que las identidades partidarias, los debates ideológicos, la militancia territorial y la construcción de liderazgos provinciales ocupaban un lugar central en la vida pública.

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Recordar el libro de Romero Feris permite recuperar dicho escenario, en el que la política se expresaba mediante la militancia, los debates públicos, la defensa de las ideas y el protagonismo de las provincias en la construcción del país.

“En la era del conocimiento, todos estamos obligados a estudiar y aprender permanentemente, cualquiera sea la edad que tengamos”, expresó el ex gobernador en diálogo con el medio El Diario Peronista.

José Antonio Romero Feris
José Antonio Romero Feris

Precisamente, Romero Feris dedicó sus memorias a los jóvenes, invitándolos a conocer el pasado, aprender de las experiencias anteriores y comprender que la formación permanente resulta fundamental para participar de la vida política, social e institucional.

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