Cuatro días de cultura, lectura y sorpresas: todo lo que se sabe del Festival del Libro en Chacabuco

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El Festival del Libro y la Cultura volverá a abrir sus puertas del 10 al 13 de septiembre con una edición que promete consolidar un evento que ya forma parte del calendario cultural de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de propuestas vinculadas con la literatura, el aprendizaje, el arte y el entretenimiento.

La iniciativa, impulsada por Pretextos, celebrará su cuarta edición con una programación que incluirá más de 60 actividades destinadas a públicos de todas las edades. La sede será nuevamente el Salón de los Espejos, ubicado en Primera Junta 24.

Una programación para recorrer, jugar y aprender

El encuentro reunirá presentaciones de libros, charlas, talleres, experiencias artísticas, espectáculos musicales y actividades educativas. La propuesta busca que cada visitante encuentre su propio recorrido y pueda participar activamente de las distintas experiencias.

Librería Foto: Instagram

Uno de los objetivos de la organización es generar un espacio de encuentro para familias, estudiantes, docentes, jóvenes y niños. La idea es que el festival no se limite únicamente a las actividades programadas, sino que también invite a compartir, descubrir y permanecer en el lugar.

Desde sus comienzos, el evento se planteó como una forma diferente de acercarse a los libros y al conocimiento, poniendo el foco en la participación, el juego y el disfrute colectivo.

Música, arte y literatura en un mismo espacio

La música tendrá un papel destacado dentro de la programación, especialmente durante el fin de semana. Habrá espectáculos y propuestas que combinarán expresiones artísticas con el universo de los libros.

Además de las actividades literarias tradicionales, el festival sumará experiencias interdisciplinarias que buscarán conectar distintas formas de creación y aprendizaje.

La propuesta también incluirá iniciativas vinculadas con la educación y la participación de organizaciones que trabajan sobre nuevas maneras de enseñar, aprender y expresarse.

Videojuegos y nuevas experiencias culturales

Entre las novedades se destaca una muestra dedicada a los videojuegos argentinos, donde el público podrá conocer, probar y descubrir desarrollos realizados por estudios nacionales.

La exhibición estará orientada tanto a jóvenes como a familias y público gamer, incorporando una mirada cultural y educativa sobre la industria de los videojuegos y sus posibilidades creativas.

Un festival que crece año tras año

El Festival del Libro y la Cultura nació como una extensión del trabajo comunitario que Pretextos desarrolla desde hace varios años y, edición tras edición, fue ampliando su alcance y sumando participantes de distintas localidades.

Feria del Libro. Foto: NA.

Con una combinación de literatura, educación, música, juego y arte, la edición 2026 buscará volver a convertirse en un punto de encuentro para toda la comunidad.

Quienes quieran conocer el cronograma completo, los invitados y las novedades de esta edición podrán acceder a toda la información a través de festilibro.com.ar.

Cómo llegar a Chacabuco desde CABA

Para quienes quieran visitar el Festival del Libro y la Cultura, Chacabuco se encuentra a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La forma más rápida de llegar es por la Ruta Nacional 7, con un recorrido que demanda entre dos horas y media y tres horas en automóvil.

También existen servicios regulares de ómnibus que parten desde la terminal de Retiro y conectan Buenos Aires con Chacabuco en un viaje de aproximadamente tres a cuatro horas. Quienes prefieran viajar en transporte público pueden consultar además la disponibilidad de servicios ferroviarios vigentes al momento de organizar la salida.

El festival se desarrollará en el Salón de los Espejos, ubicado en Primera Junta 24, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.