comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cuatro días de cultura, lectura y sorpresas: todo lo que se sabe del Festival del Libro en Chacabuco

La propuesta reunirá literatura, educación, música, arte, videojuegos y espacios recreativos con una programación pensada para todas las edades.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Libros
Libros Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Festival del Libro y la Cultura volverá a abrir sus puertas del 10 al 13 de septiembre con una edición que promete consolidar un evento que ya forma parte del calendario cultural de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de propuestas vinculadas con la literatura, el aprendizaje, el arte y el entretenimiento.

La iniciativa, impulsada por Pretextos, celebrará su cuarta edición con una programación que incluirá más de 60 actividades destinadas a públicos de todas las edades. La sede será nuevamente el Salón de los Espejos, ubicado en Primera Junta 24.

Una programación para recorrer, jugar y aprender

El encuentro reunirá presentaciones de libros, charlas, talleres, experiencias artísticas, espectáculos musicales y actividades educativas. La propuesta busca que cada visitante encuentre su propio recorrido y pueda participar activamente de las distintas experiencias.

Librería Foto: Instagram

Uno de los objetivos de la organización es generar un espacio de encuentro para familias, estudiantes, docentes, jóvenes y niños. La idea es que el festival no se limite únicamente a las actividades programadas, sino que también invite a compartir, descubrir y permanecer en el lugar.

Contenido Recomendado

Llega la Feria de Libros Usados 2026 con entrada gratis:fechas, actividades y cómo llegar

Llega la Feria de Libros Usados 2026 con entrada gratis: fechas, actividades y cómo llegar

Jorge Luis Borges, escritor:“He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”

Jorge Luis Borges, escritor: “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”

Desde sus comienzos, el evento se planteó como una forma diferente de acercarse a los libros y al conocimiento, poniendo el foco en la participación, el juego y el disfrute colectivo.

Música, arte y literatura en un mismo espacio

La música tendrá un papel destacado dentro de la programación, especialmente durante el fin de semana. Habrá espectáculos y propuestas que combinarán expresiones artísticas con el universo de los libros.

Además de las actividades literarias tradicionales, el festival sumará experiencias interdisciplinarias que buscarán conectar distintas formas de creación y aprendizaje.

La propuesta también incluirá iniciativas vinculadas con la educación y la participación de organizaciones que trabajan sobre nuevas maneras de enseñar, aprender y expresarse.

Videojuegos y nuevas experiencias culturales

Entre las novedades se destaca una muestra dedicada a los videojuegos argentinos, donde el público podrá conocer, probar y descubrir desarrollos realizados por estudios nacionales.

La exhibición estará orientada tanto a jóvenes como a familias y público gamer, incorporando una mirada cultural y educativa sobre la industria de los videojuegos y sus posibilidades creativas.

Un festival que crece año tras año

El Festival del Libro y la Cultura nació como una extensión del trabajo comunitario que Pretextos desarrolla desde hace varios años y, edición tras edición, fue ampliando su alcance y sumando participantes de distintas localidades.

Feria del Libro. Foto: NA.

Con una combinación de literatura, educación, música, juego y arte, la edición 2026 buscará volver a convertirse en un punto de encuentro para toda la comunidad.

Quienes quieran conocer el cronograma completo, los invitados y las novedades de esta edición podrán acceder a toda la información a través de festilibro.com.ar.

Cómo llegar a Chacabuco desde CABA

Para quienes quieran visitar el Festival del Libro y la Cultura, Chacabuco se encuentra a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La forma más rápida de llegar es por la Ruta Nacional 7, con un recorrido que demanda entre dos horas y media y tres horas en automóvil.

También existen servicios regulares de ómnibus que parten desde la terminal de Retiro y conectan Buenos Aires con Chacabuco en un viaje de aproximadamente tres a cuatro horas. Quienes prefieran viajar en transporte público pueden consultar además la disponibilidad de servicios ferroviarios vigentes al momento de organizar la salida.

El festival se desarrollará en el Salón de los Espejos, ubicado en Primera Junta 24, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

LiteraturaLibroFeria del Libro
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Fiesta del Salame Quintero 2026:cómo llegar en tren y colectivo al evento más esperado de Mercedes

    Fiesta del Salame Quintero 2026: cómo llegar en tren y colectivo al evento más esperado de Mercedes

  2. El pueblo bonaerense de 2.404 habitantes que celebra la Fiesta del Asado Criollo:cocinarán 5.500 kilos de carne este fin de semana

    El pueblo bonaerense de 2.404 habitantes que celebra la Fiesta del Asado Criollo: cocinarán 5.500 kilos de carne este fin de semana

  3. El pueblo bonaerense que celebra a la Galleta de Campo con una imperdible fiesta:dónde queda y cómo llegar desde CABA

    El pueblo bonaerense que celebra a la Galleta de Campo con una imperdible fiesta: dónde queda y cómo llegar desde CABA

  4. Llega la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita:cuándo, dónde y las novedades de la segunda edición

    Llega la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita: cuándo, dónde y las novedades de la segunda edición

  5. El pueblito bonaerense que celebra la Fiesta del Ombú 2026:música, folklore y tradición con entrada gratuita

    El pueblito bonaerense que celebra la Fiesta del Ombú 2026: música, folklore y tradición con entrada gratuita
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei suspendió su viaje a Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas

Javier Milei suspendió su viaje a Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas

Milei, Néstor Kirchner y un curioso antecedente en Reino Unido:qué pasó con Malvinas en 2003

Milei junta a su tropa en la previa de una semana caliente en el Congreso:uno por uno, los ejes que busca ordenar

Una encuesta midió a Milei y dejó un resultado inesperado:el dato que ilusiona al Gobierno y el que vuelve a encender las alarmas

Economía

La inflación de agosto fue de 1,7% y acumula un alza de 21,3% en lo que va del año

La inflación de agosto fue de 1,7% y acumula un alza de 21,3% en lo que va del año

Buscan trabajadores para la construcción en Suiza:ofrecen salarios de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes

La Hidrovía Paraná - Paraguay será más barata:cuánto saldrá el peaje y cuándo arranca la nueva concesión por 25 años

El FMI respaldó al gobierno de Milei pese a la caída de la industria y la construcción:cuándo será la próxima revisión

Internacionales

Un santuario de España busca voluntarios:ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día

Un santuario de España busca voluntarios: ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día

Roselle, la perra guía que ayudó a su dueño ciego a bajar 78 pisos en el 11-S

Tras la muerte de su primer hijo, una mujer de 54 años dio a luz a una nena con un embrión que había congelado hace 22 años

Donald Trump prometió 5 mil dólares a cada estadounidense si su partido gana las legislativas