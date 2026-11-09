Tiene 55 hectáreas, vistas a un lago volcánico y 400 años de historia: así es la residencia de verano del papa León XIV

Castel Gandolfo, la histórica residencia de verano del papa León XIV, se encuentra a unos 25 kilómetros de Roma y ofrece vistas privilegiadas al lago Albano, de origen volcánico. Foto: vaticannews.va.

A pocos kilómetros de Roma, en lo alto de una colina con vistas a un lago de origen volcánico, se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de la historia de la Iglesia católica.

Se trata de Castel Gandolfo, la histórica residencia de verano de los papas, un complejo rodeado de jardines, construcciones centenarias y paisajes naturales que volvió a cobrar protagonismo con la llegada de León XIV al Vaticano.

Los jardines de Castel Gandolfo forman parte de un complejo pontificio de aproximadamente 55 hectáreas, donde conviven fuentes ornamentales, árboles centenarios y construcciones históricas. Foto: vaticannews.va.

Dónde queda Castel Gandolfo, la residencia de verano del papa León XIV

Castel Gandolfo está ubicado a unos 25 kilómetros al sureste de Roma, en la región italiana del Lacio. El pequeño municipio forma parte de los Castelli Romani, una zona conocida por sus colinas, pueblos históricos y paisajes naturales. Desde allí se contempla el lago Albano, cuyas aguas ocupan una antigua depresión volcánica.

El complejo pontificio se extiende sobre aproximadamente 55 hectáreas, según datos oficiales del Estado de la Ciudad del Vaticano. Incluye el Palacio Apostólico, Villa Barberini, Villa Cybo, jardines ornamentales y otros espacios que durante siglos fueron utilizados para el descanso de los pontífices.

Su ubicación privilegiada convirtió a Castel Gandolfo en un refugio frente a las altas temperaturas del verano romano. Lejos del movimiento de la Plaza de San Pedro, los papas encontraron allí un entorno de tranquilidad, rodeado de vegetación y con vistas panorámicas que alcanzan las colinas y la campiña italiana.

El lago Albano, ubicado a los pies de Castel Gandolfo, ocupa una antigua depresión volcánica y constituye uno de los paisajes naturales más emblemáticos de los alrededores de Roma. Foto: vaticannews.va.

Los jardines de Castel Gandolfo: fuentes, árboles y vestigios romanos

Uno de los mayores atractivos de la residencia son sus jardines históricos, donde conviven senderos arbolados, setos cuidadosamente diseñados, fuentes ornamentales y amplias terrazas. Entre los espacios más conocidos se encuentran los jardines de Villa Barberini y el Giardino del Moro, cuyo trazado conserva elementos del siglo XVII.

Pero debajo de estos espacios verdes se esconde una historia mucho más antigua. Las villas pontificias fueron construidas sobre los restos de la residencia campestre del emperador romano Domiciano, quien gobernó entre los años 81 y 96 después de Cristo.

Aquella propiedad imperial se extendía sobre aproximadamente 14 kilómetros cuadrados, una superficie considerablemente mayor que el actual complejo papal. Todavía se conservan vestigios de antiguos acueductos, terrazas, estructuras arquitectónicas y un corredor cubierto que originalmente alcanzaba unos 300 metros de longitud.

La residencia de verano de los papas comenzó a utilizarse en 1626, durante el pontificado de Urbano VIII, y conserva una tradición que se extiende a lo largo de cuatro siglos. Foto: vaticannews.va.

Una residencia con 400 años de historia: qué papas vivieron en Castel Gandolfo

La relación entre Castel Gandolfo y los pontífices comenzó formalmente en 1626, cuando el papa Urbano VIII decidió utilizar el lugar como residencia de descanso. Para adaptar la antigua fortaleza, encargó importantes reformas al arquitecto Carlo Maderno.

Con el paso de los siglos, otros papas ampliaron y embellecieron el complejo. Alejandro VII impulsó nuevas construcciones con la participación de Gian Lorenzo Bernini, mientras que Clemente XIV incorporó la cercana Villa Cybo, ampliando los terrenos destinados a la residencia pontificia.

Sin embargo, la historia también tuvo interrupciones. Después de 1870, con la desaparición de los Estados Pontificios, el complejo atravesó aproximadamente seis décadas sin recibir estancias papales. La tradición se recuperó tras los Pactos de Letrán de 1929, que permitieron reorganizar las propiedades vinculadas a la Santa Sede.

Los jardines de Villa Barberini conservan vestigios de una antigua residencia del emperador romano Domiciano, quien gobernó el Imperio romano entre los años 81 y 96 d. C. Foto: vaticannews.va.

León XIV y Castel Gandolfo: la tradición que regresó al Vaticano

Durante décadas, Castel Gandolfo recibió a distintos pontífices, entre ellos Juan Pablo II y Benedicto XVI. La residencia también fue escenario de momentos históricos, encuentros religiosos y períodos de descanso alejados de las actividades habituales del Vaticano.

El papa Francisco modificó esa costumbre al no establecer allí sus vacaciones de verano. En cambio, impulsó la apertura del Palacio Apostólico al público en 2016, permitiendo que visitantes de diferentes países conocieran espacios que anteriormente estaban reservados a los pontífices.

El papa León XIV retomó en 2025 la tradición de descansar en Castel Gandolfo, una costumbre que el papa Francisco había dejado de practicar durante su pontificado. Foto: vaticannews.va.

Con León XIV, elegido papa el 8 de mayo de 2025, Castel Gandolfo recuperó su función como lugar de descanso papal. Su regreso en julio de ese año volvió a poner en primer plano una tradición de cuatro siglos que combina historia, naturaleza y espiritualidad.

Hoy, entre jardines cuidadosamente conservados, antiguas construcciones romanas y el paisaje del lago Albano, Castel Gandolfo representa mucho más que una residencia de verano. Es un lugar donde casi dos mil años de historia conviven con las tradiciones de la Iglesia, y donde cada generación de pontífices deja una nueva huella.